立法院包含5立委已有近百人確診，本會期剩3週不開臨時會，力拚延長紓困、台鐵公司化等案

立法院本會期5月底結束，目前與立法院相關人士包括立委、助理以及立法院職員，已經有將近百人確診；考量疫情嚴峻，朝野黨團協商後，都傾向不開臨時會；剩下幾週時間待處理議案包括延長《紓困特別條例》施行期間、台鐵公司化等案。不過國民兩黨對於是否要處理爭議仍高的國務機要費《會計法》修法等仍未有共識。

立法院會期每年2次，自行集會。每年2月至5月底及9月至12月底是法定集會期間。

多位立委確診，朝野傾向不開臨時會

立法院長游錫堃5月6日主持朝野黨團協商時提及，截至5月5日與立法院的相關人士，包括立委、立委助理及立法院職員、工友、司機等，合計有86人染疫。

國民黨立委蔣萬安7日深夜透過臉書直播，證實PCR確診陽性，CT值21，已經和團隊都取消相關行程；這是繼立委廖國棟、蔡適應、林靜儀、蔡壁如之後，第5位確診的立委。民進黨立委李昆澤則在昨日深夜表示自己快篩陽性，正等待PCR檢查結果，如確診的話將有6位立委確診。

朝野黨團協商後，傾向5月底法定會期結束後不開臨時會，但要保留彈性，如果有必要時且疫情降溫，各黨團再來協商決定是否開臨時會，處理緊急重大議案。

《ETtoday》報導，游錫堃表示，疫情真的有點緊張，依照《立院職權行使法》規定，只要立委人數3分之1就能夠成會，目前還不會影響開會狀況，且立法院視訊會議整備完成，也請朝野黨團交換意見，應該考慮接下來若是疫情緊急，是否要開視訊會議，發生到什麼狀況採取「部分動員」輪班，以及到什麼時候要停會。

國民黨團總召曾銘宗表示，現在疫情嚴重，連立法院都買不到快篩試劑，呼籲院方應該發快篩試劑給所有員工、助理，不然立法院很快就關門了，並建議今年中不要開臨時會；台灣民眾黨團總召邱臣遠表示，立法院目前看起來非常危險，本會期只剩3週時間，建議比照過去經驗，若是8月疫情稍有趨緩，可以再開臨時會；時代力量立委陳椒華對於暫緩開臨時會持贊成態度。

民進黨團總召柯建銘表示，現在疫情還沒有那麼嚴重，還沒有到停會的程度，若是率先停起來，全國壓力很大，不是很好的示範，建議各黨團針對國營事業預算案不要用「案海」，若是大家都同意，立法院可以把「表決」數位化。

各黨有哪些案子要趕在最後三週處理？

（中央社）本會期待處理議案有今年度國營事業預算、國家通訊傳播委員會人事同意權案、延長紓困特別條例施行期間。另外，待處理重大法案則有《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》草案、促轉會落日後的相關配套法案，以及攸關國務機要費除罪化的《會計法》第99條之1條文修正草案等案。

曾銘宗接受《中央社》記者訪問時表示，目前本土疫情正逐步擴散、惡化，國民黨團贊成延長紓困特別條例施行期間，但其中1300億元還未支用的部分，希望要把錢用在刀口上，趕快備足快篩劑、藥品及兒童疫苗。

針對國營事業預算，曾銘宗指出，在不造成大規模染疫前提上，國民黨團支持能盡快通過，但由於審查預算過程的溝通協商，恐會形成群聚，增加院內大規模染疫風險，所以必須要好好考慮；再加上預算法給予國營事業、基金等預算相當大彈性，即便沒通過，也不影響運作。

對於NCC人事案，曾銘宗表示，在主委陳耀祥帶領下，NCC已非獨立機關，而是民進黨的NCC，再加上近期華視造成的爭議，陳耀祥理應請辭下台，「這時需要增補什麼委員？國民黨團不贊成」。

在重大法案部分，曾銘宗表示，國民黨支持台鐵公司化的大方向，但要求政府必須跟台鐵員工取得共識，行車安全的配套也要有，以及台鐵所有資產必須留在台鐵，不可以拿走。

針對國務機要費除罪化，曾銘宗質疑，現在疫情嚴峻，民進黨心中還有人民嗎？有需要在此時強硬通過這麼爭議的法案嗎？國民黨團絕對強力反對，屆時在立法院院會處理時也會強力杯葛。

嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例的施行期間，將在今年6月30日屆滿，行政院日前函請立法院同意將特別條例及特別預算施行期間延長1年至明年6月30日。立法院會4月22日處理報告事項時，無異議通過將此案逕付二讀，由民進黨團負責召集協商。

立法院交通委員會4月21日經表決，初審通過台鐵公司化條例草案，但包含設立清償短期債務基金、台鐵公司化後的資產取得方式、資產開發及職工福利等關鍵條文皆未達成共識，保留送黨團協商。

至於攸關國務機要費除罪化的《會計法》第99條之1條文修正草案，立法院財政委員會4月21日開會審查，朝野激烈拉扯下，表決通過民進黨立委郭國文等人提案，全案保留出委員會，交黨團協商。外界預料此案排入立法院會處理時，朝野將再掀攻防。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航