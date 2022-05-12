【關鍵專訪】《一家之主》女主角鮑起靜：「巨星媽媽專業戶」挑戰新表演方式，張艾嘉是我的參考範本

香港金像獎影后鮑起靜在電影《一家之主》擔綱女主角，飾演為家人任勞任怨的美術老師葉蘭心，為了家庭盡心盡力，犧牲了自由與夢想，是撐起全家的真正支柱。「這麼全能的一個母親的角色，真的婦女好厲害、好能幹喔！」鮑起靜在接受《關鍵評論網》專訪時，忍不住讚歎地說。

「這是一個非常符合現實的婦女，自己有工作，對事業、家庭都有一定的支持，但是在家裡也是勞動模範，是全能全知的婦女，要打掃、做飯，一天三頓照顧老公，晚上還要加班，這個角色經歷好了不起喔！但是我相信很多婦女都是這樣的勤勞，如果在家庭需要她的時候，她也可以做到。」鮑起靜認為，若真的要這樣全方位的照顧老公、子女，做妻子、媽媽的應該都會感覺很有負擔。

電影忠實地呈現出現代家庭的樣貌，女主角為家人辛苦勞碌毫無怨言，引發不少人的共鳴，平實生活劇情讓鮑起靜直呼好寫實。戲外的鮑起靜倒是自認跟電影裡能幹賢慧的模樣完全不同，「大概只有60分，剛剛好及格而已，我真實的生活家裡有姊姊（外傭）幫忙做家事，比較輕鬆。」

親和力十足的鮑起靜，從37歲在電視劇《秦始皇》開始演出媽媽角色，因為將媽媽詮釋得入木三分，後來就成了「媽媽專業戶」，劉德華、周星馳、張學友、郭富城、李連杰、張家輝等天王都當過鮑起靜的兒子，可以說是巨星級「媽媽專業戶」。「那個時候女演員年紀大一點就不能當女主角了，但是我還是那麼喜歡演戲，就只能轉型就演媽媽角色了。」

有過這麼多巨星子女，「我很喜歡張柏芝，我也很喜歡劉德華，我記得有一場戲劉德華從後面抱著我說：媽媽你真的是很胖，笑死我了。我也演過鄭則仕的媽媽，讓我印象很深，鄭則仕還曾經想要認我當乾媽。」

Photo Credit: 台北双喜電影提供 鮑起靜

經常出演媽媽角色，鮑起靜卻很少有機會演女兒，這次在《一家之主》中與飾演媽媽的資深女星于家安有許多溫馨感人的對手戲，每每讓人感動淚流不止。而葉蘭心照顧失智媽媽的戲，也讓她回憶起現實生活裡與過世媽媽的相處時光，因此在電影中會不自覺表現出女兒害怕媽媽離世的眼神與表情，深深地觸動觀眾。「看到于家安就覺得很像是媽媽的感覺，這真是彌補演出我跟媽媽的遺憾。」

「因為真實的生活中，我媽媽在走之前已經中風五年多，很多地方不能自主，只能躺在床上，在離開之前受了很多苦。我很羨慕別人有媽媽。所以我跟我先生說，我們兩個要把身體照顧好才行。」鮑起靜提到，現實生活中我只有一個女兒，「她很安然守本分，生了兩個孩子，就是這樣平淡的生活，所以電影裡面有兒子讓我覺得很安慰。」