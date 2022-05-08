新北20歲確診孕婦母嬰雙亡、初判死因急性肺動脈栓塞，醫籲出現這4種症狀就盡速就醫

新北市一名20歲孕婦因發燒身體不適就醫，採檢後確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），緊急住進亞東醫院治療，由於病程進展快速，5月6日高燒不退陷入昏迷，醫療團隊搶救後，胎兒搶救無效，孕婦亦於昨（7）日凌晨不幸過世。台灣婦產科醫學會理事長黃閔照表示，國內專家已於5日開會研擬新版臨床處理指引，這2天將會發布。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨日下午在記者會表示，這名孕婦懷孕30週，有氣喘、貧血等病史，今（2022）年3月接種1劑BNT疫苗；5月4日出現發燒、咳嗽症狀，到院採檢陽性後住院。羅一鈞表示，該個案確診後立即住院並未返家，考量個案屬於懷孕高風險族群，醫療團隊也立即給予瑞德西韋，沒有延誤就醫疑慮。

依據指揮中心目前公布的疫後照護規定，孕婦不再全數送醫治療，而是以滿36週確診孕婦全數送往加強型集中檢疫所，懷孕35週以內，或無住院需要但不符合居家照護條件者，安排入住加強版集中檢疫所／防疫旅館。

羅一鈞表示，初步研判孕婦死因為急性肺動脈栓塞，也有可能合併COVID-19病毒感染，等資料蒐集完整後會再提到專家會議進一步分析。

台灣周產期學會理事長、台北長庚醫院婦產科主任洪泰和醫師向《ETtoday新聞雲》表示，斑塊若隨著血液循環流到肺部，剛好卡在動脈血管中，會造成肺循環出現問題，進而導致肺動脈高壓、心臟功能失調。此時孕婦會因心臟無法運作造成缺氧，胎盤也無法供應足夠養分給胎兒，若未及時搶救，可能就會造成一屍兩命。

《聯合新聞網》報導，台灣婦產科醫學會理事長黃閔照表示，國內專家已於5日開會研擬新版臨床處理指引，這2天將會發布，提供給指揮中心參考。

黃閔照以醫學會立場提出3點呼籲，包括接種3劑疫苗、減少人群暴露、症狀出現應盡快到院處置。施打疫苗可以降低確診轉中重症，鼓勵孕婦完整接種3劑，若有疑慮可以請教婦產科醫師做評估。

黃閔照指出，就過去新冠肺炎研究資料，孕婦確診後引發重症、插管或死亡風險比一般人高1.5至2倍。呼籲疫情期間，孕婦盡量減少和不必要人群暴露，可視情況減少群聚、吃飯或在外脫口罩，須提升自我保護。

最後，孕產婦本身就是高風險族群，若自覺任何不適症狀，像是發燒、喉嚨痛、拉肚子等，或出現上呼吸道症狀、與確診者有接觸時，建議可做快篩，在疾病尚未轉為中重度前，盡快到醫院做即時處置。

《ETtoday新聞雲》報導，洪泰和指出孕婦若出現發燒、呼吸急促、胎動減少、腹痛等4大症狀，就要盡快評估送醫或尋求醫療資源協助。

孕婦血栓風險因子包括肥胖、高血壓、多胞胎、曾有血管栓塞疾病、有先天血液凝固方面疾病。他也提醒，無論是否在疫情期間，孕婦若無前置胎盤、早產徵兆，或醫師特別建議不適合活動者，還是要適度運動，避免血栓形成；產後也應儘早下床，避免血栓形成。

指揮中心統計，目前30多萬名確診者當中，有131人是孕婦、其中1例中症；而5月7日母嬰雙亡的個案，還沒有列入中重症統計。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺