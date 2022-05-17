《持續成功》：如何結交比自己更有實力的人？首先在心態上要過兩關
我們想讓你知道的是
劉備三顧茅廬的真正厲害之處並不在於「三顧」，我相信如果在知道結果的前提下回到過去，你鐵定能恭恭敬敬地請上三十次。我認為，三顧茅廬的厲害之處在於不知道「三顧」是否能成功，劉備依然堅持去請諸葛亮出山，這就是很多人做不到的地方。
文：蔡壘磊
如何結交更有實力的人？
有人說一個人的收入大約等於他最親密的六個朋友的平均收入，我們暫不考量這種說法的科學性（這種說法很可能並不科學，只是讓某個道理簡單易懂罷了），但每個人應該都希望能夠升級朋友圈。我們不必功利地換掉那些為我們帶來情緒收益的好朋友，但或多或少都會希望自己能同時擁有幾個具備更大現實能量的朋友，即使不能為事業帶來即時助力，至少也能讓自己更有安全感。
但有人會覺得自身的段位不夠，擔心結交這些人就沒有用。其實這是正確的，提升自身段位當然是一等一的大事，一個自身不到二十分價值水準的人，刻意結交一百分價值水準的人，就是浪費時間，畢竟要讓一百分價值水準的人看得上，至少也得有九十分的價值水準才行。但換個角度看，如果你會使用一些方法，願意付出一些成本，只要能達到九十分價值水準就足夠結交一百分價值水準的人了，而不是必須自己先嚴格達到一百分價值水準才行。
而你在對方的幫助下，從九十分價值水準到一百分價值水準的時間可能會大大縮短，因此提升自己是結交有實力的人物最重要的前提，而「學會結交更有實力的人」則是在這個前提下的重要技能。
想要結交比自己更有實力的人，首先在心態上要過兩關。
- 認知關
你必須真正認為結交這個人對你有極大助益，而非「得之我幸，失之我命」。如果是後者，你就一定結交不到這個人，就算結交到也不可能深入，因為你已經提前為自己找好理由，因此必然不會為此付出過多成本。
- 抗壓關
劉備三顧茅廬的真正厲害之處並不在於「三顧」，我相信如果在知道結果的前提下回到過去，你鐵定能恭恭敬敬地請上三十次。我認為，三顧茅廬的厲害之處在於不知道「三顧」是否能成功，劉備依然堅持去請諸葛亮出山，這就是很多人做不到的地方。大多數人連堅持讀書或堅持下班後充電都做不到，當結果確定的時候，堅持是再容易不過的事，但一旦結果不確定，人們往往連一秒鐘都不願意付出。
如果你告訴一位電話行銷，每打一千通電話，就確定能有一萬元人民幣的報酬，那麼他即使每通電話都被客戶拒絕，他心裡都會是高興的，因為每一通電話的價值都已被量化。但如果不能確定，即便大數據表示在打過一千通電話後能有一萬元人民幣的報酬，他也一樣會洩氣——誰知道會不會輪到我呢？
結交更有實力的人，本就是你占便宜的事情，而對方的態度不如你熱情，結交意願不如你強，也是理所當然，因此一定要有抗壓能力。
如果你過了這兩關，接下來我們就可以涉及具體的方法論了。我們先將「更有實力」分為兩類：一類是比你稍有實力，例如財富比你多幾倍，社會影響力比你高一到二級的；另一類是比你能量大得多，例如財富多你幾十倍，社會影響力比你高三級、四級乃至更多級。跟比你稍有實力的人結交，要遵循以下三點：
- 從朋友引薦開始
最好從朋友引薦開始，主動介紹自己，能一起達成某個小合作為最佳，多小都無所謂，這樣往往直接就能結交。比你實力稍強的人通常不會拒你於千里之外，朋友引薦更保險一些，而有合作打底則關係能更持久一些。
- 大方
無論是一起吃飯還是一起參與的其他活動必須由你買單，共同合作也得你付出更多但收益對等或拿取更少。你可能會問「憑什麼」？憑對方的合作選項比你多。如果你想跟他建立長久的關係，這就是投名狀，獲得對方認同的方式。此外，跟比你高能量的人合作，在小處吃虧愈多，獲得的人情個數就愈多，而從人情轉換成大收益，比靠對等利益疊加快得多。
- 付費
付費是最直接表示誠意的方式。如果對方有收費方案，在你個人可承受的範圍內，直接付費，效果會比你送東西來得好，即便開銷與送禮成本相同。
付費，是對價值的一種認同。如果一個人想結識你，你認為他也需要你提供的收費方案，但他卻不願意付費，你會覺得他是真的認同你還是只想從你身上得到好處呢？像我這樣的輕微社交抗拒者很難接受直接上去跟人打交道，就用這個方式結識不少想認識的人，當然別忘了前提，你自己也得行，否則你們很難有真正意義上的合作。
以上三個要點，在結交比你稍有實力的對象上，差不多就夠用了，由於他們本身也希望多結識跟他們能量等級相仿的人，但若是要結交能量比你強大很多的對象就不一樣了，因為他們幾乎不會有任何認識你的需求。
所有你能提供的價值，他們大多能找到跟你同領域但比你更高段位的人為他們提供。你的大方是必須的，但人家根本不稀罕，就算明知道有便宜可占也看不上，因此這裡的三個要點就得做調整。
- 不主動打擾
如果你因為機緣巧合認識了一位大人物，最差的做法是上來就求合作，或者各種打擾，例如有什麼小問題都想著去麻煩對方。高射炮不是用來打蚊子的，如果很小的事情你都搞不定，只能暴露你自己的層次和能力。
很多人喜歡說「人脈是麻煩出來的」。但這句話僅限於同等級或幾乎同等級的人，因為你們的時間價值差不多，所以互相麻煩可以增進感情。如果你們的等級相差過大，就算彼此都為對方做了一件價值對等的事，花費時間也相同，但你的機會時間成本是一萬，而他可能是一百萬，怎麼可能對等呢？
如果你不希望對方以最快速度把你刪除或屏蔽，就介紹完自己後安安靜靜躺著，靜待時機。過年簡訊之類的統統不要發，統一格式群發就更是反面教材，千萬別犯低級錯誤。
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）