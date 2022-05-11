哪些大學科系最沒用？允許一群人鑽研「無用之學」，是文明追求的最高境界

文：劉彥廷

「你覺得，哪些大學科系最沒用呢？」

最近因為某位名人的一段話，讓「哪些大學科系沒有用」的話題，在網上掀起熱議。

不少人在評價一個科系或專業是否「有用」時，喜歡「能不能賺錢」、「可以賺多少錢」作為判斷標準。

這篇文章，從兩個關鍵詞——「錢」和「用處」——出發，和你分享我對於這個議題的幾層思考。

一項專業能賺多少錢，與「市場需求」有關

有些人會將「能賺多少錢」，和個人「專業能力」畫上等號，但卻忽略了，一項專業能掙得多少錢，除了和個人能力有關外，還有一個重要因素，就是「市場需求」——市場需不需要你的能力？市場又有多大？

舉個例子，如果一個人，有卓越的「射御之術」，那麼他這一生能獲得的「最大成就」會是什麼？

放在千百年前，他最大的成就可能會是：在戰場上殺敵立功，成為一名將軍。在世時，享盡榮華富貴；過世後，留名青史，所積累的名聲、財富也許還能庇蔭幾代子孫。

但放在現代，他最大的成就很可能是：拿面奧運金牌，凱旋歸國，一時聲名大噪，待曲終人散後，便到射箭場、馬場當教練。雖說也不差，但和前者相比，總讓人覺得惋惜。

所以，同樣的能力，放在不同時代，取得的成就可能有著天壤之別。

就像電玩小子「曾政承」，在2001年以17歲的年紀，拿到世界電子競技大賽（WCG）《世紀帝國2》的冠軍，回國後曾風光一時，成為媒體寵兒。

無奈當時台灣根本沒有所謂的「電競產業」，更不用說成為一名「職業」電競選手，以打電玩維生。最終，他被迫放棄電競專長，從虛擬世界的頂端走下，回到現實世界，成為一名領普通薪水的送貨員。

不少人感嘆，曾政承「生不逢時」，如果他晚個十年出生，趕上電競熱潮，現在很有可能是一位年薪百萬、甚至千萬的職業選手、遊戲直播主。

曾政承證明了，他的專業能力是該領域的「世界第一」，本以為人生就此駛上成功的快車道，無奈時代卻將他狠狠拉下車。

生不逢時，縱有經天緯地之才，又能如何？

回到自身，倘若我們的專業能力，能讓我們掙得一份不錯，甚至讓人稱羨的收入，除了本身的能力外，其中又有多少，是「生而逢時」所贏來的時代紅利呢？

有些人的人生，追求的不是錢

每個人心中的「價值排序」不同，當然，願意投注心力追求的東西也不同。

對某些人來說，錢是一生中最重要、排序最高的價值，任何事只要和「賺錢」相衝突，都會被犧牲放棄；然而對另一些人來說，錢只要夠用就好，因為他們認為，「人生，有比錢更值得追求的東西」。

例如，小兒麻痺疫苗的發明者——沙克（Jonas Salk）。當疫苗被證實有效且成功上市後，沙克在一次的採訪中被問到，是否有為自己的發明申請專利？

沙克回答：「當然沒有，你能幫太陽申請專利嗎？」

據《富比士》雜誌估計，沙克放棄專利，相當於放棄了七十億美元。

再例如，電學之父——法拉第（Michael Faraday）。「發電機」和「馬達」都是他發明的，在日常生活中，需要用到「電」的東西，十有八九，都能看見他的貢獻。

但法拉第說：「我發現的所有知識，應該為全人類共享，而不是我一個人獨享。」

所以，他沒有申請任何一項專利。如果他申請了，那絕對是「人類史上最富有的人」。

法拉第、沙克都沒賺什麼錢，但不是他們沒能力，而是他們不在意。

在某些人的價值排序中，幫助社會、造福人類，遠比積累財富重要多了。

不知道有什麼用，不代表沒用

曾有人開玩笑的說：「學這麼多數學有什麼用？我買菜會用到三角函數、微積分嗎？我數學沒學好，不一樣過得好好的。」

的確，在台灣這樣一個豐衣足食的地方，任何一個學科沒學好——甚至「所有」學科都沒學好——真的也不會怎麼樣，生活一樣可以過得很好。

但，不知道這些專業有什麼用，不代表它們沒用。

沒有電磁學，你家不會有可供電的插座；沒有量子力學，即便有電，也不會有智慧型手機；沒有數學，手機裡的APP不會被寫出來；沒有相對論，你從家裡走到最近的便利商店，手機裡的Goole地圖就不能用了。

在這專業高度分工的現代社會，我們都是——「深層知識的淺層使用者」。

不懂這些專業，我們生活一樣可以過的很好，但不代表這些專業沒用，更不需要調侃、貶低靠這些專業維生的人。

現在沒用，不代表以後沒用

從事基礎科學研究的人，也經常被質疑，有時甚至會自我懷疑，做的研究到底「有沒有用」。

當「電磁波」被發現時，學生問赫茲，這東西有什麼用？赫茲只淡淡回了一句：「沒有什麼用，這只是一個實驗罷了。」

當「發電機」被發明時，有人問法拉第，這東西有什麼用？法拉第禮貌地回說：「剛出生的嬰兒有什麼用呢？」

許多新的發現或發明，就像剛誕生的嬰兒，在最初，我們真的不知道它有什麼「實用價值」。

但，現在沒用，不代表以後沒用。

如果沒有這些，看似從事「沒用」專業的人的發現和發明，我們不會有現在如此便利、體面的生活。

允許一群人鑽研無用之學，是社會追求的最高境界

曾參與過曼哈頓計畫（二戰期間，一項研製原子彈的軍事計畫）的物理學家，威爾遜（Robert Wilson），在1969年時，正負責籌劃建造美國的國家實驗室。其中最昂貴的一項設備，便是當時「全世界最大」的粒子加速器，要價——「兩億五千萬」美金。

在國會聽證會上，參議員質問威爾遜，「建造這個加速器，對我們國家的安全有幫助嗎？」