在地方，與企業豐富ESG影響力（上）：創生團隊不該只把企業當募款來源，更要成為合作對象

文：王先棠

台灣觀光地方創生協會（觀創會）三月曾針對聯合國永續發展目標SDGs做入門介紹。四月上旬，則與RTM泛旅遊合作，引領大家從企業視角看地方創生，瞭解國際趨勢當中企業界的壓力、地方團隊的機會點。

在外商科技大廠歷練多年的觀創會理事長蔡文宜、擅長社會創新策略的KPMG安侯永續發展顧問公司經理侯家楷，分別以「地方創生不可不知道的關鍵字：ESG」、「企業&地方：是給予？還是參與？哪一個才讓我們更靠近創生？」這兩個主題做線上分享，吸引許多地方團隊參與。

ESG討論爆表，企業趕寫報告

聯合國與大型投資機構在2006年聯手推出「責任投資原則」（ Principles for Responsible Investment，PRI），倡議將ESG（Environmental環境、Social社會、Governance治理）因素，納入企業經營投資的分析、決策。隔了兩年，世界金融危機爆發，企業界對於短視近利、罔顧後果的投資操作，更有深刻反省。

近來氣候變遷加劇、能源轉型緊迫、疫情未歇，不只企業，國家社會的生存都岌岌可危。以前談到永續、減碳，政府只願喊喊口號，如今被迫訂出更具體政策法規，要企業遵行。

從歐盟貿易碳排申報與碳稅、跨國大廠規定供應商做永續轉型，到台灣金管會要求上市櫃公司做碳盤查與揭露ESG資訊、國發會2050淨零排放路徑、《氣候變遷因應法》確立碳費徵收政策等等，皆為企業界帶來改變壓力。

問題是，許多企業要發布ESG永續報告、參與國內外相關評比及競賽，卻缺少與核心本務有關的ESG實績素材。

蔡文宜說，跨國企業常呼籲台灣政府改革法規，跟上國際潮流，例如針對某些新興商業活動，鼓勵修法因應，或對血汗工廠等侵害勞權情形，要求台灣供應商、代工廠改善，以符合ESG永續原則。

現在，台灣政府順應ESG趨勢，提昇公司治理評鑑效度，增加公告中小市值公司的永續評鑑排名。未來，政府對於上市企業永續成績的排名規則，將不再只是顯示前段班排名，而是將一千多家上市櫃公司企業ESG排名順序全部列出，這對未來排名在後段班的公司形象影響甚鉅，可能連帶影響外資及機構投資人持股意願，以及在金管會推動綠色金融政策下的銀行融資成本等。

蔡文宜以國際科技大廠HP每年公布的永續發展報告書為例。HP早在2001年就開始發布環境和社會影響進展報告，過去幾年報告書中針對氣候行動、員工及供應鏈的人權保障、數位平等情形，都訂下逐年進步時程表、SDGs目標進度追蹤亦有數據呈現。例如性別平等方面，HP無論高階主管或IT工程、銷售等部門，都有頗高比例的女性員工。總公司董事會中的女性，已佔45％。

她認為，地方團隊應把握ESG趨勢，以聯合國永續發展目標SDGs做為共同語言，與企業合作，在爭取公部門標案補助以外，吸引更多企業資源導入地創工作，也幫企業充實ESG中的「社會責任」與「在地社區關係」的成果。

然而，蔡文宜不諱言：「目前多數企業沒有想過如何跟地方創生團隊合作，地方團隊也不知道要準備哪些資料跟企業溝通。」

「不要期待企業立刻理解地方團隊做的社區營造、文史調查。溝通之前，要做好功課，讀一些企業社會責任或CSR報告，還要看企業寫給投資人的報告書或財報，瞭解企業的營運目標與需要。」

活動主持人RTM泛旅遊協會理事長鄭佑軒補充說，企業界趕搭ESG列車，不單是訴諸理想，更有「在商言商」的務實面，脫離不了營利求存的目標。地方團隊想與企業合作，應熟悉ESG與SDGs，突破地方創生同溫層，爭取外部資源，做價值對接。

作者提供 ESG與SDGs

不只慈善公益，還要影響力

自稱「在會計師事務所臥底的社會科學家」、KPMG社會企業服務團隊經理侯家楷，有社工背景，曾在社區培力中心蹲點服務，也做過電腦產品行銷，後來進入會計師事務所一待八年，擅長協助多元產業的企業客戶與非營利組織、地方團隊溝通，發展社會創新策略。他自認像是商業世界與地方工作者之間的翻譯，讓兩者溝通更順暢。

近期KPMG要拜訪地方創生團隊，蒐集、分享各種成功實例，既借助其跨國網絡資源，也凸顯台灣獨特優勢，建構「地方創生方法學」。侯家楷希望發展分析地方團隊運作情形的診斷工具，輔導更多團隊成長，與大企業社會參與專案做連結。

「地方創生團隊不只有公司型、協會型。大家可多關注合作社型態的成功典範。」侯家楷認為，特定社群透過人人平等的經濟機制來振興地方，是經營公司、成立一般協會之外的重要選項。若能妥善處理社員之間複雜的溝通協調，發展前景可期。

不過，侯家楷觀察到，地方團隊常把企業視為慈善捐款人、公益贊助商等常會說「請你支持一下！」，但若把企業看作在地社群的利害關係人，將有不同態度——從請求給予，變成邀請參與，大家一起創造影響力。

例如，在教育創新的倡議中，企業可以扮演非常關鍵的角色。因為企業是用人單位，要吸引準備離開教育體系的學生來效力。可以把企業當主要利害關係人，鼓勵企業「參與」教育創新行動，而不是把企業當搖錢樹，請求企業「給予」資源。

侯家楷建議，地方團隊如對商業世界的運作所知有限，不懂怎樣與大企業對話，不妨從瀏覽商業財經週刊雜誌開始，「思考創生團隊在地方耕耘的議題，企業要如何參與加持。最好讓企業看到彼此合作對環境、社會真有貢獻，也要避免雙方因為立足點不對等而追求短線操作。宜以中、長期計畫整合資源，解決地方問題。」

看重真實價值，把風險變SDGs商機