本土+4萬4294例：增12例死亡，5/7前遭匡列密切接觸「非同住者」可解除居家隔離

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增4萬4361例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬4294例本土個案及67例境外移入（39例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增12例死亡。

指揮官陳時中說明，雖然今日確診數較昨（7）日低，但可能為禮拜六效應，疫情有沒有趨緩還是要看接下來幾天的確診狀況才能做判斷。

指揮中心表示，今日新增之4萬4294例本土病例，為2萬1081例男性、2萬3200例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（1萬7948例）、臺北市（8213例）、桃園市（5494例）、臺中市（2358例）、高雄市（2010例）、臺南市（1322例）、基隆市（1310例）、宜蘭縣（884例）、屏東縣（695例）、新竹縣（688例）、花蓮縣（649例）、彰化縣（536例）、新竹市（515例）、雲林縣（398例）、苗栗縣（375例）、南投縣（260例）、臺東縣（224例）、嘉義縣（205例）、嘉義市（111例）、澎湖縣（54例）、金門縣（28例）、連江縣（17例），相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增12例本土病例死亡個案，118例中重症個案。12位死亡個案為5例男性、7例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，其中11例具慢性病史、6例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年4月18日至5月5日，死亡日期介於4月28日至5月5日。

今年起至今已累積28萬8515例確診個案，輕症率為99.75％，中症率為0.21％，重症率為0.04％。

新版「密切接觸者」居隔今上路，5月7日前遭匡列「非同住者」可解除

陳時中說明，自今日起，調整密切接觸者匡列定義以同住親友為原則，若是7日以前被匡列的居家隔離者，依照以下防疫規範。同住親友繼續依3+4居家隔離規定完成居隔與自主防疫。機關場所、學校通報為居家隔離者，以停班停課處理，自今起解除居家隔離。

單日增12例死亡創新高，有6人沒打疫苗

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，說明今日公布12例死亡個案狀況。12例死亡個案有6位沒有接種任何疫苗，2位接種1劑疫苗，以未完整接種為多數。另外除了一位沒有慢性病史，其他都有糖尿病或心血管疾病病史。另外4例重症者為30至60多歲，3位沒有接種過任何疫苗，1位接種1劑。30多歲女性有先天性疾病及神經系統疾病，染疫後出現肺炎合併呼吸窘迫症狀，現在使用呼吸器及瑞德西韋治療。

另外中症患者中有一位為1歲多男童，該男童具有神經系統慢性病，發燒5天後合併呼吸喘症狀，目前在醫院接受治療和觀察。

網傳口服藥僅中重症能用，羅一鈞：適用無症狀、輕症

網傳口服藥僅中重症患者能使用，羅一鈞澄清這是完全不正確的。口服抗病毒藥物目前指揮中心採購70萬人份，最主要用在無症狀跟輕症，不是中重症個案使用，而是無症狀跟輕症符合臨床評估，以及65歲以上或是13種重症高風險因子的個案符合處方依據。目前已經簡化相關流程，提升藥物取得可近性。統計至昨日，已使用1249人份口服藥物，屬於輝瑞新藥，還有710份莫納皮拉韋（Molnupiravir），兩者共1959人份。

陳時中說明，昨日共有7萬968人次接種疫苗，目前第1劑涵蓋率為85.23％、第2劑為80.48％、基礎加強劑0.84％、第3劑為61.64％。陳時中呼籲大家盡快施打疫苗，31日以前65歲以上長者，施打任何一劑皆可以領取500元衛教品。

羅一鈞補充，已經收到婦產科醫學會有關孕婦分流收治的建議，這週將安排相關會議，分別邀請婦產科醫學會、兒科醫學會討論孕婦與兒童分流收治規範。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺