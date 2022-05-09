【藝遊嚮導】5/10-5/16：松山文創學園祭、熱戀小暖流 、大言舌時代、非遊記，還有這些精彩藝文活動別錯過！

戲劇的形式已經不只拘泥於傳統的展演方式，藝遊嚮導精選了白開水劇團全新鉅作《大言舌時代》、藝術家鄭伊里《感質》，前部真人實境作品邀請你走進劇場，親身來體驗角色扮演與推理遊戲；後部電聲肢體劇場作品則是透過光、空氣、水，打造多層次電聲裝置系統，給你全新的感官享受。

另外，本週分別在台北當代藝術館、光點華山展出探討台東南亞移工的《非遊記》與島嶼的集體記憶創作計劃的紀錄片《給阿媽的一封信》，透過影像、紀實等藝術手法爬梳出個族群的多元面貌，關注民族與文化認同的你絕對不能錯過。

【表演藝術】

名稱｜2022KSAF春藝小劇場-玩戲空間3+1《大言舌時代》

時間｜2022/5/13 (五) - 2022/5/15 (日)

地點｜高雄正港小劇場（高雄市鼓山區蓬萊路99號 駁二藝術特區蓬萊倉庫 B9棟）

備註｜本活動為售票活動

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以社會新聞或真實事件改編，打造邊玩邊演的看戲新潮流。

2200年因為人類的負面情緒過漲，世界聯合組織宣布進行全世界「去黑運動」，人類不得再有負面行為及負面情緒的表態，舉凡經由舉發或查證有負面情緒現象產生，將由國際聯合組織進行逮補。

一直表現良好的國家亞奧瑞茲人民共和國，直轄市西南港城人民自由黨榮譽黨員郝校長辭世，享年48歲，郝校長是西南港城實驗中學的校長，學校廣發喪帖邀各界人士前往郝校長的告別式。

隨著科技的進步，「社群平台」成了現代人最知心的朋友，完美的秘密都藏在網路上，聲量極高的董事長、演藝圈新生代偶像、學界權威的老師、美麗聰慧的校長秘書、名聲遠播的檢查官，這些人真的彼此夠熟嗎？在這個不能表現負面情緒的時代，這場腥風血雨的「坦白遊戲」，將一發不可收拾⋯⋯

名稱｜四把椅子劇團《春眠》

時間｜ 2022/4/30 (六) - 2022/5/15 (日)

地點｜水源劇場（臺北市中正區羅斯福路四段92號10樓）

備註｜本活動為售票活動

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「 她不記得很多事情，你只是其中之一 」​當記憶與愛成為時光中的灰燼​，我們該如何確定曾經擁有彼此​

《春眠》故事靈感啟發自諾貝爾文學獎得主艾莉絲‧孟若（Alice Munro）的短篇小說〈熊過山來了〉，藉由一對夫妻數十年婚姻生活中的各種波折，以及妻子的失智症對於兩人的影響，深刻描繪情感關係中最幽微不可解的快樂與悲傷，並且觸及失智、長照、老人情慾等議題面向，其動人細膩的情感以及角色描寫，擁有普世且雋永的渲染力。

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名稱｜2022 NTT-TIFA歌劇院駐館藝術家鄭伊里《感質》

時間｜ 2022/5/14 (六) - 2022/5/15 (日)

地點｜臺中國家歌劇院中劇院（臺中市西屯區惠來路二段101號）

備註｜本活動為售票活動

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#電聲肢體劇場

每個生命、物質都有其獨特性，鄭伊里在《感質》中，探究生命感知及多元個體的覺察，企圖觸發觀者思考尊重生命個體。

演出透過「介質裝置」、「即時電聲」和「表演者肢體質地」，融合歌劇院建築核心元素：光、空氣、水，打造多層次電聲裝置系統，依表演者的肢體觸碰即時引動現場電聲反饋，融合光影互動，創作出極具視聽效果的電聲肢體劇場，喚醒觀者的感官意識。

【展覽】

名稱｜非遊記

時間｜ 2022/05/10（二）- 2022/07/17（日）

地點｜台北當代藝術館（台北市大同區長安西路39號）

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讓我唱給你聽：「非遊記」的非官方版本台泰紀行

「非遊記」既不屬於寫意的行旅文類，也沒有浪漫的遊蹤剪影，展覽以兩條交錯、相續的軌路，輯錄散落邊陲、被主流敘事淹溺的細弱發聲。

第一軌〈我們可不是來玩的〉，是來台東南亞移工以第一人稱自敘，透過書信、創作、展演，表述勞動意見、生存掙扎、情緒情感，以及對台灣社會的觀察。

第二軌〈再等我三年〉，收錄勞動歌謠與社會政治共振的聲軌。以泰國東北民歌「摩蘭」（หมอลำ, Molam）及台灣原住民的「林班歌」為本，交織勞動遷徙與歌謠政治的敘事軸線。

名稱｜帝国南方無理心中：陳飛豪個展

時間｜ 2022/04/19（二）- 2022/06/05（日）

地點｜台北當代藝術館（台北市大同區長安西路39號）

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「帝国南方」意指日本殖民下的臺灣，「無理心中」在日文中泛指情殺後同歸於盡，或要求無死意的人共赴黃泉。

歷史敘事的再構大多是在當下主流史觀的想像之上，以新挖掘出的檔案補充甚至翻案，以達到論述再構的目的，也是藝術家陳飛豪近年用以探索日治臺灣文本敘事的核心理念。在本次「帝国南方無理心中」展覽中，陳飛豪則是試著透過各種文本形式如表演藝術、劇本、文學與新聞的轉釋重構，結合基隆、高雄與澎湖的真實地景，再造出個人意念建構下的日治臺灣想像。

名稱｜第十一屆「松山文創學園祭」Move ON/OFF

時間｜ 2022/05/06（五）- 2022/06/14（六）

地點｜松山文創園區（台北市信義區光復南路133號）

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松山文創園區舉辦之「松山文創學園祭」，現為台灣最具規模且專業的畢業展覽盛會。

第十一屆「松山文創學園祭」以“Move ON/OFF”作為主題，今年度共48所校系和中華民國學會共襄盛舉，以六週完整呈現各別主題「藝術與時尚週」、「廣告與大眾傳播週」、「空間與室內設計週」、「都市與景觀設計週」、「文化創意設計週」和「建築與城市設計週」。

【影視】

名稱｜柏格曼的島 Bergman Island

上映時間｜ 2022/05/13（五）

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【 尋 找 你 的 身 影 卻 找 到 自 己 】

一對美國編導夫妻克莉絲與東尼來到瑞典法羅島度假，希望能在這個造就瑞典國寶導演伯格曼無數傑作的影迷寶島，找到下一步作品的創作靈感，完成劇本。但在到處都能見到電影大師過往風采的柏格曼之島，這對夫妻的關係卻逐漸出現分歧，克莉絲只能陷入了她所的創作世界，希望能在故事與故事之間，找到人生的解答...。

名稱｜親愛的童伴 Petite maman