從上海防疫審視習時代的中國社會治理（上）：當「清零」與「忠誠度」掛鉤

文：赤安超（德國某安全戰略研究中心研究員）

在此輪疫情爆發以前，上海的抗疫模式似乎提供了一個不同於中國其他城市的版本。有媒體和線民甚至使用「防疫天花板」一詞，稱讚該地在疫情期間既能快速有效撲滅病毒，又能將防疫實踐做到高度人性化。

今年1月，《環球時報》曾發文稱讚，上海防疫部門僅將一家位於靜安區的奶茶店劃分為「中風險地區」，展現了中國精準而又靈活的抗疫政策，以此回擊西方媒體對中國在疫情期間採用嚴酷封鎖策略的指責。

在確認了5位確診患者屬同一傳播鏈後，地方官員僅僅封控了確診者所工作的奶茶店。屆時，這塊只有20平米的「全球最小中風險區」一度登上微博熱搜。對比有的城市「因少量確診者封一座城」的嚴苛措施，在上海通常只將確診者所居住的居民樓單獨劃分為風險區的做法，在中國贏得了廣泛的公眾認可。

然而，就在兩個月後，民眾心中的「上海神話」破滅了。3月的最後一個周日，上海宣佈了「分區封控」措施，下令關閉非必要的企業，並且暫停了公共交通。雖然名義上並非「全面封鎖」，但實際情況已與之相差無幾。在此之前，當地官員們曾公開表示，對一座擁有2600萬人口的國際金融商業城市採取全面封控，恐付出難以想像的代價，因而會繼續採取針對性的管控辦法，以減輕因防疫帶來的損失。

從精準、小範圍的封控，以較大限度減少社會成本，到對「清零」目標展現高度「忠誠」——即使在Omicron的影響下，實踐「清零」政策的難度加大、成本抬升，並且導致次生災害頻發、引發民怨，官員們依舊將這種廣泛而嚴格的封鎖措施認定為最佳防疫策略——這樣的轉變背後，是否存在更具結構性的解釋？

本文將以本輪上海疫情治理作為「引子」，並結合其他相關案例，將防疫期間的政策實踐及其社會影響置於社會治理的框架下，以審視當下中國的社會治理模式，並總結習時代中國社會治理所具有的特點。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

習時代的中國社會治理

在2017年10月的十九大報告中，當局援引了列寧主義無產階級先鋒隊的思想，指出「帶領人民不斷創造美好生活」是黨的永恆目標。在「提高保障和改善民生水準，加強和創新社會治理」一節中，當局解釋了中國社會治理的具體含義。在中國，社會治理被描述為建立某種理想體系，既能幫助達成「為人民服務」的目標，也能靈活應對來自各界的挑戰，維持黨中央對國家各個層面的控制。

習時代的中國社會治理旨在保障一個「整體」或「全面」的安全環境。在一定程度上，它包含了主流西方各國對「國家安全」（national security）的理解。不同的是，這種理解下的社會治理主要側重於兩個內部安全維度：一是對官僚系統的控制，二是對社會秩序的維護。

首先，成功的社會治理包含對一系列問題的有效解決，例如，公共資源配置、針對人為或自然災害的風險防控、制止異議、預防和管理社會衝突等。然而，對這些問題的解決在具體的制度背景下存在優先順序次序，尤其是當不同的目標發生衝突的時候。

再來，社會治理的過程需要採用一種「恩威並施」的策略，即既通過運用強制性手段，迫使個人參與到社會治理的相關環節中，也需要一定程度的「收編」，激勵個體加入合作。總體而言，社會治理一來要為廣大群眾提供基本的公共服務，維護政權的長治久安，二來則要確保中央的政令能被暢通無阻地執行，並且，下放給行政官員的權力不會被曲解和濫用。

在此基礎上，筆者認為習時代中國社會治理的特點集中表現在以下三個方面：

強調黨員幹部的「純潔性」，以「忠誠度」為首要指標重構官僚系統內部的政治生態。 運用監控設備和大資料系統，強化中央的資訊整合和分析能力，以有效實現對官僚體系和群眾的控制。 為在短期內快速實現治理目標，常常採用「運動式治理」的方式，以對中央相關政策實施「收尾」，確保當局政令能起到有效管控幹部官員和群眾行為的作用。

下文將結合本輪上海疫情防控中出現的有關現象和其他相關案例，對以上三個方面逐一進行闡述。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 一位上海居民從居住的封控區探出頭來

以「忠誠」為底色的政治生態，進一步削弱了官員的社會治理能力

在中國官場，由於官員的任免基於一種「自上而下」的考核體系，因此上級將自己的親信安排在重要的公共職位上，並不是什麼新鮮事。但習時代社會治理的一大特色卻特別突出強調官員的「政治覺悟」和「忠誠度」。

十八大以來，北京當局以「反腐」為名開展了一系列針對官僚體制內部的清洗運動。去年針對政法系統和各級、各領域「一把手」及其領導班子的高調整頓顯示出當局並未對審查活動「偃旗息鼓」，反而有加大力度之態勢。

並且，「忠誠」二字在對官員們的談話中經常被提及。去年，中央黨校中青年幹部培訓班開班式上，官員們被告知：

理想信念堅定和對黨忠誠是緊密聯繫的，理想信念堅定才能對黨忠誠，對黨忠誠是對理想信念堅定的最好詮釋。理想信念堅定和對黨忠誠都不是抽象的，二者都必然在現實的日常生活和工作實踐中不斷得以體現和彰顯……理想信念堅定在政治上、思想上、行動上必然表現為對黨忠誠。

一方面這種嚴酷的政審讓官員們「戰戰兢兢」，生怕一次失誤便讓自己丟了「烏紗帽」，於是表現出一種對政策的過度解讀和回應。例如，在一些沒有確診病例的地方，官員們在公路上設置路障，導致國務院要求地方政府不得擅自關停主要道路、港口和機場。為了儘快將感染者及密切接觸者送入集中隔離點，官員們對幾十個城市、數以億計居民的生活按下了「暫停鍵」。

當實現「清零」與高水準的「政治覺悟」、「忠誠度」掛鉤，並通過績效系統呈現，那麼在此施政邏輯下的社會治理將往往無法兼顧「程式正義」以及考慮政治目標外的其他社會成本。

另一方面，則引發了下級官員對上級的政治獻媚。4月17日，廣西壯族自治區代表投票確定了廣西出席黨二十大候選人預備人選名單。在講話中，代表們使用了如「永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖」等表達，向北京當局獻忠。事實上，這樣的政治獻媚已不是第一次。