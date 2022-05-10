從上海防疫審視習時代的中國社會治理（下）：各地走上了相同的「運動式治理」道路

文：赤安超（德國某安全戰略研究中心研究員）

回歸運動式的治理方式，彷彿是習時代中國社會治理無法擺脫的宿命

運動式治理作為一項政治策略，在現代中國的社會治理中一直被政治菁英們視為有助於推行國家政策、提高黨員幹部及群眾政治意識的有力工具。在毛時代，當局曾將其運用於針對血吸蟲病的治理中，以減少因放鬆管制而帶來的權力失控。

然而，在1970年代後期，作為改革的一部分，對於這種策略的應用被高層有意識地減少。中央政府改變了其執政的優先事項，強調少講「政治」，多著眼於「經濟增長」──足以見得兩者間所存在的矛盾及張力。

值得注意的是，對於一個威權政體來說，當其所認定的公共危機出現，與其「摸著石頭過河」，不如採取更容易「上手」的傳統施政策略以應對突發狀況。於是，這種家長式的運動治理模式不但沒有被削弱，反而得以加強。

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在當下社會治理的優先順序次序中，一個單一的、高度政治化的目標被赫然擺在前列

前兩年上海的疫情防控，雖然進行了很大程度的「在地化」，但最終卻和武漢、西安等地的防疫實踐一樣，走上了相同的「運動式治理」道路：一夜之間出台並嚴格落實的限制性政策；看不見針對封控期間民生問題的解決方案；以粗略的集體畫像劃分群眾需求；用歌功頌德掩蓋廣泛的批評及求助。大部分的舉措皆為單一的政治性指標服務：只要能「清零」，哪怕只是形式上的也可以。

在各地防疫等級被調高期間，一系列防疫措施，例如，頻繁的人群聚集以在短時間內完成大規模核酸檢測、嚴苛的封閉式居家或集中隔離和計畫式的物資配送，彷彿成了某種「清零劇本」的標配。

並且，在這些近似的防疫實踐下，以上三地皆在疫情期間承受了相同的「清零」代價，這種相似性尤其能在上海和西安的抗疫中體現：買不到食物和其餘生活必需品、就醫困難、毫無法律和科學依據的寵物消殺、健康碼系統無法有效傳遞確診資訊等。最後在遭遇感染數字居高不下的窘境後，全都以「社會面清零」的政治性要求收場。

「社會面清零」，是西安封城期間，由當地官員首創的概念。指將陽性患者及其密切接觸者拉送至郊區或周邊地區後，以便主城區達成清零指標，本質上是一種為了清零而清零的形式主義實踐，被網友戲稱為「掩耳到零」。然而，上海官員對社會面清零的具體內涵進行了無實際意義的調整：將「主城區內」無新增病例變更為「隔離區外」無新增確診。

4月17日，根據《路透社》兩名知情人士指稱，上海地方官員已設定目標，在週三（4月20日）之前阻止新冠病毒在隔離區外傳播，實現「社會面清零」。 然而，在4月20日當天，官方僅僅宣佈了金山和崇明兩區實現「社會面清零」。從地理位置上看，這兩地一個位於上海遠郊，而另一個幾乎只能與上海本土「隔江相望」。

根據上海疫情防控中心發佈的數字，上海19日新增新冠肺炎本土確診病例達2494例，本土無症狀感染者達16407例，雖然官方聲稱當地疫情呈下降趨勢，但其公佈的確診數依舊處於自武漢疫情爆發以來的高位。

回顧習時代的社會治理，官方造新詞、新概念的做法屢見不鮮──從「中國夢」到「人類命運共同體」，從「全過程人民民主」到如今的「社會面清零」、「全域靜態管理」。鄧聿文曾對習時代這種「新詞治國現象」有過較為完整的總結：這些新詞具有欺騙性，「其字面含義與它（們）實際所指或實現的結果是不同的，甚至完全南轅北轍」，僅僅為起到一種規範及輸出意識形態和政治文化的作用。

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其次，把社會治理的相關方針、戰略高度符號化和政治化，也是這種運動式治理的特徵之一

在上海防疫形勢逐漸嚴峻之時，深圳特區報於3月20日刊登的一篇評論，為中國防疫模式定下了主調：

「動態清零」與「病毒共存」表面上看是抗疫的理念之爭、策略之爭、方法之爭，本質上則是制度之爭、國力之爭、治理能力之爭，甚至是文明之爭。

借用周永明在《二十世紀中國禁毒史》的分析框架來看，北京當局將歐美等國的防疫策略視作一種社會失序的體現，而「不惜一切代價」推行以「清零」為目的的防疫運動，是一種針對帝國主義「躺平」理念試圖對本國國民進行身份改造的回擊。這種運動式防疫，正是在國境內構建和強化國家領導權的表現。

帝國主義利用其理念和理念下的衍生品，例如西醫療法、mRNA疫苗等，作為控制本國國民、實現其目的的工具。而拒絕這樣的滲透，不僅展現了清零防疫運動在公共健康及道德層面的意義，而且是一種重申政治身份主體性、擺脫壓迫者形象的象徵。

官方試圖將防疫和愛國主義綁定，把針對中藥和國產疫苗的推廣通過一系列群眾和政治運動實現。因此，這類運動的目的不僅為了消滅病毒，當局更希望將此作為強化國家權力的手段，對其工具化。

總體而言，這種運動式治理彷彿是習時代一系列「大國戰略」實踐的最終歸宿。北京當局急於將其執政合法性和戰略實踐的成果綁定，傾軋了地方官員消化和執行政策的空間，導致政策無法產生長遠、可持續的實際效益，最終走向只為達成某種「政治性必要」的運動式治理。

例如，為了將「精準扶貧」融入「全面建成小康社會」的目標，在2020年實現全民脫貧，各貧困縣大多只能被迫制定為解決某種「政治性必要」的快速方案，而非規劃可能帶來長期經濟效益的可持續性戰略。

那些在貧困線以下的住戶，只能獲得一次性的經濟或物質支持，然而，一旦「精準扶貧」運動結束，這些受援物件也許會重新回到貧困狀態。並且，地方官員可能會為了個人晉升而操縱扶貧資料，只注重在表面上推行政策，而不把脫貧作為真正的目標實現。

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再來，這種運動式防疫還將對一個成熟公民社會的形成起到阻礙作用