普拿疼可以跟食物、慢性病藥、成藥一起吃嗎？簡單判斷的三個方法

文：胡廷岳藥師的醫病故事集

我也確診啦！台灣並沒有像去年一樣取消內用，而隔離的條件也沒有那麼嚴格了。看起來「一定比例的全民確診」，會是台灣的未來趨勢。​

所以我會把隔離10天的經驗寫下來，提供給大家做好有限資源下的資源準備。我是正在環島演講的胡廷岳藥師，立志找到「低門檻照顧自己的方法」。只有這樣，你我的家人才能照顧好自己、預防自己臥床。

普拿疼可以跟我的血壓藥一起吃嗎？

國內疫情來臨，大家都開始囤貨普拿疼。而其中一位認識我的聾啞阿姨，今天特別把這個問題寫在紙條上，跑過來藥局詢問我：「普拿疼可以跟我的血壓藥一起吃嗎？」

「這問題真的問得很好，可以，而且妳所有的慢性病藥都可以。」廷岳我也用紙條回覆了她，她高興的彎了彎大拇指，而我知道這是謝謝的意思。

但食物、慢性病藥物、成藥百百種，隨便兩個拿來排列組合就能又寫出一篇新的文章，像這樣的問題根本問不完。對於照顧者、想要照顧自己的人來說，想簡單服用「退燒止痛藥」的門檻真的很高。

若正在看文章的你，是跟我爸媽一樣的一般民眾，那你該如何一眼望穿、用最低的門檻判斷，也不用花心力記住呢？這就是廷岳想要辦到的事情。

這篇文章，我會給大家低門檻判斷「普拿疼服用禁忌」的三個方法，不需要記住什麼普拿疼副作用、普拿疼功效、普拿疼後遺症：

分別是：

食物：酒精「食物」是陷阱 慢性病藥物：不要買加強錠 成藥：小心「口服版本」超過劑量

備註：普拿疼為「乙醯胺酚」最知名的商品名，所以本文用普拿疼舉例，以下所有普拿疼關鍵字都能用任何商品取代。

低門檻判斷「普拿疼服用禁忌」的三個方法

1. 食物：酒精「食物」是陷阱

酒與普拿疼不能一起吃，這件事政府已經宣傳很多年了。

但我說的酒精食物，並不只是喝酒而已，補氣的酒釀湯圓、溫補的薑母鴨燒酒雞、加米酒調味的四神湯、桂圓麵包、萊姆酒冰淇淋，都是容易忘記的陷阱。

什麼？酒只有一點點也不行嗎？對的，因為對身體來說，酒精也是一種藥，需要經過肝臟才能代謝。但這樣一來，普拿疼的代謝管道就被酒給搶走了，原本24小時就該排出去的東西排不出去了，這就會增加肝臟毒性。

反正喝酒也會降低免疫力，避開酒精任何食物，你的普拿疼就可以吃了。

2. 慢性病藥物：不要買加強錠

有「加強錠」三字的普拿疼，並不是藥效比較強或劑量比較高。而是聰明的廠商發現到，普拿疼要發揮藥效之前，大概還需要等待30分鐘。對於痛不欲生的人來說，這段時間也是一種折磨。

所以廠商就利用了咖啡因也能短暫且快速止痛的原理，所以特別在普拿疼加強錠裡面，加入了「不到半杯美式咖啡」的咖啡因（所以不如喝半杯咖啡？喂！）。

但咖啡因能維持止痛的效果沒有普拿疼那麼久，也沒有任何退燒功能。所以我覺得，含咖啡因的加強錠就不是那麼必要囉！

既然有咖啡因，任何對於咖啡因敏感的人都盡量避免，包含有吃口服避孕藥的人（增加咖啡因藥效）、吃安眠藥治療失眠的人（咖啡因會讓安眠藥失效）、骨鬆藥物（咖啡因會讓藥物失效、並且增加骨鬆風險）、支氣管擴張劑（加重心悸的副作用）、血壓藥與心律不整藥（增加咖啡因本人的副作用）等等。

很難記對吧？嫌麻煩的話，不要買加強錠就對了。

3. 成藥：小心「口服版本」超過劑量

我敢發誓，你去市面上買到的任何止痛藥、退燒藥與綜合感冒藥，廠商都很喜歡加入普拿疼，因為適量的時候很安全，又很好用。但若使用了止痛退燒藥之後，又再補吃幾顆今天醫生開立的普拿疼？再加上上次關節痛拿到的止痛藥？還有媽媽吃剩的感冒藥？那你很容易就超過上限劑量，一不小心就「爆肝」了。

那該怎麼處理呢？很簡單，你的止痛藥、退燒藥不要使用「口服版本」就可以了。例如：發燒時用退燒冰袋退燒、關節疼痛時準備止痛藥膏止痛凝膠、鼻塞時放棄「綜合感冒藥」選擇鼻塞噴劑。

這樣一來，你的「口服劑量」、「身體裡普拿疼的劑量」就不會超過上限，你就可以安心的吃了，至於廣告說24小時排出體外，這是真的。

畢竟止痛退燒藥在隔離期間，我覺得還是必備的，別因為爆肝就害怕，就連水喝多了也會死人，每一種副作用，都是量的問題。

該怎麼吃藥？很簡單吧！再複習一次，只要注意以下三點：

食物：酒精「食物」是陷阱 慢性病藥物：不要買加強錠 成藥：小心「口服版本」超過劑量

謹記這三件事情，你的普拿疼就可以安心吃了！

後記

在我確診之前，一般大眾好像就開始囤積普拿疼（乙醯胺酚）清冠一號了。但確診之後的我，才親身體會到，原來「其他東西」才是你該準備的，所以我又另外寫一篇藥師確診日記了。

把門檻降低之後，照顧自己就變得很簡單了吧？學會照顧自己，就能減少吃藥。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航