防疫保單4大亂象難解，業者：COVID-19若降為第4類法定傳染病，理賠壓力將減輕

（中央社）這是台灣產險業的一場慘痛教訓，去（2021）年台產深陷首波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫保單之亂，今（2022）年則是富邦產等逾10家捲入，網路投保當機、業者無預警下架商品、官方臉書被灌爆民怨，或有一人投保多張保單等現象，一度驚動金管會跳入火線處理。

指揮中心最新宣布「快篩陽性視同確診」，業者憂心將讓保險理賠爭議推向最高峰；本應是分散風險的金融商品，如今恐成台灣產險業者最大經營危機，從投保、續保到確診定義歧見，一不慎恐長久影響商譽，近期防疫保單4大亂象與配套一次整理。

一、網路投保大塞車，投保後遲遲等不到核保

防疫政策從清零轉向共存，產險業者嗅見架上防疫保單承保風險大幅增加，急出手下架防疫保單，民眾則趕搭投保末班車，不過在保單下架前，多家產險公司網站都出現當機情形，民眾抱怨無法透過網站投保、等待過程漫長。

後續產險公司核保也出現塞車現象，估計有1、200萬件防疫保單仍在等待核保。民眾憂心，若趕在最後一波投保、但至今尚未被核保，卻已遭隔離或確診，防疫保單恐遭拒賠。

產險業者表示，實務上會先將民眾要保申請文件抽出檢視，若通過核保程序，包含確認繳費等皆有完成，業者就會先行出單並按保單條款約定予以理賠，民眾不必過度擔心。

針對核保塞車現象，金管會已要求產險公司對外揭露防疫保單處理進度等相關資訊。

二、疫情變化快速，業者通知防疫險不予續保

日前多家產險業者皆緊急通知客戶防疫保單不予原條件續保，引起民眾控訴保險公司「雨天收傘」。

產險公會解釋，防疫保單是商業保險，保險公司基於契約自由原則，可選擇停售、拒絕承保或續保，且產險防疫保單為一年期並不保證續保，在發生外在風險鉅變時，保險公司基於風險胃納和經營安全等因素考量，本來就不必然提供客戶相同條件的續保服務。

依據金管會的說明，「風險胃納」指的是保險業在追求其價值時，公司整體所願意接受之風險程度。風險胃納可以質化方式或其他綜合性指標表達，例如公司的股價影響、公司形象、信用評等結果等，可以量化方式表達，例如盈餘波動的程度、最大可能的損失、RBC（或RBC ratio）的目標、所需要的經濟資本等。

金管會表示，保險公司對是否同意續保有主動權，可做核保與風險控管機制；但若保險公司已寄發續保通知給客戶且客戶確實繳款，保險契約就算成立，而保險契約一旦成立，保險公司就必須依契約履行。

日前富邦產續保爭議，則因富邦業務員向客戶承諾會原條件續保，原先富邦產「不認帳」引發反彈聲浪，後來考量業務員承諾在先，公司政策轉向概括承受給予續保。

三、核保加嚴，業者挨批門檻說變就變

因應大量湧入的投保件，產險業者採取核保趨嚴應對，例如針對重複投保多家防疫保單的客戶，將不予承保並退還所繳保費，引起民眾質疑保險公司政策說變就變。

產險業者解釋，保險公司本來就必須進行核保程序，為避免道德風險，核保趨嚴、拉長保單生效期皆是必要決定。

金管會則表示，保險公司本來就有機制可確認客戶是否重複投保，進行核保程序並沒有不對。

四、防疫政策屢掀變化，理賠解釋是否調整掀論戰

指揮中心拋出3類對象快篩陽性視同確診政策，將在5月12日起上路，引起產險業高度關注。產險業普遍認為須經PCR檢驗確診，才可避免快篩誤測、檢體來源難辨等爭議，針對「快篩陽性視同確診」是否理賠，皆表示還要再研議。

保險法專家劉北元分析，快篩陽性視同確診將為保險公司帶來理賠詐欺辨別的新考驗，哪位醫師能在鏡頭前判斷，畫面中出現陽性的快篩是誰的？合法的遠距醫療行為下，醫師開出來的診斷證明書，產險公司能不承認嗎？有投保防疫險的民眾，是否堅持要求衛生所要派醫師來進行判斷？

產險公會聲明則指出，由於事出突然，仍須就相關細節進一步釐清，於研議結果前，產險公會暫持保留立場。目前產險業正等待快篩陽性視同確診的最新理賠指引，不過已有業者相當悲觀，擔憂這波理賠爭議潮短時間難化解。

產險業者：COVID-19若降為第4類法定傳染病，理賠壓力將減輕

（中央社）台灣COVID-19疫情升溫，意外衍伸出產險業史上混亂理賠潮，這波防疫保單之亂如何化解，業者認為，若COVID-19降為第4類法定傳染病，部分產險公司理賠壓力將減輕。但考量民眾接受度，短期內應該難實現。

政府滾動調整防疫政策，和防疫保單理賠設定要件持續出現落差，防疫保單理賠出現諸多亂象，另一方面，隨COVID-19走向流感化，市場聚焦COVID-19若自第5類法定傳染病降為第4類，是否可能成為防疫保單亂象解方。

產險業者指出，若COVID-19降為第4類法定傳染病，部分產險公司理賠壓力將減輕。根據各產險公司保單條款規定，如國泰世紀產、明台產將可因COVID-19降為第1類至第4類法定傳染病，理賠金額下修為原先的10％；中信產則會下修至原先的5％。

產險業者解釋，現在COVID-19發生率最高，民眾多半以為法定傳染病防疫險是COVID-19專屬險，但實際上，法定傳染病防疫險並非僅針對COVID-19啟動理賠，而是涵蓋衛福部依《傳染病防治法》第3條規定所列的法定傳染病在內，如天花、嚴重急性呼吸道症候群、登革熱、破傷風和日本腦炎等。

業者指出，現在防疫政策是從清零走向共存，業者承保風險大幅走高，若再走向COVID-19法定傳染病等級降級，風險就會再大幅下修，但考量民眾接受度，短期內應該難實現。

一名產險主管說，防疫政策持續滾動，防疫保單就持續面臨變數，現在已沒有幾家業者敢再推防疫保單；即使保單理賠不再擴大解釋，理賠認定要件仍可能因政策出現新變化，在理賠審查出現困難。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航