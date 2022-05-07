2022/05/07,
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尹錫悅就任前夕北韓二度發射飛彈，美國務院：最快本月準備核試

尹錫悅就任前夕北韓二度發射飛彈，美國務院：最快本月準備核試
Photo Credit: AP / 達志影像

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尹錫悅將北韓視為該國的「主要敵人」，誓言上任後將強化飛彈防禦，並主張面對北韓要能夠有先發制人的能力。尹錫悅對北韓的主張顯然有別於即將卸任的總統文在寅，分析家指出要尹錫悅面對金氏政權作出讓步的機率十分渺小。

韓國合同參謀本部今（7）日表示，北韓向東部海域上方發射不明飛行物體，軍方不排除為彈道飛彈的可能性。這是北韓本週2度發射飛彈，時間點在韓國候任總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）就任前3天，引發外界猜測。

美國國務院也在當地時間6日表示，評估北韓可能最快在本月準備核試，為2017年以來首次，並在緊張情勢升溫之際再度提議展開對話。

北韓常在韓國新任政府上任前武力示威，這次可能也不例外

（中央社）韓國合同參謀本部今（7）日表示，北韓向東部海域上方發射不明飛行物體，軍方正在分析相關數據，不排除為彈道飛彈可能性。這是北韓本週第2次發射飛彈，距離韓國候任總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）就任僅剩3天，時機敏感。

北韓4日中午從平壤順安一帶向東部海域發射一枚飛彈，韓國軍方研判為洲際彈道飛彈（ICBM），才過3天又再次發射飛彈，也是今年第15次武力示威。

尹錫悅將在5月10日正式就職，並在21日與美國總統拜登舉行峰會，平壤當局在這時動作頻頻，引發外界猜測。

《日經新聞》今年3月中旬報導，尹錫悅將北韓視為該國的「主要敵人」，誓言上任後將強化飛彈防禦，並主張面對北韓要能夠有先發制人的能力。

尹錫悅對北韓的主張顯然有別於即將卸任的總統文在寅，分析家指出要尹錫悅面對金氏政權作出讓步的機率十分渺小。

尹錫悅在競選期間，曾強調「徹底擊潰共產主義」的必要性，抨擊金正恩在今年1月多次發射飛彈，並誓言如果他當選總統，會讓北韓領導人「改正」相關作為。

北韓過去常在韓國新任政府上任前進行武力示威，這次不排除也是對尹錫悅政府的挑釁。部分意見認為，除試射飛彈外，平壤當局可能會在近期進行第7次核試驗。

美國務院公布對北韓評估，拜登政府：不設前提的情況下與北韓會談

《韓聯社》報導，美國國務院副發言人波特（Jalina Porter）在美國時間6日記者會表示，美方研判北韓可能最快會在5月底前於豐溪里（Punggye-ri）核試驗場完成第7次核試驗準備。

（中央社）美國在當地時間6日表示，國務院評估北韓可能最快在本月準備核試，為2017年以來首次，並在緊張情勢升溫之際再度提議展開對話。

北韓自今年1月起已進行14次武器測試，在美國對北韓的行動日益感到失望之際，國務院公布對北韓的評估。

美國國務院副發言人波特（Jalina Porter）說：「美國評估朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）正在準備豐溪里核試場，可能最快在本月準備展開測試。」朝鮮民主主義人民共和國是北韓的正式國名。

波特跟記者說：「這項評估與朝鮮民主主義人民共和國最近發表的公開聲明內容一致。我們已將資訊分享給盟國和夥伴，也將持續與他們密切協調。」

美國總統拜登本月晚些時候將前往日本與韓國，日韓對平壤當局的擔憂預料將成為重要議題。

北韓可能會在拜登出訪或在韓國總統當選人尹錫悅5月10日就職時進行測試。尹錫悅已矢言將對平壤當局採取強硬立場。

拜登政府表示，準備在不設前提的情況下與北韓會談，但將展開工作層級談判，而非舉行另一場盛大峰會。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日稍早表示：「美國仍致力於與朝鮮民主主義人民共和國從事外交，呼籲朝鮮民主主義人民共和國展開對話。」

「同時，我們將持續解決朝鮮民主主義人民共和國的非法網路活動，以及違反聯合國安全理事會決議案的問題。」

拜登政府已試圖對北韓施壓。美國財政部6日宣布對虛擬貨幣混合器Blender.io祭出制裁，稱北韓駭客組織利用這個混幣服務支援武器計畫。

這是美國首度制裁虛擬貨幣「混幣器」，混幣服務是用來掩飾涉及比特幣（Bitcoin）等加密貨幣的交易。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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