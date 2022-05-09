中國疫苗保護力差出口量爆跌97％，「疫苗外交」蒙上陰影

（中央社）日媒報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）統計顯示，中國製COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗上個月的出口量相較於去（2021）年9月顛峰期暴跌了97％，這可能是因預防變種病毒株Omicron的效力差。

日本經濟新聞報導，中國醫藥集團（Sinopharm）、科興控股生物技術（Sinovac Biotech）、康希諾生物（Cansino Biologics）等疫苗的出口量上個月總計678萬劑，相較於去年9月的2億2508萬劑，暴跌97％。英國分析公司Airfinity的數據也顯示中國製疫苗出口量暴跌的傾向。

報導說，這似乎可以解釋為中國製疫苗對於預防傳染力強的變種病毒株Omicron的效力，比歐美製疫苗差。

相較於中國製的疫苗，美國輝瑞與德國BioNTech生技公司共同研發的疫苗，上個月出口量5569萬劑，較去年9月降低71％，但出口量是中國製疫苗的8倍以上。美國莫德納疫苗4月出口量1649萬劑，雖較去年9月減少57％，但首度超過中國上述3家公司。

Airfinity指出，中國製疫苗被用於打第1和第2劑，但很少被用作當第3劑追加劑，被利用的情況銳減。巴基斯坦第3劑使用中國疫苗的比率比第1劑減少98％，印度減少93％、孟加拉減少92％，巴西減少74％。

北京的諮詢公司Bridge Consulting表示，巴西和印尼的中國製疫苗採購合約2021年到期後就未再續約。

報導說，中國、歐美製疫苗在2020年底開始被普遍施打，但在出口方面，中國製疫苗先占上風，中國很快的將疫苗供應給東南亞、中東、南美等地，2020年12月至2021年3月，中國上述3家廠商的疫苗出口量超越輝瑞BNT疫苗。這是因為歐美製疫苗先由先進國家大量使用，因此新興國家和開發中國家只能選用中國製疫苗。

中國製疫苗出口量一度被輝瑞BNT疫苗超越後，2021年9月再逆轉。當時中國國家主席習近平聲稱「中國對全球抗疫做出貢獻」，但這股動向並未持續。

原因是去年秋天開始變種病毒株Omicron型疫情擴大，中國衛生當局坦言，中國製疫苗防護Omicron的效力降低。

香港大學等機構3月公布的論文顯示，在香港接種過2劑疫苗後染疫的約4300人接受調查後顯示，打科興疫苗的重症者是打輝瑞BNT疫苗的3倍以上。

美國麻塞諸塞（Massachusetts）大學醫學院教授盧山指出，中國製的疫苗是以「不活化疫苗」這種很久以來的技術為主，效力不如使用mRNA這種新技術的輝瑞BNT疫苗、莫德納疫苗。

目前全球對於疫苗的需求量有減少的傾向。英國牛津大學網站「用數據看世界」（Our World in Data）顯示，目前平均每天約施打疫苗約1050萬劑，較去年底少71％。

報導說，雖然Airfinity的專家的說明是「Omicron型病毒比較不會導致重症化，有些人對於多次打疫苗顯得消極」，但中國製疫苗出口量銳減的情況還是太明顯。

中國製疫苗出口量銳減對「疫苗外交」蒙上陰影。中國提供疫苗給開發中國家，逼這些國家在台灣問題上支持中國的主張。南美的蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana）原本與台灣達成共識要設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），但中國表明要捐疫苗後，蓋亞那2021年2月取消設台灣辦公室。

在亞洲，疫情漸和緩之際，中國上海等地的疫情卻難平息。一名住在中國大連市的30多歲男性受訪時表示，原因之一是在中國本土只被允許使用效力低的國產疫苗。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航