石沉大海的中歐投資協定（下）：中國、歐洲、美國的利益，彼此之間有什麼衝突？

CAI最大的問題是價值觀上的衝突。歐盟想要的朋友是價值觀一致的朋友，CAI是張回饋問卷，歐盟也在試探中國在多大程度上願意接受歐盟的價值觀。

至於中國的學者怎麼看問題呢？

中國人思考的方式比較耐人尋味一點，針對中歐關係遭遇挫折，中國學者是這麼評論的：

「當歐洲一些國家2010年出現『主權債務危機』時，中國政府重申不會減持歐元債券，而且將繼續認購新發行的歐元債券，以維護歐元區債務穩定，提振市場信心。然而，歐洲輿論對中國的示好卻不那麼感激......歐美民意對中國的看法差異越來越大：有超過一半的美國公眾（53%）認為，中美之間存在足夠的共同價值觀因而可以在國際上合作 但是卻有近三分之二（63%）的歐洲公眾認為，中歐之間存在巨大的價值觀差異，因而不可能進行國際合作。同樣，挪威議會決定把2010年的諾貝爾和平獎發給被中國司法制度判了刑、正在服刑的劉曉波，這顯然是向中國政府挑釁」 丁一凡，2020

中國關心的是「我在利益上幫助過你什麼」，而不是雙方的價值觀是否一致。中國注重的是地緣利益，而不是身份認同。這段言論很能夠說明中歐之間的衝突。

站在中國的立場，中南海的數學公式是這樣的：當年2011年歐債危機最兵荒馬亂的時候，是中國堅定的向歐盟提供了「金融支持」，所以西方人理應不討厭我們。我幫過歐盟，歐盟應該感恩。布魯塞爾關心的問題在北京眼裡並不叫做「價值觀」，而叫做「中國內政」。中國人的思考方式很有趣，子曰：「己所不欲，勿施於人」，中國不干涉歐盟內政，因此理所當然的，歐盟也不可以干涉中國內政。

付出=回報。我為她買了一台法拉利、五個名牌包、一幢豪宅，因此她必須愛我。如果她不愛我，一定是她的問題。

中國追求的是國家利益的最大化，而歐盟（當然也如此）在一定程度上超越了國家利益。歐盟關心民主、平等、自由、人權......這是歐盟的存在基石，這是歐盟的自我認同。

還有很多比「經濟成長」更重要的事

美國國際關係學者瑪莎·芬尼莫爾（Martha Finnemore）曾指出：「國際政治學主要是定義國家利益，而不是為國家利益做辯護」（1996）。中國的國家利益是什麼？他們是基於什麼理由和歐盟交往？北京在進行戰略思考的時候，似乎依然停留在現實主義（Realism）的邏輯上，不斷的重複著「經濟」、「經濟」、「經濟」；「實惠」、「實惠」、「實惠」。

中國認為自己為歐盟提供了經濟支持：大量的外資、驚人的消費力、巨大的市場......因此北京理所當然的認為布魯塞爾必然會尋求合作。

布魯塞爾也想要合作，但合作必須建立在價值觀一致的前提下。

中國想不明白的問題是，為什麼有人不喜歡我的錢呢？我在CAI裡做出了這麼大的讓步，你為什麼還要纏著我新疆和香港不放？他們是暴民，六法全書唯一死刑，沒讓他們發配寧古塔勞改算是法外開恩了吧？

為什麼有人不喜歡我光鮮亮麗的大上海呢？為什麼有人不喜歡我飛速增長的GDP呢？為什麼有人不喜歡我雪片般飛舞的貿易訂單呢？

因為還有很多比經濟成長更重要的事。

現實主義國際關係理論大體上分為兩個階段：傳統現實主義（traditional realism）與新現實主義（neorealism）。 傳統現實主義以漢斯·摩根索（Hans J. Morgenthau）為代表，他認為國際政治是權力鬥爭和實力競爭，是大魚吃小魚，小魚吃蝦米，蝦米吃自己。

在這樣的概念下，外交政策的出發點不是普遍道德而是國家利益。如果利益出現衝突時，就會導致國際政治鬥爭；反之，利益一致時則會促進國際合作。在摩根索看來，唯有勢力均衡才能確保國際和平。簡單來說，這還是霍布斯的《利維坦》，是一切人對一切人的戰爭。

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中國科幻小說作家劉慈欣的《三體》很能反映中國人對斯賓賽《社會靜力學》的思考。劉慈欣最著名的論斷，就是「黑暗森林假說」。這個宇宙是一個黑暗森林，每個文明都是潛伏其中的獵人。一旦有任何人在黑暗森林裡發出了聲響，因為不能確認對方友好與否，因此最合乎邏輯的做法就是開槍消滅之。

劉慈欣說：「在這片森林中，他人就是地獄，就是永恆的威脅，任何暴露自己存在的生命都將很快被消滅。這就是宇宙文明的圖景，這就是對費米悖論的解釋。」

在劉慈欣看來，這個宇宙遵循著兩大定律：第一，生存是文明的第一需要；第二，文明不斷增長的擴張，但宇宙中的物質總量保持不變。

既然不變，就必須要競爭、要搶奪資源。國際衝突來自資源的分配不均。按照現實主義的理論，國家利益等於壟斷資源。一旦國家的實力越強大，就越能壟斷資源。習近平的「中國夢」，難道不是一場壟斷夢嗎？

什麼是國家利益？什麼是黨的利益？

在多大程度上中國真的想要合作？山川壯麗，物產豐隆，炎黃世冑，東亞稱雄。東亞雄了，中東也要雄、非洲也要雄、歐洲更要雄，一路雄到美利堅去。

及至始皇，奮六世之餘烈，振長策而御宇内，吞二周而亡诸侯，履至尊而制六合，執敲朴以鞭笞天下，威振四海。

歐盟轉向「價值外交」（Value-based diplomacy）很久了，中國還在奮六世之餘烈。歐盟當然可以不管那些人權的糟心事，反正是中國的內政，倒楣的是你們自己的華夏兒女，歐盟的利益絲毫無損，何苦淌這灘渾水？但是歐洲人對二戰的記憶不允許他們這樣做，他們受到良好教育的政治菁英不允許自己這麼做，他們清楚的知道當國家機器不把人當人的時候，會出現什麼結果。

堯之都，舜之壤，禹之封。於中應有，一個半個恥臣戎。

一如美國政治學教授艾爾文·魯賓斯坦（Alvin Z. Rubinstein）所言，國家利益是「一個彈性很大、容易被隨意解釋的詞語」。「強調一方面的國家利益恰好就掩蓋了另一方面的國家利益。實際上可以斷言，在任何一個特定時間內佔優勢的國家利益概念只不過是各種政策動機的混合物」（Rubinstein，1994，p.41）。