2022歐洲歌唱大賽即將登場，今年有哪些國家參與？精彩看點、亮點歌曲一次掌握！

一年一度的歐洲歌唱大賽即將登場！今年哪首歌曲最深得你心呢？2022年度的第66屆歐洲歌唱大賽即將於5月10日及12日進行預賽，並於14日舉辦決賽。現在就跟著VoiceTube一起來了解歐洲歌唱大賽，認識今年的幾首亮點歌曲！

歐洲歌唱大賽介紹

歐洲歌唱大賽（Eurovison Song Contest）是一項由歐洲廣播聯盟（EBU）主辦的歌唱競賽，第一屆於1956年舉行，是目前世界最大型的歌唱競賽。

每一年，歐洲各國都會派出歌手或團體代表，帶著自選歌曲參加。想要奪冠，還得先經歷層層關卡，包括釋出歌曲的音樂綠影帶並通過的初賽、決賽。由於賽事名次是由觀眾票選，所以受到觀眾喜歡更為重要。每一屆的冠軍國家則成為下一屆歐洲歌唱大賽主辦國。

迄今得過最多冠軍的國家為愛爾蘭（Ireland）。七次的奪冠紀錄中，1992年至1994年更是蟬連三屆。

2022 年歐洲歌唱大賽相關資訊

2021年歐洲歌唱大賽由來自義大利羅馬的搖滾樂團 Måneskin（天際月光）以《閉嘴 乖乖聽話》（Zitti e buoni）一曲奪下冠軍寶座，義大利因此擔任2022年的主辦國，5月10日及12日的預賽以及14日的決賽將會在杜林的阿爾卑斯旅行社體育館舉行，由義大利知名主持人Alessandro Cattelan主持，評審則為兩為Laura Pausini及Mika兩名著名歌手擔任。

參賽國異動

第66屆大賽原定由41個代表國參與，其中包括去年棄賽的亞美尼亞（Armenia）以及蒙特內格羅（Montenegro）。然而，原先計畫參賽的俄羅斯因為對烏克蘭發動攻擊，在2022年2月5日被EBU取消資格。

因此，比賽會透過兩場預賽在40國中，票選出20個國家晉級，與自動晉賽的法國、德國、西班牙、英國以及地主國義大利（並稱「五大國」）在決賽中角逐冠軍寶座。

近年知名冠軍

2021 年 Måneskin（義大利）／獲勝歌曲：Zitti e buoni《閉嘴 乖乖聽話》

2021年是義大利繼1964年與1990年後，第三次奪冠，同時也是五大國自2010年以來首次獲得冠軍。Måneskin發跡於2017年的義大利版《The X Factor》，在節目裡以搖滾風格翻唱而聞名全球，並榮獲亞軍。

是一首關於宣洩憤怒的歌曲，樂團表示，這首歌的用意在於將憤怒轉換為主導一切的正面能量，即使沒有強烈的金屬旋律，也有著濃濃的搖滾色彩。

2019 年 Duncan Lawrence（荷蘭）／獲勝歌曲：Arcade《電子遊樂場》

荷蘭新人代表Duncan Lawrence為荷蘭奪下1957年、1959年、1969年和1975年後的第五次勝利。Duncan Lawrence說Arcade 這首歌靈感來自逝去親人的愛情故事。這首歌不僅在2019年攻佔了各大排行榜，更在2020年因為《哈利波特》迷因而在TikTok等社群平台上重新獲得關注，成為了歐洲歌唱大賽歷年來在Spotify上串流數最多的歌曲。

2018 年 Netta（以色列）／獲勝歌曲：Toy《玩物》

Toy是一首旋律、節奏都相當鮮明的電子流行舞曲，以充斥在歌曲當中的雞叫聲廣受大眾喜愛，歌詞英文穿插少許希伯來語構成。Netta在歌曲當中利用鮮明歌詞喚醒社會對女性權益的重視，副歌當中的＂I’m not your toy＂（我不是你的玩物）即是一例。這首歌不僅是歐洲歌唱大賽首支觀看數破億的MV，之後更收錄在知名遊戲《舞力全開 2019》當中。這是以色列繼1978年、1979年和1998年後，第四次奪冠。

本屆亮點歌曲

認識了近年冠軍歌曲後，VoiceTube就要帶著大家一起看看本屆大賽幾首亮點歌曲。

烏克蘭 Kalush Orchestra – Stefania《史蒂芬妮雅》

即便正經歷戰亂，烏克蘭依舊選擇推舉代表參加本屆賽事。在禁止服役年齡男性國民出境的限制下，卡盧什管弦樂團獲得了特許，參加預賽，期望以 Stefania 這首已風靡全烏克蘭的歌曲為國爭光。

奧地利 Lumix & Pia Maria – Halo《光環》

奧地利今年推出的歌曲是DJ Lumix和歌手Pia Maria合作的電子流行歌曲 Halo，歌曲本身非常動感，讓人一聽便不禁隨之舞動。雖然Pia Maria曾在賽前一次演出因為染上新冠肺炎而影響了歌聲，但只要能在預賽演出時保持最佳狀態，這首歌就很可能會是本屆的黑馬歌曲。

荷蘭 S10 – De diepte《深度》

荷蘭本屆參賽歌曲是由歌手S10（Stien den Hollander）演唱的 De diepte。S10說，這首全荷蘭文歌曲描述了她心中最深處的情感，希望藉由分享內心的憂傷與故事，讓聽到這首歌的人不再感到寂寞。

英國 Sam Ryder – SPACE MAN《太空人》

英國本屆以新生代歌手Sam Ryder的歌曲 SPACE MAN 參賽，試圖打破前幾年決賽中墊底的命運。SPACE MAN 講述的是Sam Ryder幻想自己成為太空人之後會發生的事，歌曲充滿了想像力，歌詞也相當真實、直接，足以振奮人心，許多人也都給予英國本屆參賽曲極高評價。