台灣防疫打了八局半的好球，不要迷信無法持續的「清零」自亂陣腳

文：藍弋丰（產業媒體《科技新報》總監、福和會執行主任、產業顧問）

自古以來，人類就面對一波又一波的瘟疫侵襲。過去的人們沒有現代醫療設施，也沒有有效的藥物，更沒有對疾病的透徹研究，靠的就只有演化賜予的免疫系統。其實，到今日，我們仰賴疫苗，也是利用天生的免疫系統。

歷史上的瘟疫也都有一定的進程，從爆發，到大規模傳染，到逐漸消失。古代最可怕的瘟疫許多是細菌感染，在抗生素發明後，已經消失了大部分。而天花是突變率較低的DNA病毒，在全面疫苗接種後，已經可說是絕跡。古代令人聞之色變的嚴重疾病，如今大概剩下瘧疾還在部分第三世界國家，以及肺結核藉著愛滋病有捲土重來之勢。

相較於前此病毒，COVID-19相對溫和

COVID-19比起這些可怕疾病，重症與死亡率遠遠更低，與其前輩SARS也相差甚遠，當然，SARS全球傳染的程度則遠不如COVID-19。若論全球散播的情況，與當前疫情較接近的，大概是1918年所謂「西班牙流感」。當年並無疫苗，也沒有篩檢，甚至並未進行最基本的防護措施如戴口罩等等，但是疾病傳染的自然進程，到1920年，疫情就大體上結束。

流感病毒並未消失無蹤，而是隨著自然演化，感染性更強但重症率較低的病毒株勝出，淘汰掉一開始重症率高的病毒株。於是，最後人們對染病的風險可以接受，甚至不放在心上，大流感就這樣在世人心中「神秘的消失」了。但其實只是混在大家習以為常的其他普通流感、感冒病毒中，區分不出，也不被特別注意而已。

隨著病毒不斷傳染複製，不斷突變出新的病毒株，就會開始演化，很自然的，傳染力越強，但致病力越低，才是最好的演化方向。因為致病力太強，受感染的人住院、隔離，可就很難傳播出去了。過去的疾病都必經這個演化過程，COVID-19當然也同樣。

COVID-19自最初致病力就已經遠弱於1918年流感或是SARS，到演化出Delta株，傳染力大增，但致病力又比先前病毒株來得低；再演化出Omicron株，傳染力更強於Delta株，但致病力也明顯弱於Delta株。這使得Omicron株有絕大的優勢，在許多地區Omicron株幾乎一下子就取代了本來很強勢的Delta株。

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Omicron傳播快，但病毒量已低

Omicron株的致病性，以台灣的數據來說，施打三劑疫苗者，每百萬人中重症數僅僅只有4.9，施打二劑疫苗者，每百萬人中重症數也僅6.2，只接種一劑者提高到16.5，未接種者有27.2。但要注意，許多人之所以未去施打疫苗，其中包括本身身體有特殊狀況，風險較高不適合施打疫苗者，因此中重症比例高有部分是「取樣誤差」造成，若要真正研究未接種者的重症率，需對母群體做加權調整。

無論如何，若全台灣大多數民眾依照指揮中心建議，完成施打三劑疫苗，每百萬中重症僅4.9的極低比例，以當前人口約2327萬人，乘起來不過114人。以這樣的數字，對照如今社會搶購快篩大排長龍；醫院為了防疫措施以及調度病房天下大亂第一線醫護瀕臨崩潰；社會每天為了防疫各種措施緊張兮兮以至於交互責難，整個國家社會是否反應過度？為了防疫所進行的這一切大費周章，是否對人民的傷害比病毒本身更大？

COVID-19本身就是如此：病毒對身體的直接傷害相對微小，之所以會造成嚴重肺部傷害所謂纖維化，其實是免疫系統為了消滅病毒過度反應，自己把自己的身體打壞的。

德國、菲律賓、韓國已先後解封

人類的生活與生存，需要社會經濟的正常運作，絕不是可以每天所有人關起來什麼都不做，清零是不可能永遠持續下去的，這也是世界各國都開始積極走向「解封」正常化生活的主因。

德國的情況或許可給我們一些啟發，原本市場預期德國在俄烏戰爭影響下，經濟與就業應該表現不好，但4月失業率沒有上升反而降低，失業人數大減1.3萬人。主因就是德國防疫措施於3月20日起大舉放寬，推動經濟復甦力道超過俄烏戰爭影響。

菲律賓則是早在3月中就放寬首都馬尼拉與38城市的防疫管制，不再需要管制社交距離，購物中心電影院餐廳恢復可以全數容量營運。開放後對經濟復甦效果明顯到首都塞車再現，開放後，疫情並未因此復燃，而是繼續一路趨緩。至5月初平均每日確診不到200人，完全看不出1月中時還是每日確診約3.5萬人的國家。

韓國甚至更為積極，不像菲律賓疫情已經下滑才邁向正常化，而是大膽的還在疫情高峰。3月中每日確診超過60萬人、死亡400人上下，韓國政府就已經打定主意要解封。

4月18日解除幾乎所有防疫管制：解除對餐飲業宵禁以及室內聚會人數不得超過10人的管制、開放300人以上大型集會、解除宗教場所只能使用70%空間的限制，只保留戴口罩的規定。4月25日起韓國更將Covid-19自一級傳染病降級為二級傳染病，確診者不需隔離，醫師也不必立即回報確診。病患可直接到最近醫療院所就醫而不用到指定醫院隔離，政府也不再支付醫療費用。

韓國疫苗覆蓋率86.6%，在這樣積極的鬆綁後，疫情仍然從高峰快速下降，至5月初每日新增確診人數7日平均值已經落到4.4萬。因此到5月2日，韓國更進一步解除室外需戴口罩的規定，僅剩室內與50人以上集會還需戴口罩。