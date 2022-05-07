今日本土新增4萬6377例、11例死亡：居家隔離匡列限同住親友、取消電子圍籬、確診居家照護改7+7

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增4萬6536例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬6377例本土個案及159例境外移入（56例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增11例死亡。

指揮官陳時中宣布，自明（8）日起調整密切接觸者匡列原則，新制只剩同住親友（含住宿學生同寢室友）需匡列為居家隔離對象，並取消居隔者電子圍籬管制。另外，自明日起檢驗陽性的輕症居家照護者，距發病日或採檢日已達7天無需採檢，可直接解隔。

單日新增確診數逾4萬6，11例死亡

指揮中心表示，今日新增之4萬6377例本土病例，為2萬2270例男性、2萬4093例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布如下所示：

指揮中心指出，今日新增11例本土病例死亡個案，為7例男性、4例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今年4月24日至5月3日，死亡日期介於4月30日至5月4日。

指揮中心說明，今日新增159例境外移入個案中，75例男性，84例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自菲律賓（4例），捷克、日本、泰國及美國（各1例）移入，另151例移入國家調查中。入境日介於今年3月12日至5月6日。

同班同學、辦公室親密接觸者，8日起改為自主應變對象

指揮官陳時中宣布，自8日起調整密切接觸者匡列原則，新制只剩同住親友（含住宿學生同寢室友）需匡列為居家隔離對象並進行3天居家隔離+4天自主防疫，同班同學、同辦公室或同工作場域密切接觸（九宮格）同事則屬於自主應變對象。

陳時中也宣布，取消居隔者電子圍籬管制，惟確診者及居檢對象，仍維持電子圍籬。

屬於自主應變對象的職場與學校接觸者，陳時中表示以不疫調匡列、不開立居隔通知書為原則，自實施日起舊案同步適用新制。若縣市政府評估仍有針對前述對象開立居隔通知書的必要，應該3日內提報計畫書與指揮中心評估。

陳時中提醒，各機關、機構及事業單位出現確診個案時，仍應依照各公司「持續營運計畫」採取自主應變措施。當職場出現確診者時，指揮中心也提供相關原則供各機構或事業單位進行風險評估，如下所示：

8日起確診輕症居家照護者，改為「7+7天」

指揮中心今日也宣布確診個案解隔條件修訂，適用對象為檢驗陽性日為8日起的確診者，不回溯適用8日前檢驗陽性者。

居家照護者距發病日或採檢日已達7天，無須採檢直接解隔，並進行7天自主健康管理。

收治於醫院／加強版集檢所、防疫旅館，輕症確診解除隔離條件為無症狀或症狀緩解，且滿足「2次快篩陰性，或距發病／採檢達5天一次快篩陰性」、「距發病日或採檢日已達7天，無須採檢直接解隔」任一條件，即可解隔並進行7天自主健康管理。

前段所述快篩限由醫事人員執行，若本身為醫事人員可自行採檢。輕症解隔以快篩為原則，因故無法快篩者則以PCR採檢確認。

中重症住院患者解隔條件修訂為症狀緩解且追蹤1次PCR檢驗陰性或Ct值≥30，可轉出隔離／專責病房。

教育部防疫授課8日起施行新制，以確診個案為核心

教育部長潘文忠宣布，8日起以確診個案為核心，取消原先全校三分之一或十班以上班級有確診者或密切接觸者，得實施全校暫停實體課程的規定。但學校仍可考量運作量能，因應調整授課方式，並通報主管機關備查。

國小及幼兒園 ：確診個案前2日曾到校上課，所屬班級的同學和老師暫停實體課程3天，由學校提供1人1劑快篩試劑。招收國小以下同學的補習班、安親班與課照中心比照辦理。

：確診個案前2日曾到校上課，所屬班級的同學和老師暫停實體課程3天，由學校提供1人1劑快篩試劑。招收國小以下同學的補習班、安親班與課照中心比照辦理。 國、高中 ：確診個案前2日曾到校上課，所屬班級的座位九宮格同學實施3天防疫假停止到校，由學校提供1人1劑快篩試劑。招收國、高中學生的補習班比照辦理。

：確診個案前2日曾到校上課，所屬班級的座位九宮格同學實施3天防疫假停止到校，由學校提供1人1劑快篩試劑。招收國、高中學生的補習班比照辦理。 各級學校課程、社團及相關活動 ：確診個案在前2日內有摘下口罩共同活動15分鐘以上的課程、社團及活動人員（師生、教練），實施3天防疫假停止到校，由學校提供1人1劑快篩試劑。

：確診個案在前2日內有摘下口罩共同活動15分鐘以上的課程、社團及活動人員（師生、教練），實施3天防疫假停止到校，由學校提供1人1劑快篩試劑。 各級學校住宿學生：同寢室室友比照「同住親友」，需居家隔離，由學校發放1人3劑快篩試劑。校內外住宿生確診或居隔，以學校協助返家或在租屋處進行居家照護或隔離為原則；如有困難情形，則安置於隔離宿舍或集中檢疫所。

潘文忠說明，學生如確診、居隔、實施防疫假無法到校，不列入出缺勤紀錄；教職員工如確診則請公假，如因同住親友確診而需居隔則請防疫隔離假。家長如因學生暫停實體課程或請防疫假期間需照顧，可申請防疫照顧假。

國中教育會考將於5月21到22日登場，潘文忠表示除確診者不得應試需參加補考之外，居隔、自主防疫、居檢以及現場具發燒、呼吸道疾病等症狀者，將依不同類型分派至不同間的第二類備用試場，一般考生及自主健康管理者則在一般試場應試。

潘文忠補充說明，一般試場與第二類備用試場自試場入口起，動線就會各自獨立規劃。

陳時中說明，昨（6）日疫苗施打數量為11萬7417人次，第一劑覆蓋率為85.23%、第二劑為80.43%、追加劑61.4％。

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核稿編輯：翁世航