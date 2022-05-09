石沉大海的中歐投資協定（上）：歷時七年艱苦談判，最後為何被歐洲議會一掌拍死？

2021年5月20日，為了報復中國對歐盟議員的制裁，中歐貿易協定（EU-China Comprehensive Agreement on Investment，CAI) 正式被歐洲議會宣判死刑，留取丹心照汗青去也（European Parliament，2021）。

自2013年啟動，歷時七年艱苦談判的CAI被歐洲議會一掌拍死，成為國際政治棋局下的一縷冤魂。嗚呼哀哉！尚饗！

當然，CAI目前的狀態只是死緩，東山再起還是有可能的。不過等CAI重新被從死囚牢房裡拎出來，名偵探柯南都長大了吧。王師北定中原日，家祭無忘告乃翁。

為什麼歐盟要槍斃CAI呢？這件事情從邏輯上來看，還挺沒有邏輯的。客觀來說，CAI很有城下之盟的味道。北京對布魯塞爾做出了許多讓步。這麼優惠的協議，如果現在不簽，之後就藍田日暖玉生煙了。不過，在疫情肆虐的2022，全球供應鏈眼冒金星，一副八月秋高風怒號，卷我屋上三重茅的樣子，歐盟亟需振興疲軟的市場。既然CAI可以促進雙邊投資，提振經濟，拯救目前一片混亂的經濟（Wang and Li，2020），為什麼歐盟還要抵制CAI呢？

CAI包含了哪些條款？

中國2020年對歐盟的投資下降了45%（Kratz, Zenglein and Sebastian，2021），和高峰時的2016年更是有不小的差距，現在正是待重頭，收拾舊山河，朝天闕的好時機。

2019年中國與歐盟加起來的GDP達到30兆美元，占全球總量的34%，但是由於一些原因，中歐貿易的額度並大。在2001-2019年之間，歐盟累積只向中國投資了1100億美元，中國更只向歐盟投資了940億美元，約等於中國對外投資總存量的4.3%（KPMG, 2021），在促進投資這方面，CAI事實上是很有想像力的。對中國而言，這也是一次實現「戰略自主」（Strategic Autonomy）的機會（Gao，2021），現在放任CAI禮送加護病房，是不是稍微可惜了一點？

要搞清楚來龍去脈，首先要了解CAI到底包含了哪些條款，我們看看中國人是怎麼說的。

盤古智庫研究員龐中英點出了問題的關鍵：「需要補充的是，歐盟與中國一開始談的是《雙邊投資條約》（BIT）。這個BIT原初並沒有『全面』。在外交和國際法上，至少在歐洲人看來，條約（treaty）比協定（agreement）更具約束力。歐盟方面希望用條約，中國方面則希望用協定。

但是，歐盟方面在協定還是條約的問題上讓步了，卻把BIT改為了與時俱進的CAI，即《（中歐/歐中）全面投資協定》（China-EU/EU-China Comprehensive Agreement on Investment）。 『全面』是中國面對的挑戰。中國接受了來自歐盟的這一挑戰。」

是的，CAI的「C」代表「Comprehensive」，這是一個全面的協議。什麼意思呢？意味著雙方不僅僅就投資問題本身展開磋商，還圍繞著投資週邊一系列的問題與挑戰展開談判。要理解CAI，就要理解其「全面」的特性，歐盟可不只想和中國談投資，歐盟想和中國談的事情可多了。

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根據學者的研究（Silva，2022），歐盟當初希望談成CAI主要基於以下幾項目的：

獲得經濟利益，加強投資者保護 推廣永續發展理念（Sustainable development） 藉由談判加強「議題連結」（Issue-linkage）能力 深化雙邊合作，降低地緣風險

因此CAI的協定主要內容如下：

中國加速開放製造業與服務業 中國承諾不對歐盟企業做出政策歧視 中國承諾國企遵從自由市場規則 中國承諾政策補貼透明化 禁止強制技術轉讓（Forced Technology Transfer） 雙方進行永續發展合作 中國承諾遵守巴黎氣候協定與國際勞工組織公約

歐盟在做生意的時候特別強調兩個原則：互惠（Reciprocity）和公平（Level-playing field）（Gehrke, 2019），歐盟和中國談CAI，比較像是要找中國討個說法。

投資就投資，為什麼要談到永續發展？

中國在CAI裡，把當初加入WTO時耍賴沒答應的條件幾乎都答應下來了。在談判桌上，北京簡直在裸奔。歐盟苦技術轉讓久矣，中國這次同意放開政策，才算比較打消投資人的疑慮。

同時，CAI對國企（State-Owned Enterprises，SOE）也非常嚴格，禁止中國透過花樣繁多的補貼小技巧給予SOE們不公平的競爭優勢。中國這麼多年來勤勤懇懇的「政策扶持」特定產業，培養出了一大批行業巨頭，現在遊戲規則改了，對歐盟來說簡直普天同慶。

中國承諾對歐盟開放的產業十分多元，從汽車、金融服務、商業服務、民營醫院、通訊服務、國際海運、航空運輸、環保服務到建築服務，覆蓋範圍非常廣，非常滿漢全席。根據資料，歐盟的FDI也主要集中在這些領域。歐盟對中國的最大投資是汽車產業（417億歐元）、工業原料（292億歐元）、金融服務（112億歐元）和農業部門（118億歐元）（European Commission, 2021），因此，歐盟確實是受惠的。

當然，歐盟這麼大，到底「哪個國家受惠」、「哪個產業受惠」，這就是另一個問題了。

另外，投資就投資，為什麼要談到永續發展？原因是歐盟一直在變著方法擴大自己的影響力。如果歐盟想要增加自己說話的份量，永續發展（Sustainable development）正是個不錯的議題。

軍事上，在俄烏衝突於2月份突然激化之前，歐盟一直處於「春日才看楊柳綠，秋風又見菊花黃；榮華總是三更夢，富貴還同九月霜」的狀態——聽老衲一言，各位施主不要打架。受到NATO的保護管束，歐盟在軍事上沒有什麼影響力；在地緣政治上，歐盟也並不強勢。