《紐約時報》：俄烏戰爭教會美國，必須幫助台灣變成足以嚇阻中國發動攻擊的「豪豬」

（中央社）烏克蘭2月遭俄羅斯入侵後以小搏大。美媒引述美台官員指出，拜登（Joe Biden）政府以此為鏡，敦促台灣別採購傳統固定形式作戰武器，改買有助擊退中國海上入侵的不對稱作戰武器。

根據《紐約時報》（The New York Times），自從俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月底下令全面入侵烏克蘭後，美國加緊塑造台灣防禦力。

烏克蘭戰爭讓台美相信，規模較小的軍隊若使用正確武器來實行不對稱作戰戰略、專注於機動性和精準的攻擊，將可擊退較為強大的敵人。美國兩黨官員及議員都說，烏克蘭戰爭教會美國，必須幫助台灣變成足以嚇阻中國發動攻擊的「豪豬」。

紐時指出，美國官員正在重新檢視台灣軍力，以確認台灣能否如烏克蘭部隊一樣抵抗侵略。而蔡英文總統已試著把台灣軍隊帶往不對稱作戰的方向，並採取行動採購大量更難鎖定和反制的機動性致命武器。

同時美國官員認定，台灣國防部嘗試下訂的某些武器系統，並不適合對中國軍隊作戰，例如洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的MH-60R海鷹（Sea Hawk）反潛直升機。

美國官員已示警台灣官員，美國國務院將拒絕這類採購請求；同時也要求美國武器製造商別要求美國機構同意台灣採購某些武器。

國防部長邱國正5日告訴立法院，MH-60R反潛直升機因價格過高，超出能力範圍，已經放棄購買。當時他未提到美國官員敦促台灣不要採購這型直升機。

一名美國國務院代表透過聲明表示，繼續要求無益於有效防禦的武器系統，並不符合台灣面臨的安全威脅，「因此美國強烈支持台灣採行不對稱防禦戰略」。

美國和台灣官員也在討論台灣是否要採購諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）製造的E-2D預警機。

美國官員也鼓勵台灣採購「刺針飛彈」（Stinger），以及波音公司（Boeing）製造的魚叉（Harpoon）反艦飛彈。一些美國官員則說，台灣還應加強採購岸置防空飛彈系統、武裝無人機和水雷。

另外，對美國及其盟邦來說，若台灣被圍困，供應武器給台灣的難度可能比烏克蘭更高，因此有些官員認為應在台灣儲存大量彈藥。

2019年，美國國務院批准一批22億美元的對台軍售案，內含108輛M1A2艾布蘭戰車（Abrams）。一些美國官員當時私下批評該案，稱如果共軍挺進到台灣得用戰車的程度，台灣可能註定吞敗。

台灣最近許多採購案都符合不對稱戰略，但若干台灣官員仍繼續敦促美方出售艾布蘭戰車等傳統武器。數名台灣國防專家主張，台灣需要一些傳統系統來為不同作戰情境作準備。

國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，台灣已接受美方許多建議，但仍需要一些空間來為其他更長期的情境作準備；他擔心烏克蘭戰爭讓美方深入探究不對稱作戰想法，而沒考慮到台灣特殊需求。

1979年生效的《台灣關係法》規定美國政府有義務提供台灣防禦性質武器。此後每任美國政府對於軍事干預台海衝突，都維持「戰略模糊」政策，也就是不明言中國若侵台，是否會協防台灣。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺