醫院工會公開信求救「醫療崩壞、我們已經擋不住了」，指揮中心：人力嚴重不足才會召回確診醫護

「兩名護理師硬扛100個病人！」台大醫院工會、聯醫工會發文求救

國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診病例數不斷攀升，於第一線場工作的醫護人員首當其衝。連國內龍頭醫學中心台大醫院的企業工會（台大醫院工會）也在臉書上，發表公開信向社會大眾及政府求救。

台大醫院工會7日發布貼文表示，台大醫院自5日起正在居家隔離、自主防疫與自主健康管理的醫療人員，只要快篩陰性都必須回到醫院工作。即便台大醫院是台灣的醫療龍頭，人力相對較充足，過去幾週來「苦撐」面對疫情的爆衝，到了今天也由於太多醫護人員確診、醫療需求持續攀升，不得不召回正在居家隔離的同仁投入前線作戰。並表示「身邊的同事一個個確診返家休養、曾經接觸過的就被匡列隔離，線上能夠上班的人越來越少」。

工會指出，以台大醫院急診室來說，同一時間超過10名同仁確診，但來診量卻是平時的2倍以上，且目前完全沒有改善的跡象；專責病房當中每名護理師照護病人量，更是比去（2021）年疫情最嚴重時還要爆增2－3倍，且病情嚴重度有增無減。

工會表示，由於人力吃緊，最嚴重時的台大急診，兩名護理師必須負擔100名病人的照顧事宜。「專責病房護理師滴水未進、毫無休息照料呼吸器的確診患者及臥床長者已是家常便飯。」並表示由於現行政策毫無拘束力也沒有將民眾導引到適當去處，潛在危急的病人若「不會吵」就可能要等到天荒地老，就連救護車送進的危急個案都一路排到大馬路上不得其門而入，懷疑所謂降載、紓解急診壅塞「根本只是口號」。

工會透漏，近幾日業界瘋傳，護理師得知確診以後反而大喜過望，同事紛紛留言道賀，因為終於有合法理由遠離如地獄一般的工作環境。若政府再不正視與改變現有制度，立即出現的離職潮指日可待。

台北市立聯合醫院企業工會（北市聯醫工會）6日亦曾在臉書發文表示「我們已經擋不住了！」並指出人力不足引發種種亂象中，最可怕的就是專責病房的護病比直接翻倍。

北市聯醫工會表示，專責病房原訂護病比上限是1比5，目前實際護病比直接提升到1比10，夜班甚至1比12以上。 照護疑似或確診「1比5」，是衛福部提出的人力規範，此設定必定是考量了病人安全與護理師工作負荷，

「如今卻因人力不足，直接操爆護理師，要求我們做兩倍的工作、照顧兩倍的病人！」、「連續6天白班、就連續6天沒吃午餐」，並指第一線專責病房護理師已經不堪負荷。

當事人同意可召回確診醫護返回工作，護理師工會理事長：「試問有誰真的敢拒絕嗎？」

《台視新聞網》報導，依照指揮中心5月3日的公文，如果召回密切接觸的醫護人力不足仍舊不足，經過醫療網區指揮官同意、當事人也同意，就可召回確診醫護返回工作。

護理師工會理事長陳玉鳳表示，雖然說得經本人同意，但試問有誰真的敢拒絕嗎？「他拒絕的時候就會沒有工作，沒有把我們這些醫護人員當人，指揮中心陳時中他是一個X話王，讓我們大家覺得他像無賴一樣。」

陳玉鳳更於臉書上揭露有醫院發公文要求同仁非上班時段禁止非必要聚會、聚餐、旅遊等群聚活動，若因參加活動染疫者，「將列為年終考核重要事項」。對此陳玉鳳表示：「講白一點，就是因為醫院沒有人力，又擔心院內感染發生，沒有人力使用，所以直接控制和限制護理人員下班休息時間活動。還用年終考績威脅。」

指揮中心：確診醫護若是真的被召回上班，不會和非確診的患者有接觸

《三立新聞網》報導，對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨（8）日在記者會上回應，在醫護人力協調中，確診者一定是被排在最後一個順位，「除非當人力嚴重、嚴重不足的時候才會被召回」，且召回確診醫護工作，按照規定醫院必須要上報給地方指揮機構，獲得同意後才可以將人召回。另外確診醫護若是真的被召回上班，也是會被安排去照顧確診病患，不會和非確診的患者有接觸。

《中央社》報導，疫情中心指揮官陳時中表示，慢性病處理可以延遲的延遲，急診等緊急手術則應維持；醫護人員本來就辛苦，現階段新增確診數日日破萬，醫療負擔量能增加很多，但台大醫院企業工會指出的1至2名護理人員照顧100名患者，沒到這樣的狀況。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航