學校不給你看的，這裡都有：美國公共圖書館發放「我讀禁書」借書證

美國田納西州一間公共圖書館最近推出一張特別的借書證，上面用黃底紅字斗大的寫著「我讀禁書」，這是為了回擊田納西州不斷升級的圖書審查。

「圖書下架」是田納西州最近的熱門話題。該州的兩所學校今年決定將兩本讀物自課程中刪除，分別是 關於大屠殺倖存者經歷的圖像小說《鼠族》（Maus）從八年級英語課程刪除，以及描述美洲原住民女孩尋找 她失蹤母親的 《印地安人的麂皮靴》（ Walk Two Moons）從小學四年級課堂上刪除 。理由是《鼠族 》 中出現八句髒話和裸女繪畫──儘管這本書獲得了美國圖書的最高獎項普立茲獎；而 《印地安人的麂皮靴》則因出現「懸吊的人、流產、 子宮切除、以及生產過程」等內容，被認為不適合小四的學生閱讀。

另外，田納西州4月通過一項法案，授予當地教科書委員會對公立學校圖書館的最終決定權，得以審查館藏書籍，如果認為某些內容不適合，能禁止某些書籍出現在校園裡的圖書館。而家長、學校員工等都可以就他們認為「不適齡閱讀」的書籍提出上訴。在州議會辯論時， 一名共和黨議員甚至語出驚人的表示，他將 燒毀 被認為不適合學校圖書館的書籍。

學校不給你看的，這裡都有

最近，田納西州的納許維爾（Nashville）公立圖書館發起了一項「閱讀自由」（Freedom to Read）的運動，包括了發放限量5000張、上面寫著「我讀了禁書」的借書證。

A library in Nashville has launched a new campaign to combat efforts to control books in Tennessee: a card that says, "I read banned books."



The Nashville Public Library is issuing 5,000 of the limited-edition cards — printed in bright yellow. https://t.co/WS8QGv8BED — NPR (@NPR) May 5, 2022

「我們的工作是確保如果你想要讀這本書，你會在這裡找到它。」納許維爾圖書館的發言人布朗（Ed Brown）表示，他們不是要針對這些禁書決定作出反擊，而是想成為另一個選擇，「 很多人不想讀這些被禁的書，他們不希望他們的孩子必須，或者被迫要讀這些書，這沒關係。但有很多人還是想讀這些書，我們希望替那些想讀這些內容的人服務。」

布朗也透露，在《鼠族》被禁的消息傳出後，納許維爾圖書館裡所有這本書的館藏都被借光了，圖書館正訂購更多的數量。

納許維爾公立圖書館執行長奧利佛（Kent Oliver）在聲明稿中表示，「我希望田納西人能夠了解，納許維爾圖書館將永遠尊重您的閱讀自由——你可以自由決定你想讀和不想讀的內容，並替你孩子的閱內容做出決定。」

Nashville Public Library launches 'Freedom to Read' campaign



They should market these. I’d buy one.#news #wtfglobe

https://t.co/OW8tPcvrJe — Chilly Chills (@WeeliyumF) May 5, 2022

全美發出1586次禁書令，三分之一禁書涉及性少數

田納西州只是全美禁書運動的冰山一角。美國筆會今年4月一項調查發現，在過去9個月裡（2021年7月31日到2022年3月31日），全美不同州的學區，一共發出1586次的禁書令、一共有1145本書遭禁，主要是涉及 種族和種族主義、LGBTQ+主題的內容， 有三分之一的 禁書 涉及性少數。

其中 漫畫家科巴比（Maia Kobabe）的回憶錄《性別酷兒》（Gender Queer）已經被30個學區禁止，而社運人士喬治．約翰遜（George M Johnson）所撰寫、講述在美國作為一個同性戀黑人兒童的青春期的《所有男孩都不是藍色》（All Boys Aren't Blue），和暢銷作家喬納森．埃維森（Jonathan Evison）講述一名墨西哥裔美國男孩的成長小說《草坪男孩》（Lawn Boy）都是最常被攻擊的目標。

Maia Kobabe’s debut graphic memoir "Gender Queer," about coming out as nonbinary, had a small run of 5,000 copies in 2019. Two years later, it was the most banned book in the U.S., with some Republican officials labeling it "pornographic." https://t.co/2V8rpWGENp — The New York Times (@nytimes) May 2, 2022

美國筆會主任弗里曼（Jonathan Friedman）表示，「 這是一場精心策劃的攻擊，這些書籍的主題最近才在學校圖書館的書架和教室中站穩腳跟。」「我們在目睹最近才有所進展、象徵包容的主題正被刪除。」

弗里曼也說，美國學校對書籍的挑戰並非新鮮事，但最近發生的速度是以前從未見過。根據美國圖書館協會（American Library Association）調查，2018年有483次禁書令，2019年377次，2020年273次，2021年飆升至729次 。

其中德州發出最多的禁書令，光是一個州就發出713個禁書令領先全國，其次是賓州（456個）和佛羅里達州（204個）。或許這還不到德州州代表克勞斯（Matt Krause）的目標，他於去（2021）年年底向學區分別發出一份列有850本書的清單，要求檢查當中有多少涉及人類性行為、性病，包含「可能使學生因種族或性別而感到不適、內疚、痛苦或任何其他形式的心理困擾的材料」。

A Texas lawmaker is targeting 850 books that he says could make students feel uneasy || Via: NPR https://t.co/nPsSvMcD21 — SafetyPin-Daily (@SafetyPinDaily) October 30, 2021

德州的圖書審查也跟教育立法互相呼應，德州州長艾波特（Greg Abbott）今年3月28日簽署法案，禁止學校向小學三年級以下學生教授有關性傾向和性別認同的題材。

美國筆會表示，禁書令已成為各州和全國政治動員最喜歡的工具，至少41%的禁書令與州官員或議員的指令有關，另外如「自由媽媽」（Moms for Liberty）和「家長護教育」（Parents Defending Education）這些民間團體也在禁書運動中發揮了重要作用，《衛報》指出，這些團體自稱是「草根」組織，實際上卻與共和黨人有聯繫。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元