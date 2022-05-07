拜登宣布再投入1.5億美元武器援烏，G7領袖明日視訊商討是否對俄祭出更多制裁

美國總統拜登（Joe Biden）昨（6）日宣布1.5億美元（約新台幣44.5億元）的武器援助新計畫，將提供更多砲彈、雷達等設備，援助烏克蘭抵禦俄羅斯的入侵。

七大工業國集團（G7）成員國領袖預計於明（8）日召開視訊會議，烏克蘭總統澤倫斯基也會參與。外媒報導，預期G7成員國領袖將在會議中討論是否對莫斯科當局施予更多的制裁。

拜登警告資金即將用罄，籲國會授權更多經費

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）6日宣布一項價值達1.5億美元（約新台幣44.5億元）的武器援助新計畫，內容包括更多砲彈、雷達等設備，以助烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略。

綜合《法新社》與《路透社》報導，拜登說：「我要宣布新一項安全援助計畫，將提供更多火砲彈藥、雷達和其他設備給烏克蘭。」他同時警告，資金即將用罄，呼籲國會授權動用更多經費。

一名美國高階官員說，新計畫包括2萬5000發155毫米砲彈、用來偵測敵軍火力來源的反砲雷達、電子干擾設備和備用零件。砲彈似乎是要用於美國最近提供的榴彈砲。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，自2月24日俄國入侵烏克蘭以來，連同5月6日宣布的計畫，拜登政府供應烏克蘭的美國武器總值已達38億美元，品項包括重型火砲、肩扛式刺針（Stinger）防空飛彈和無人機。

這項新計畫也意味著國會先前授權用於援助烏克蘭的資金所剩的2.5億美元即將見底。

拜登正催促國會授權一筆330億美元的鉅額援烏資金，內容包括200億美元軍事援助，為期5個月。

拜登及其他七大工業國集團（G7）領袖8日將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）舉行視訊會議，討論西方國家在俄烏戰爭中對烏克蘭的支援。

拜登在聲明中說：「美國已迅速提供歷史性的大量安全援助給烏克蘭。我們正把國會授權的武器和設備直接運送到烏克蘭的自由前線。」

但拜登也說，目前的資金「即將告罄」，「為了讓烏克蘭戰勝」，美國及盟國必須「不間斷地繼續運送武器彈藥到烏克蘭」。

他表示：「國會應迅速提供（政府）要求的資金，以強化烏克蘭在戰場和談判桌上的份量。」

《路透社》提到，美國聯邦眾議院和參議院領袖都說希望盡速行動，但未表明何時會針對拜登的要求開始表決。

G7成員國領袖今年第3次視訊會議，拜登對制裁持開放態度

（中央社）德國政府發言人表示，七大工業國集團（G7）成員國領袖將於5月8日，即是第二次世界大戰歐戰勝利紀念日當天，與烏克蘭總統澤倫斯基舉行視訊會議。

德國目前擔任G7輪值主席國。德國政府發言人霍夫曼（Christiane Hoffmann）6日告訴記者，總理蕭茲（Olaf Scholz）「將偕同他的G7夥伴們舉行今年年初以來第3次視訊會議」。

霍夫曼還提到5月8日是「標記第二次世界大戰在歐洲結束的歷史性日期」。

她說，會議「將涵蓋當前各項議題，特別是烏克蘭的局勢。烏克蘭總統澤倫斯基將與會並報告烏國目前的情勢」。

美國總統拜登4日指出，是否對俄羅斯實施更多制裁，他「持開放態度」，未來幾天將與G7盟友討論相關措施。

拜登在歐盟宣布禁止進口俄國石油的計劃和其他新的懲罰措施後不久表示：「我們對增添額外制裁一向持開放態度。」他告訴記者：「本週我將與G7成員討論我們將要做或不做什麼。」

美國《國會山報》（The Hill）報導，G7成員國領袖預計在會議裡討論如何回應俄羅斯對烏克蘭的入侵，以及對莫斯科當局施以更多的制裁。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）6日時表示，拜登政府正在考慮對個人以及企業施加更多制裁。莎琪表示，G7成員國領袖們在會議期間，將會展現西方國家面對俄羅斯入侵烏克蘭的團結一致。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航