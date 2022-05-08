李家超當選香港特首，支持票得票率達96.9%

香港第6屆特首選舉結束，唯一候選人李家超當選特首。他取得1416支持票，另有8票不支持，以登記選委1461人來算，他的支持票得票率為96.9%。大陸官媒《新華社》已即時報導李家超當選的消息。

本屆特首選舉原定3月27日舉行，但香港3月初爆發嚴重的第5波疫情而押後至今日。今屆特首選舉是北京因應2019年反送中政治風波「完善」香港選舉制度後的第三場重大選舉、首次特首選舉。今次選舉再沒有以往的民主派人士投票。

今屆特首選舉較遲有參選人宣布出選，而政壇亦一直傳出北京不希望出現不同候選人「互揭黑歷史」的情境，決定採取「一人選舉」模式，最終前政務司司長李家超在「最後一刻」辭職參選。李家超在取得足夠選委提名票時仍沒有公布政綱，有別於過往的特首選舉。而香港社會也有看法認為警察出身的李家超當選為「武官掌權」。

Photo Credit: AP/ 達志影像

今日的投票由早上9點開始，因應疫情延長半小時至11點半結束。官方公布，最終投票人數為1428人，以選委會登記人1461人算（原1500名選委，但部份人擁多於一選委身份），投票率為97.74%（1428／1461）。

因選舉只有一名候選人，選委只需要在選票上剔選「支持」或「不支持」候選人。李家超最終得到1416票支持票、8票不支持票，支持票得票率為96.9%（1416／1461）。2007年，香港第3屆特首選舉，曾蔭權取得歷來最高的84%得票率。

特首選委會席位 1500 登記選委人數 1461 第6屆特首選舉投票人數 1428 投「支持票」人數 1416 投「不支持票」人數 8

李家超當選後在台上發言，感謝支持及不支持他的投票人，因他們都支持了特首選舉投票日。李家超指今日除了是特首選舉日外，也是佛誕及國際紅十字會訂的世界微笑日，指要開心迎接今日的歷史性日子。李家超又邀請太太上台一起合照，並送花說「母親節快樂」。

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現任特首林鄭月娥早前宣布不參選，她在李家超當選後發表聲明，衷心祝賀他當選。林鄭指將向中國中央人民政府提交選舉結果報告，而她將做好特首交接工作。

「武官」出身

李家超1977年加入警隊，至2012年獲委任為保安局副局長，之後獲現任特首林鄭月娥委任為保安局局長，並於去年再升至港府「第二把手」的政務司司長。在擔任政務司司長一職之前，外界都認為李家超除了保安事務外，沒有處理其他政府事務的經驗。

李家超擔任保安局局長時，任內處理過不少極具爭議事件，包括2019年擔任推動修訂《逃犯條例》的旗手。而在2019年爆發示威浪潮之前，他也曾經處理過不少敏感的政治話題，包括香港西九龍高鐵站「一地兩檢」的爭議、2018年引用《社團條例》禁止倡議香港獨立的香港民族黨運作。

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2020年香港落實國安法，李家超擔任保安局局長主導國安法的執行工作，包括凍結《蘋果日報》資產。而李家超亦因成為「維護國家安全委員會」的成員被美國制裁。他當時批評美國本身有許多與國家安全有關的法律，卻拿香港《國安法》為借口，反映了美國的「雙重標凖和虛偽」。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex