媽媽，在女王之上的頭銜：母親節為什麼訂在 「五月的第二個星期日」？

文：私の部屋：世界、歷史、人生的万華鏡

一盎司的「母親」抵過一噸的「牧師」。——西班牙諺語

5月8日是西元2022年的母親節，雖然台灣正逢「遲來」的疫情海嘯衝擊，確診數目每天持續往上飆升，但在此感恩的時刻，我依然以最誠摯的心情，向阿祖、阿嬤、媽媽、第一年當媽媽，以及準備當媽媽，或是稱職扮演著媽媽角色的每一位「母親」們，提前說聲「母親節快樂，您辛苦了。」

無論是稱呼媽、家慈、娘親、阿母或額娘，乃至於是「ino」（鄒語）、「yaya」（泰雅語）。當眾人興高采烈地準備外帶佳餚或是親手下廚，讓母親好好打打牙祭的同時、也可能是線上採購各式精美禮品之際。

各位好友們有沒有想過，為什麼我們的父親節是訂定在固定日期的「8月8日」，可是母親節卻被訂在「5月份的第2個星期日」呢？

現代母親節的由來

好的，我（人醜）沒辦法開YT直播，但接下來的幾分鐘呢，倒是邀請大家跟我一同搭乘「時光機」，回到過去那個還沒有肺炎威脅的美好時代……喂，是那個還沒有「慶祝」母親節的時候啦。

話說在西元19世紀末，位於美國西維吉尼亞州（West Virginia）的「安得魯衛理教會」（Andrews Methodist Episcopal Church），有一位主日學老師，名字叫做安．賈薇絲（Ann Maria Reeves Jarvis，1832－1905），她的父親是教會的牧者，自己則服事於各種團契事工。

安女士在課堂上除了敬虔教授《聖經》的話語和耶穌基督的教誨之外，也奔走於社會弱勢族群的關懷與陪伴，更多次在閒暇之餘，和全體主日學學生分享一則信息：那就是希望有朝一日，她能夠親眼看見一個「專門被用來紀念世上所有母親的日子」。

一個作為紀念每一位媽媽們長年不辭辛勞、甘心付出、犧牲自己的日子，也得以向那些默默無名，曾經為家庭、為國家鞠躬盡瘁的奉獻者、安慰者獻上最崇高的謝意與致敬。

誠如《舊約・以賽亞書》第66章第13節所記載的：「母親怎樣安慰兒子，我就照樣安慰你們…」，安女士的女兒，安娜．賈薇絲女士（Anna Marie Jarvis，1864－1948），從小也將母親的盼望一直放在心底深處。

回顧當時的美洲新大陸，美國本土正歷經西元19世紀中葉「南北戰爭」結束之後，普世人權與自由主義議題的興起，女性亦開始走出家門，逐漸活躍於社會改革活動的行列。期間最重要的大事記，莫過於是女性爭取公民權與參政權，並呼籲國會兩院修訂《美國憲法》各項條文的請願運動。

安娜女士在主張開明、進步的環境下成長，但她未曾離鄉背井，反而選擇留在故鄉西維吉尼亞州教書，更決志終生未婚，就近照顧母親安與失明的姊姊愛爾西諾（Elsinore）；繁忙、瑣碎的教職人生，她也不忘積極參加推廣禁酒令、開放女性參政權等活動。當然，教會內的各種服事，讀經、禱告的信仰生活，安娜女士也始終不曾缺席。

西元1905年的5月9日，安女士了卻肉身的苦痛與束縛，因心臟疾病安息主懷，返回天家。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

兩年之後，經過了一段被教會學校依不符規定而婉拒的信心考驗下，西元1907年的5月12日，安娜女士不畏困難，終於說服安得魯衛理教會，在母親辭世滿兩週年時，也剛好是「5月的第2個星期日」，委請教會為安女士進行了一場簡單的紀念追思禮拜……

才德的婦人誰能得著呢？她的價值遠勝過珍珠。——《舊約箴言》第31章第10節

在聖歌吟詠的溫馨禮拜中，眾人以安女士生前最喜愛的白色康乃馨來佈置會堂，用以象徵著母愛的甜美、純潔與永恆。

隔年，也就是西元1908年5月10日，同樣是5月的第2個星期日，安得魯衛理教會舉行了另一場更為隆重肅穆的正式追思禮拜，再次緬懷大家所尊敬的主日學老師安女士；至於在美國費城，透過各基督教會團契間的連結、奔走與提倡，許多當地教會也選在這一天進行了史上第一場的母親節感謝禮拜。

自此之後，安娜女士與教會內的有志姐妹們，如同老鷹展開信心的翅膀，推動了一連串的全國投書運動，期許透過一封封親筆書信，能取得具社會影響力之美國政商權威人士的支持，進而加速國會正式立法，訂定出一個全國性紀念母親的重要節日。

安娜更在書信中提及：

有關母親節立法的目的，除了一方面是想將對母親的懷念擴及為對所有母親的敬意外，也希望所有人能於母親在世時把握機會，表達對母親的關愛與敬意，並藉此加強家庭成員之間的情感關係。 但更重要的，立法機關能夠訂定一個專屬於女性節日的作法，不只可表彰對女性作為母親這個身分於家庭所做出貢獻應受的重視外，也能意味著國家對女性的尊敬與尊重。

雖然面臨阻礙跟雜音，相對的，也有支持與鼓勵，西元1910年時，安娜所居住的西維吉尼亞州，州政府允諾宣佈：母親節將成為一個新的州立公定假日，而奧克拉荷馬州亦在同年開始慶祝母親節。

到了西元1911年，美國境內不分教派與州別，幾乎都各自在五月第二個禮拜日舉辦母親節的相關紀念活動…而在世界各地，諸如墨西哥、加拿大、日本、南美，甚至是非洲等國，透過了新聞媒體的宣傳跟介紹，也陸續開始有了母親節的專屬慶祝儀式。

西元1913年5月，距離第一個母親節禮拜6個寒暑之後，美國眾議院通過決議，要求美國總統率其內閣及所有政府官員，在母親節慶祝活動的典禮上一律佩戴白色康乃馨；隔年的5月8日，美國國會正式通過附議案，指定「5月的第2個星期日」為美國國定的母親節。

安娜女士，此時此刻，終於替敬愛的母親一圓人生最大的盼望。

「媽媽」，在女王之上的頭銜

想想，疫情替人類帶來的「天翻地覆」已經3年了，很多人從一開始的惶恐、擔憂，慢慢演變成今日的無奈或茫然。根據世界衛生組織（WHO）最新發布的數據報告，過去兩年（西元2020、2021年），疫情已直接或間接導致全球約1490萬人死亡。