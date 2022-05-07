2022/05/07,
拉美

古巴首都五星級飯店發生爆炸至少22死、70傷，事發原因據傳為瓦斯外洩

古巴首都五星級飯店發生爆炸至少22死、70傷，事發原因據傳為瓦斯外洩
圖為古巴首都哈瓦那一間五星級飯店薩拉托加（Hotel Saratoga），於5月6日發生爆炸。｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）已前往事發現場，飯店的位置正好在老城區國會大廈對面。狄亞士-卡奈表示，「這不是炸彈或是恐怖攻擊，而是一起不幸的事件。」

古巴首都哈瓦那一間五星級飯店薩拉托加（Hotel Saratoga）昨（6）日發生爆炸，已知造成至少22人身亡、70人受傷送醫。爆炸原因據傳是瓦斯外洩。

這間歷史性建物原先預計在本月10號重新營運，如今只剩斷垣殘壁，外牆絕大部分都已消失不見。

搜救與搶救行動正在進行中，古巴總統府表示死者名單中包含一名孕婦和一名小孩，傷者都已送往鄰近的醫院救治。

住處距離薩拉托加飯店僅一個街區的卡里達（Yazira de la Caridad）向媒體《哥倫比亞廣播公司》（CBS）表示，她原先誤將爆炸以為是地震。其他目擊者也表示在爆炸聲響過後，隨即見到黑煙以及塵土竄入雲霄。

這起爆炸事件仍為哈瓦那舊城區帶來一陣恐慌，數以百計的古巴人以及遊客聚集在事發現場附近，並好奇著爆炸原因。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）已前往事發現場，飯店的位置正好在老城區國會大廈對面。狄亞士-卡奈表示，「這不是炸彈或是恐怖攻擊，而是一起不幸的事件。」

古巴的觀光部長加西亞（Juan Carlos Garcia）則表示，依據最一開始的報告，沒有外國人在事件中身亡或受傷。

古巴國營媒體報導時指出，薩拉托加飯店爆炸時並未對外開放，只有工人在裡頭。國營媒體的消息來源為一間由軍方經營的旅宿公司代表。

該名代表接受廣播節目訪問時指出，擁有96間房的這間飯店過幾天後即將重新營運，工人們目前正在做最後的準備。

薩拉托加飯店建造於1930年代，並於2005年翻修。瀏覽其官網，飯店內部有96間房、2間酒吧和餐廳、1間溫泉浴場，樓頂設有一個泳池能夠俯瞰哈瓦那。這間飯店過去曾接待過不少名人，其中包括了瑪丹娜（Madonna）和碧昂絲（Beyonce）。

新聞來源

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核稿編輯：翁世航


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