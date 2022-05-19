在地方，與企業豐富ESG影響力（上）：創生團隊不該只把企業當募款來源，更要成為合作對象
我們想讓你知道的是
ESG趨勢下，有地方團隊常把企業視為慈善捐款人，說「請你支持一下」，但若把企業看作在地社群的利害關係人，將有不同態度——從請求給予，變成邀請參與，大家一起創造影響力，而台灣其實也有很多「合作社」型態的成功典範。
文：王先棠
台灣觀光地方創生協會（觀創會）三月曾針對聯合國永續發展目標SDGs做入門介紹。四月上旬，則與RTM泛旅遊合作，引領大家從企業視角看地方創生，瞭解國際趨勢當中企業界的壓力、地方團隊的機會點。
在外商科技大廠歷練多年的觀創會理事長蔡文宜、擅長社會創新策略的KPMG安侯永續發展顧問公司經理侯家楷，分別以「地方創生不可不知道的關鍵字：ESG」、「企業&地方：是給予？還是參與？哪一個才讓我們更靠近創生？」這兩個主題做線上分享，吸引許多地方團隊參與。
ESG討論爆表，企業趕寫報告
聯合國與大型投資機構在2006年聯手推出「責任投資原則」（ Principles for Responsible Investment，PRI），倡議將ESG（Environmental環境、Social社會、Governance治理）因素，納入企業經營投資的分析、決策。隔了兩年，世界金融危機爆發，企業界對於短視近利、罔顧後果的投資操作，更有深刻反省。
近來氣候變遷加劇、能源轉型緊迫、疫情未歇，不只企業，國家社會的生存都岌岌可危。以前談到永續、減碳，政府只願喊喊口號，如今被迫訂出更具體政策法規，要企業遵行。
從歐盟貿易碳排申報與碳稅、跨國大廠規定供應商做永續轉型，到台灣金管會要求上市櫃公司做碳盤查與揭露ESG資訊、國發會2050淨零排放路徑、《氣候變遷因應法》確立碳費徵收政策等等，皆為企業界帶來改變壓力。
問題是，許多企業要發布ESG永續報告、參與國內外相關評比及競賽，卻缺少與核心本務有關的ESG實績素材。
蔡文宜說，跨國企業常呼籲台灣政府改革法規，跟上國際潮流，例如針對某些新興商業活動，鼓勵修法因應，或對血汗工廠等侵害勞權情形，要求台灣供應商、代工廠改善，以符合ESG永續原則。
現在，台灣政府順應ESG趨勢，提昇公司治理評鑑效度，增加公告中小市值公司的永續評鑑排名。未來，政府對於上市企業永續成績的排名規則，將不再只是顯示前段班排名，而是將一千多家上市櫃公司企業ESG排名順序全部列出，這對未來排名在後段班的公司形象影響甚鉅，可能連帶影響外資及機構投資人持股意願，以及在金管會推動綠色金融政策下的銀行融資成本等。
蔡文宜以國際科技大廠HP每年公布的永續發展報告書為例。HP早在2001年就開始發布環境和社會影響進展報告，過去幾年報告書中針對氣候行動、員工及供應鏈的人權保障、數位平等情形，都訂下逐年進步時程表、SDGs目標進度追蹤亦有數據呈現。例如性別平等方面，HP無論高階主管或IT工程、銷售等部門，都有頗高比例的女性員工。總公司董事會中的女性，已佔45％。
她認為，地方團隊應把握ESG趨勢，以聯合國永續發展目標SDGs做為共同語言，與企業合作，在爭取公部門標案補助以外，吸引更多企業資源導入地創工作，也幫企業充實ESG中的「社會責任」與「在地社區關係」的成果。
然而，蔡文宜不諱言：「目前多數企業沒有想過如何跟地方創生團隊合作，地方團隊也不知道要準備哪些資料跟企業溝通。」
「不要期待企業立刻理解地方團隊做的社區營造、文史調查。溝通之前，要做好功課，讀一些企業社會責任或CSR報告，還要看企業寫給投資人的報告書或財報，瞭解企業的營運目標與需要。」
活動主持人RTM泛旅遊協會理事長鄭佑軒補充說，企業界趕搭ESG列車，不單是訴諸理想，更有「在商言商」的務實面，脫離不了營利求存的目標。地方團隊想與企業合作，應熟悉ESG與SDGs，突破地方創生同溫層，爭取外部資源，做價值對接。
不只慈善公益，還要影響力
自稱「在會計師事務所臥底的社會科學家」、KPMG社會企業服務團隊經理侯家楷，有社工背景，曾在社區培力中心蹲點服務，也做過電腦產品行銷，後來進入會計師事務所一待八年，擅長協助多元產業的企業客戶與非營利組織、地方團隊溝通，發展社會創新策略。他自認像是商業世界與地方工作者之間的翻譯，讓兩者溝通更順暢。
近期KPMG要拜訪地方創生團隊，蒐集、分享各種成功實例，既借助其跨國網絡資源，也凸顯台灣獨特優勢，建構「地方創生方法學」。侯家楷希望發展分析地方團隊運作情形的診斷工具，輔導更多團隊成長，與大企業社會參與專案做連結。
「地方創生團隊不只有公司型、協會型。大家可多關注合作社型態的成功典範。」侯家楷認為，特定社群透過人人平等的經濟機制來振興地方，是經營公司、成立一般協會之外的重要選項。若能妥善處理社員之間複雜的溝通協調，發展前景可期。
不過，侯家楷觀察到，地方團隊常把企業視為慈善捐款人、公益贊助商等常會說「請你支持一下！」，但若把企業看作在地社群的利害關係人，將有不同態度——從請求給予，變成邀請參與，大家一起創造影響力。
例如，在教育創新的倡議中，企業可以扮演非常關鍵的角色。因為企業是用人單位，要吸引準備離開教育體系的學生來效力。可以把企業當主要利害關係人，鼓勵企業「參與」教育創新行動，而不是把企業當搖錢樹，請求企業「給予」資源。
侯家楷建議，地方團隊如對商業世界的運作所知有限，不懂怎樣與大企業對話，不妨從瀏覽商業財經週刊雜誌開始，「思考創生團隊在地方耕耘的議題，企業要如何參與加持。最好讓企業看到彼此合作對環境、社會真有貢獻，也要避免雙方因為立足點不對等而追求短線操作。宜以中、長期計畫整合資源，解決地方問題。」
看重真實價值，把風險變SDGs商機
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
我們想讓你知道的是
天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。