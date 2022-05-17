《主人思維》：職場避雷指南——該怎麼挑產業、挑公司、挑主管？

文：陳韋丞

職場避雷指南——該怎麼挑產業、挑公司、挑主管？

產業需要累積嗎？該怎麼定位？怎麼評估公司文化是否適合自己？主管真的很重要嗎？還是選公司比較關鍵？確定想要發展的職位方向之後，這些就是隨之而來的常見問題。

挑選產業的三種方向：高價值、趨勢、喜歡

盡可能讓自己的職涯經驗可以不斷累積和繼承，是比較理想的狀態。

每個不同的職位和產業，都是完全不一樣的世界，在特定領域接觸越多、經營越多，越能知道很多門外漢看不懂的東西，掌握更多內線消息、有價值的情報、整體動態變化，和關鍵人脈。

當然，業務或行銷職位是幾乎每間公司都要有的，你可以說這些公司比較吃軟實力、工作項目和所需技能都大同小異，但耕耘產業比較久的人，才能掌握市場的深度面貌。會知道客戶長什麼樣子、對於產業有更精準的洞察。

以獵頭來說，專業的獵頭招募夥伴，也都會有專精的職位和產業。因為一個人不可能同時懂所有的職位和產業，業界現在的痛點是什麼？需要怎麼樣的人才？關鍵人才到哪邊找？哪些技術在這個領域比較有價值？競爭對手有誰？轉型趨勢是什麼？ 這些背景知識都需要大量的接觸和累積。

針對產業定錨，通常會建議評估三種方向：

一、高價值

簡單來講就是錢比較多。房地產、金融銀行、半導體科技、軟體資訊業等等，都是典型的高價值產業。整體產業賺不賺錢，其實會影響到產業從業者的薪資報酬。

有個朋友跟我提到他的職涯瓶頸：他工作非常努力，工時至少是一般人的兩倍以上，為了協助拓展公司業務還努力參與商會運作，每個月都幫公司帶來數百萬的業績，不過他對於自己的待遇仍然不太滿意。

他的薪水在公司已經是老闆的兩倍，甚至是一般同事的三倍，位於天花板頂端，但距離他的目標、以及投入時間與創造績效的評估，還是感到和理想落差很大，尤其是很難存到買房的頭期款。

深入討論他們公司的經營項目發現，公司比較偏中小企業的行銷外包，公司夥伴很多但都薪資都不高，從商業模式和公司制度來看，都沒有任何可以增值的空間。後來的結論就是轉換產業，以他的努力和實力，一定可以達成他想要的年收目標。

如果要追求收入，鎖定高價值產業就是成功的第一步。

二、趨勢

關於未來產業趨勢，討論的資料也有很多。相比網路上百家爭鳴的碎片化文章，可能只是一家之言，我比較推薦的數據資料是世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）發表的報告們。

WEF 在《2020年未來工作趨勢報告》中，提到的未來大幅增加的工作機會包含數據分析、人工智能、大數據、數位行銷、自動化技術、商務發展、數位轉型、資訊安全、軟體開發人員、物聯網等領域。不是現在很夯才提出這些概 念，如果有追蹤他們之前發布的報告，2018年早就已經針對這些領域提出預測了。除了工作趨勢，還有新興科技、未來五年人才技能需求、跨領域專業技能和新興工作集群的描述，是非常優質的資訊來源。

不過，未來趨勢不代表現在就已經技術成熟和市場成熟，也許還沒有來到技術普及的價值轉換點，即使短時間湧入投資熱錢，還是要邊走邊注意。

三、喜歡

這點就很好理解了：對於我們熱愛的東西，會更有動力、更有創造力。喜歡什麼主題，就加入那個領域的產業，無論是電競遊戲、地方創生、人力資源…… 如果收入是個考量，可以思考怎麼把喜歡的事情做到賺錢、或是另外開啟斜槓副業、擁有業外收入或學習投資，達成自己的收入目標。

公司文化怎麼觀察？怎麼找到適合自己的主管？基本上公司官網寫的那些東西嘛，參考就好。誰還不會寫個冠冕堂皇的東西來畫大餅呢？當然不是要一竿子打翻整船人，但打高空的描述還是挺多的。

從比較刻板印象的組織分類來看，大公司、大集團子公司、外商在台、中小企業、非營利組織、新創、傳產、政府與學術單位，都有很不同的風格。

大公司：流程制度繁雜嚴謹，專業分工明確，資源很多；大集團子公司即使看起來規模不大、員工不多，但背後有靠山，所以通常也有很多資源和機會。 外商公司：要評估這間外商對台的策略，只是一個銷售據點，還是設有研發和管理等高階決策層級，完全影響到我們入職之後的發展和天花板。不同民族的排外意識也時常會發生在這樣的場景當中。 中小企業：是台灣最常見的公司體制，詳細了解創辦人的背景、過去營運資料，會有助於預測公司發展。隨著老闆不同，每間氛圍都差異很大。 非營利組織：是很多助人工作者考慮的機構，通常和教育產業一樣，成員組成比較有助人理想和性格，但也不絕對如此。由於這類機構的競爭力道不強、比較沒有殘酷資遣的業界規則，還是有些資深但無心於此的奇妙員工。 新創公司：喜歡創新變化和創造影響力的朋友會考慮新創，公司的主題充滿激情和理想，有很多事情可以發生、也有會隨之升遷。新創沒有太多背景資料，主要都是從共同創辦人的組成和背景資歷推斷公司發展，要關注成員的潛力而不只是公司現況。 傳產、政府與學術單位：通常歷史悠久，工作環境中會有非常多資深前輩，整體的價值觀落差導致有些人比較難適應。多數組織需要創新和轉型，但因為成員組成緣故，理想和現實有些差距。

除了大方向，接下來幾個細部重點：

溝通風格：團隊的溝通簡單直接、願意真實面對問題，還是委婉間接充滿弦外之音、迴避衝突？ 團隊氛圍：公事公辦、任務導向，大家都是工具人？還是關係導向、彼此也是會互相關心的朋友？ 權力距離：階級森嚴、命令鍊很長、無法直接對上溝通、總是 Top-down 發布指令，還是扁平彈性、事先討論共識，有順暢的相互溝通？ 工作模式：快節奏還是慢節奏？流程嚴謹規劃還是隨心所欲產出？責任制還是準時下班？ 領導風格：信任授權還是緊迫盯人？公司秉持 X 理論（性惡）還是 Y 理論（性善）進行管理？

比起刻板印象的組織分類，上述五點的具體差異更加重要。

我們每天工作和生活的場所就是自己的部門夥伴，主管領導和做事的風格就是我們對公司的印象、同事互動關係就是我們對組織文化的感受。雖然大家都以為自己在挑公司，但最終我們其實是在挑團隊。同一家公司裡面的不同部門、不同團隊，有的天堂、有的地獄。

我個人比較偏好的環境是溝通簡單直接、團隊關係導向、扁平彈性、快節奏、流程嚴謹規劃和信任授權。至於責任制或準時下班，要看工作量以及個人是否喜歡。

在一個合作項目中，曾經遇到一位空降負責人，專業能力實在不行、又很強勢什麼都想管，嚴重到每次看到本人都很想嗆他。這樣下去對自己心血管壓力實在太大、傷神又傷身，共事沒多久就果斷離開，小命要緊。

用這些具體項目評估適合自己的主管風格，也才會找到適合自己工作的環境。

書籍介紹

本文摘錄自《主人思維：自我覺醒世代必讀，用職涯心理學打造以你為中心的未來藍圖》，時報出版

作者：陳韋丞

Master Thinking

自我覺醒世代必讀，

用職涯心理學打造以你為中心的未來藍圖

主人掌握命運、僕人接受安排

擁有美國認證的國際生涯發展諮詢師執照，職涯輔導將近3萬人次的韋丞老師，用心理學的角度告訴你：

想做自己的主人，須主動創造想要的世界，深度地自我覺察，肯定並發揮自己的優勢、理解並接納自己的劣勢和能力侷限，理解現實卻依然對未來充滿積極的希望！