《持續成功》：如何結交比自己更有實力的人？首先在心態上要過兩關

文：蔡壘磊

如何結交更有實力的人？

有人說一個人的收入大約等於他最親密的六個朋友的平均收入，我們暫不考量這種說法的科學性（這種說法很可能並不科學，只是讓某個道理簡單易懂罷了），但每個人應該都希望能夠升級朋友圈。我們不必功利地換掉那些為我們帶來情緒收益的好朋友，但或多或少都會希望自己能同時擁有幾個具備更大現實能量的朋友，即使不能為事業帶來即時助力，至少也能讓自己更有安全感。

但有人會覺得自身的段位不夠，擔心結交這些人就沒有用。其實這是正確的，提升自身段位當然是一等一的大事，一個自身不到二十分價值水準的人，刻意結交一百分價值水準的人，就是浪費時間，畢竟要讓一百分價值水準的人看得上，至少也得有九十分的價值水準才行。但換個角度看，如果你會使用一些方法，願意付出一些成本，只要能達到九十分價值水準就足夠結交一百分價值水準的人了，而不是必須自己先嚴格達到一百分價值水準才行。

而你在對方的幫助下，從九十分價值水準到一百分價值水準的時間可能會大大縮短，因此提升自己是結交有實力的人物最重要的前提，而「學會結交更有實力的人」則是在這個前提下的重要技能。

想要結交比自己更有實力的人，首先在心態上要過兩關。

認知關

你必須真正認為結交這個人對你有極大助益，而非「得之我幸，失之我命」。如果是後者，你就一定結交不到這個人，就算結交到也不可能深入，因為你已經提前為自己找好理由，因此必然不會為此付出過多成本。

抗壓關

劉備三顧茅廬的真正厲害之處並不在於「三顧」，我相信如果在知道結果的前提下回到過去，你鐵定能恭恭敬敬地請上三十次。我認為，三顧茅廬的厲害之處在於不知道「三顧」是否能成功，劉備依然堅持去請諸葛亮出山，這就是很多人做不到的地方。大多數人連堅持讀書或堅持下班後充電都做不到，當結果確定的時候，堅持是再容易不過的事，但一旦結果不確定，人們往往連一秒鐘都不願意付出。

如果你告訴一位電話行銷，每打一千通電話，就確定能有一萬元人民幣的報酬，那麼他即使每通電話都被客戶拒絕，他心裡都會是高興的，因為每一通電話的價值都已被量化。但如果不能確定，即便大數據表示在打過一千通電話後能有一萬元人民幣的報酬，他也一樣會洩氣——誰知道會不會輪到我呢？

結交更有實力的人，本就是你占便宜的事情，而對方的態度不如你熱情，結交意願不如你強，也是理所當然，因此一定要有抗壓能力。

如果你過了這兩關，接下來我們就可以涉及具體的方法論了。我們先將「更有實力」分為兩類：一類是比你稍有實力，例如財富比你多幾倍，社會影響力比你高一到二級的；另一類是比你能量大得多，例如財富多你幾十倍，社會影響力比你高三級、四級乃至更多級。跟比你稍有實力的人結交，要遵循以下三點：

從朋友引薦開始

最好從朋友引薦開始，主動介紹自己，能一起達成某個小合作為最佳，多小都無所謂，這樣往往直接就能結交。比你實力稍強的人通常不會拒你於千里之外，朋友引薦更保險一些，而有合作打底則關係能更持久一些。

大方

無論是一起吃飯還是一起參與的其他活動必須由你買單，共同合作也得你付出更多但收益對等或拿取更少。你可能會問「憑什麼」？憑對方的合作選項比你多。如果你想跟他建立長久的關係，這就是投名狀，獲得對方認同的方式。此外，跟比你高能量的人合作，在小處吃虧愈多，獲得的人情個數就愈多，而從人情轉換成大收益，比靠對等利益疊加快得多。

付費

付費是最直接表示誠意的方式。如果對方有收費方案，在你個人可承受的範圍內，直接付費，效果會比你送東西來得好，即便開銷與送禮成本相同。

付費，是對價值的一種認同。如果一個人想結識你，你認為他也需要你提供的收費方案，但他卻不願意付費，你會覺得他是真的認同你還是只想從你身上得到好處呢？像我這樣的輕微社交抗拒者很難接受直接上去跟人打交道，就用這個方式結識不少想認識的人，當然別忘了前提，你自己也得行，否則你們很難有真正意義上的合作。

以上三個要點，在結交比你稍有實力的對象上，差不多就夠用了，由於他們本身也希望多結識跟他們能量等級相仿的人，但若是要結交能量比你強大很多的對象就不一樣了，因為他們幾乎不會有任何認識你的需求。

所有你能提供的價值，他們大多能找到跟你同領域但比你更高段位的人為他們提供。你的大方是必須的，但人家根本不稀罕，就算明知道有便宜可占也看不上，因此這裡的三個要點就得做調整。

不主動打擾

如果你因為機緣巧合認識了一位大人物，最差的做法是上來就求合作，或者各種打擾，例如有什麼小問題都想著去麻煩對方。高射炮不是用來打蚊子的，如果很小的事情你都搞不定，只能暴露你自己的層次和能力。

很多人喜歡說「人脈是麻煩出來的」。但這句話僅限於同等級或幾乎同等級的人，因為你們的時間價值差不多，所以互相麻煩可以增進感情。如果你們的等級相差過大，就算彼此都為對方做了一件價值對等的事，花費時間也相同，但你的機會時間成本是一萬，而他可能是一百萬，怎麼可能對等呢？

如果你不希望對方以最快速度把你刪除或屏蔽，就介紹完自己後安安靜靜躺著，靜待時機。過年簡訊之類的統統不要發，統一格式群發就更是反面教材，千萬別犯低級錯誤。