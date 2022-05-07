【東南亞週報】馬國現「報復性旅遊潮」｜東協籲軍方允許特使會翁山蘇姬｜日首相訪越泰

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第169期，為讀者挑選2022年4月30日至5月6日期間，有關越南、泰國、緬甸、馬來西亞、菲律賓與新加坡的六則東協區域大事。

越南｜日首相訪越 越首次承諾供烏克蘭人道救援

日本首相岸田文雄4月底出訪東南亞各國，在4月30日至5月1日到訪越南，除了與越南總理范明政外進行會談外，也會晤越共總書記阮富仲、國家主席阮春福與國會主席王廷惠等要職。

岸田文雄首站出訪印尼，隨後抵達越南，並在訪越後轉往泰國。范明政曾於去年 11月出訪日本 ，和岸田文雄進行會談，為岸田上任後首位接待的外國元首。而日本前任首相菅義偉在就任後首次正式出訪也選擇越南。

在范明政與岸田的會談中，雙邊就烏俄戰爭重申 尊重主權與領土完整性 、反對使用大規模毀滅性武器與攻擊平民，以及反對在任何地區使用武力改變現狀，還有對立即停戰達成一致看法。范明政也宣布，將提供 50萬美元 （約新台幣1482萬）為烏克蘭提供人道救援，是越南在戰爭爆發後首次捐款。長期以來，越南與俄羅斯的關係緊密，近期聯合國大會上譴責俄羅斯入侵烏克蘭的表決中，越南選擇棄權。這次雙邊聲明中並未採取譴責立場或共同制裁俄羅斯，不過岸田仍視越南在會後的聲明捐款為「 正面的一步 」。

越日也就南海局勢進行討論，雙邊會加強海事與資訊安全合作，以及重申維持區域的穩定和和平；岸田也稱越南是維持「自由且開放的印太地區」的 重要夥伴 。除此之外，雙邊也稱在科技創新、數位轉型以及疫後分散供應鏈的議題上，將 持續擴大合作 。

Photo Credit： 内閣官房内閣広報室 CC BY 4.0 范明政與岸田文雄2021年11月的會面照

泰國｜日首相訪泰深化國防經濟合作

日首相岸田文雄在完成訪越行程後飛往泰國，並於5月2日與泰總理帕拉育會面。雙方同意加強防衛設備和科技轉移的合作，並準備簽署「防衛裝備品暨技術轉移協議」。泰國外交部今天指出，兩國將建立一個共同委員會，討論詳細的合作項目，也增加日本對相關領域的投資。雙方也同意將彼此的戰略夥伴關係（Strategic Partnership）提升為全面性戰略夥伴關係（Comprehensive Strategic Partnership）。

兩國領袖在聯合聲明中指出，該協議將有助於泰國提升國防安全，同時支持日本投資，透過雙邊或多邊機制下的防衛和安全合作，促進區域的和平和繁榮。不過，不少媒體解讀這是針對中國達成的協議。

泰國外交部東亞司司長潔達潘（Chettaphan Maksamphan）指出，泰國和日本討論相關協議已經超過5年，日本和其他東南亞國家也有類似的協議。帕拉育則表示，他與泰國最大的投資國日本，討論包括改善供應鏈相關議題，同時草擬了一份為期5年的經濟夥伴協議。

此外，兩國政府也將根據《巴黎協定》框架，就減少碳排放進行合作。泰國國務院發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）在會後表示，政府希望泰國能在2050年實現碳中和，並將電動汽車、電池生產等有助於泰國實現此一目標的產業列為重點項目。5家電動汽車的日本公司代表也承諾將泰國作為其生產基地，生產電池、零配件和充電站等相關設備。

【東南亞週報】日首相訪柬呼籲東協譴責俄羅斯、東協特使未獲准見翁山蘇姬、印尼重開邊境

（日本首相岸田文雄與泰國總理帕拉育。）

緬甸｜東協商討為緬供人道援助 呼籲軍方允許特使會翁山蘇姬

東協輪值主席國柬埔寨於5月6日召開線上線下混合式會議，與來自所有東協成員國、東協外部夥伴、聯合國專門機構和其他相關國際組織的代表商討有關東協對緬甸提供的人道援助。報導指出，東協緬甸特使、柬埔寨外交部長巴速坤（Prak Sokhonn）和東協秘書長林玉輝（Lim Jock Hoi）將以東協人道主義援助協調員身份，共同主持在金邊舉行的視訊會議。

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）5月2日也敦促軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）允許東南亞特使與緬甸所有利益相關者會面，其中包括近幾個月被判貪汙和煽動罪成立的翁山蘇姬。這是洪森迄今為止對緬甸軍方最強烈的呼籲。

柬埔寨外交部聲明指出，洪森在通話中「再次強調特使與緬甸所有相關方會面的重要性」，聲明並表示，敏昂萊在答覆中「承諾促進與其他有關各方的會議」，並說緬甸當局正在著手進行人道主義援助的分配。

對於馬來西亞外交部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）日前提議東協與緬甸反軍方統治的「全國團結政府」（National Unity Government，NUG）進行人道主義救濟領域在內等非正式接觸，軍方外交部表示強烈抗議，並稱塞福丁「不負責任及魯莽」。軍政府認為此言論可能會煽動國內的恐怖主義和暴力，阻礙緬甸政府的反恐努力。

（柬埔寨總理洪森5月5日接見美國─東協商務協會（US-ASEAN Business Council）高級副總裁兼區域總經理Michael W. Michalak一行人。）

馬來西亞｜大馬開齋節連假出現「報復性旅遊潮」

自5月1日起，大馬政府進一步放寬防疫措施，正好也遇上開齋節及勞動節連假，促使全馬各地的旅遊景點皆人頭攢動。從4月30日開始，大馬各大高速公路出現塞車的情況，甚至到凌晨都不見緩解。此人潮中除了回鄉過節的巫裔民眾，同時也有不少趁著長假前往其他州旅遊的人。

大馬似乎一別過去兩年新冠疫情的影響，恢復了活力與朝氣。馬六甲、檳城和波德申（Port Dickson）等著名旅遊景點出現「報復性旅遊潮」，當地飯店民宿的預訂入住率更是突破80%至90%。有業者甚至早在一個月前，就已開始接到5月1日至4日連假的住宿訂單，而在政府宣布放寬防疫措施後，預訂住宿的客戶激增不少。