「我們有一百種方法搞死你！」中國官僚體系的集體之惡，就藏在歷史文化脈絡裡
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這次上海持續將近一個月的嚴格防疫發生數不清的人道悲劇，有如將其一招打回「解放前」。也許這樣講不對，人家在「解放前」，可是遠東第一大都市。但是上海這座城市的諸多光環和上海人的優越感，經此一役，註定暗淡了色彩。
最近一段時間，中國疫情持續反覆，有如白居易的「離離原上草」一般，燒不盡，吹又生。多個省會城市封城，中國最光鮮亮麗的城市上海也未能倖免。一部由網友剪輯的上海封城時間線與人道災難的短片《四月之聲》，讓人有如經歷了一場中國式的《2012》。
對了，封城這樣一個充滿行政命令色彩，同時讓人產生恐慌情緒的詞藻，已經被官方雪藏。所以，接下來的日子裡，我們看到接二連三的城市宣佈靜默管理或動態清零，不要奇怪，那是另一場將野草和毒草趕盡殺絕的無聲戰爭。最新消息，這些野草和毒草已經悄無聲息地入侵了代表中國至高無上皇權的京城。
人民就是江山，江山就是人民。自古以來的中國帝王，都有著「普天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣」的自信與豪邁，但是帝王也經常感慨自己孤家寡人，力所不逮。
常言道：高處不勝寒。中國古代200多位封建帝王，真正能隨心所欲，不在乎自己名節的皇帝，屈指可數。有漢以來的帝王，基本都汲取了秦朝僅靠霸道推及兩世的興亡教訓，選擇和士大夫共天下，通過儒家對王道的闡釋來給皇帝的霸道披上合法外衣，士大夫不僅獲得了功名利祿，也成功限制了王權。
之後的魏晉南北朝，士大夫的地位雖然衰落，但是靠武德立下赫赫戰功的家族門閥依然和帝王共天下。隋唐，宰相和六部九卿的行政制度的確立，進一步限制了王權，宋朝的皇帝和宰相甚至平起平坐。最封建集權的明朝，初期的朱元璋依然要和淮西集團共天下，明朝的嘉靖、萬曆皇帝為什麼幾十年不上朝？那是給文官集團給逼的，就算如此，皇帝也不敢殺文官。
我們再也不要被電視劇騙了，不要以為一個人黃袍加身，被抬上龍椅，真的隨心所欲，呼風喚雨了。中國歷史與文化的複雜性，決定了它不會因為把皇帝推翻了，就可以實現民主共和，民國的軍閥混戰和吏治腐敗對老百姓來說，改變僅僅是把辮子剪掉了。
出生於清末民初的魯迅先生早就看清了一切，為什麼他在不遺餘力地炮轟腐朽的封建專制的同時，也不留餘地批判中國的傳統文化和民族性？因為他明白，皇帝沒了，鞭子剪掉了，一部分中國人還是習慣了作威作福，另一部分人依然是奴在心者。
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生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發
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生命禮儀產業領導品牌－龍巖迎向30年，有感於數位科技對於企業永續經營的影響，果斷地啟動數位轉型。除了內部積極凝聚認同外，更結合專業的遠傳顧問群，強固資訊基礎設施，同步推出電子訃聞、客戶專區、線上商城和線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務。雙方更透過利他主張贏得信任，結為共同成長的好夥伴。
創立於1992年，掛牌上市的龍巖(股)公司是台灣首家以「生命禮儀」為號召，推出一站式喪葬與塔墓服務的企業。從提倡提早規劃身後事的生前契約服務，到建築精緻化的墓園設施，龍巖不但提升台灣生命產業服務水平，更要讓客戶感受到貼心的溫度。
2022年，龍巖邁向30年，對營運生命事業的視野看得更遠。出身科技產業的龍巖總經理王群中深諳科技的力量，帶領團隊與遠傳電信合作，透過期初的技術顧問合作、強化資訊系統，包含導入IIMS資訊監控模組與戰情中心；建置容器化技術與K8監控機制，提高服務擴充彈性；落實DevOps機制，以利新應用的部署。
小成功專案先試跑 龍巖數位自助服務見成效
接著，雙方展開「小成功專案系列」(指的是公司大規模資訊轉型的前導作品)，為組織數位轉置翻新地基。龍巖總部在一年內陸續完成電子訃聞、客戶自助服務專區、陵園線上商城，以及線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務，都繳出亮眼的成績。
其中，紙本轉換到電子訃聞後，使用率超過五成；客戶專區上線後，超過6000人次使用，提高了對家屬的服務品質與效率。線上簽約繳件上線首月使用率超過三成，累積迄今成交金額達1億3千萬，貢獻營收的同時更帶來節能減碳、環保永續的效益。
特別一提，小成功專案進行時，正值三級警戒，為迅速回應1600多位業務同仁的前線需求，龍巖總部與遠傳團隊以業界主流的敏捷式專案開發，快速完成需求蒐集、設計、實作到上線，短短45天推出「陵園線上商城」；讓身處國內外的家屬得以在零接觸的安心環境，透過線上商城進行多樣超薦牌位、祭品之訂購，藉由擬真的線上祭拜，追思緬懷逝者，這些服務也成為用戶選擇龍巖最關鍵的新興指標。
借重遠傳豐富經驗 共同打造最佳可行方案
王群中擁有豐富的資訊系統建置經驗，對於遴選服務商，有其獨到考量。他觀察到遠傳不同於其他系統整合商，本身是個擁有近千萬個客戶的大型公司，所以也會有客戶服務、內部組織整合、進銷存以及產銷問題。對龍巖來說，這些實質經驗在推動系統、導入步驟、建置藍圖都會更貼切、更務實。
「我們努力為龍巖尋求各種最佳可行方案。」遠傳舉例，為了改善現有備份的需求，龍巖接受遠傳顧問的建議，參照遠傳內部採用的技術與設計，每年大幅節省50%的費用支出。
而龍巖也提供很多生命產業的專業資訊，遠傳團隊除了吸收快同時在智慧財產權、合約與書面文件高度保護，雙方建立強韌的信任關係，最終把這個行業的專業精髓，在新系統展露出來。
優先考量客戶利益 駐點培養默契互信成長
遠傳在龍巖啟動大型系統轉置專案之前，從執行小成功專案系列、顧問駐點服務深入瞭解產業，都堅持客戶成功我們才算成功的精神。王群中也指出，他會私底下問龍巖的內部專案同仁，遠傳的提議是否都以龍巖的利益為優先考量？答案都是肯定的。他認為雙方確實已建立了良好的信任與共識，而這些都會是未來大型轉置專案成功的關鍵。
「龍巖是觸動人心、安撫人心的事業。」王群中表示：「我們一向以專業、慈悲為服務核心，用心照顧逝者，花更多心思照顧家屬，透過儀式讓親友好好的告別，並且持續地提供祭拜服務。」
王群中強調，龍巖在迎向創立30年之時，推出全新品牌形象影片與品牌標語-What Is Your Legacy，就是期許為產業的未來帶來更多正向改變。龍巖也將秉持這個理念並協同遠傳團隊的合作與技術力挹注，開發更多人性化的科技應用，持續提倡生命的美好。
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本文由「遠傳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。