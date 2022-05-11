哪些大學科系最沒用？允許一群人鑽研「無用之學」，是文明追求的最高境界
我們想讓你知道的是
在這專業高度分工的現代社會，我們都是——「深層知識的淺層使用者」。不懂這些專業，我們生活一樣可以過的很好，但不代表這些專業沒用，更不需要調侃、貶低靠這些專業維生的人。
文：劉彥廷
「你覺得，哪些大學科系最沒用呢？」
最近因為某位名人的一段話，讓「哪些大學科系沒有用」的話題，在網上掀起熱議。
不少人在評價一個科系或專業是否「有用」時，喜歡「能不能賺錢」、「可以賺多少錢」作為判斷標準。
這篇文章，從兩個關鍵詞——「錢」和「用處」——出發，和你分享我對於這個議題的幾層思考。
一項專業能賺多少錢，與「市場需求」有關
有些人會將「能賺多少錢」，和個人「專業能力」畫上等號，但卻忽略了，一項專業能掙得多少錢，除了和個人能力有關外，還有一個重要因素，就是「市場需求」——市場需不需要你的能力？市場又有多大？
舉個例子，如果一個人，有卓越的「射御之術」，那麼他這一生能獲得的「最大成就」會是什麼？
放在千百年前，他最大的成就可能會是：在戰場上殺敵立功，成為一名將軍。在世時，享盡榮華富貴；過世後，留名青史，所積累的名聲、財富也許還能庇蔭幾代子孫。
但放在現代，他最大的成就很可能是：拿面奧運金牌，凱旋歸國，一時聲名大噪，待曲終人散後，便到射箭場、馬場當教練。雖說也不差，但和前者相比，總讓人覺得惋惜。
所以，同樣的能力，放在不同時代，取得的成就可能有著天壤之別。
就像電玩小子「曾政承」，在2001年以17歲的年紀，拿到世界電子競技大賽（WCG）《世紀帝國2》的冠軍，回國後曾風光一時，成為媒體寵兒。
無奈當時台灣根本沒有所謂的「電競產業」，更不用說成為一名「職業」電競選手，以打電玩維生。最終，他被迫放棄電競專長，從虛擬世界的頂端走下，回到現實世界，成為一名領普通薪水的送貨員。
不少人感嘆，曾政承「生不逢時」，如果他晚個十年出生，趕上電競熱潮，現在很有可能是一位年薪百萬、甚至千萬的職業選手、遊戲直播主。
曾政承證明了，他的專業能力是該領域的「世界第一」，本以為人生就此駛上成功的快車道，無奈時代卻將他狠狠拉下車。
生不逢時，縱有經天緯地之才，又能如何？
回到自身，倘若我們的專業能力，能讓我們掙得一份不錯，甚至讓人稱羨的收入，除了本身的能力外，其中又有多少，是「生而逢時」所贏來的時代紅利呢？
有些人的人生，追求的不是錢
每個人心中的「價值排序」不同，當然，願意投注心力追求的東西也不同。
對某些人來說，錢是一生中最重要、排序最高的價值，任何事只要和「賺錢」相衝突，都會被犧牲放棄；然而對另一些人來說，錢只要夠用就好，因為他們認為，「人生，有比錢更值得追求的東西」。
例如，小兒麻痺疫苗的發明者——沙克（Jonas Salk）。當疫苗被證實有效且成功上市後，沙克在一次的採訪中被問到，是否有為自己的發明申請專利？
沙克回答：「當然沒有，你能幫太陽申請專利嗎？」
據《富比士》雜誌估計，沙克放棄專利，相當於放棄了七十億美元。
再例如，電學之父——法拉第（Michael Faraday）。「發電機」和「馬達」都是他發明的，在日常生活中，需要用到「電」的東西，十有八九，都能看見他的貢獻。
但法拉第說：「我發現的所有知識，應該為全人類共享，而不是我一個人獨享。」
所以，他沒有申請任何一項專利。如果他申請了，那絕對是「人類史上最富有的人」。
法拉第、沙克都沒賺什麼錢，但不是他們沒能力，而是他們不在意。
在某些人的價值排序中，幫助社會、造福人類，遠比積累財富重要多了。
不知道有什麼用，不代表沒用
曾有人開玩笑的說：「學這麼多數學有什麼用？我買菜會用到三角函數、微積分嗎？我數學沒學好，不一樣過得好好的。」
的確，在台灣這樣一個豐衣足食的地方，任何一個學科沒學好——甚至「所有」學科都沒學好——真的也不會怎麼樣，生活一樣可以過得很好。
但，不知道這些專業有什麼用，不代表它們沒用。
沒有電磁學，你家不會有可供電的插座；沒有量子力學，即便有電，也不會有智慧型手機；沒有數學，手機裡的APP不會被寫出來；沒有相對論，你從家裡走到最近的便利商店，手機裡的Goole地圖就不能用了。
在這專業高度分工的現代社會，我們都是——「深層知識的淺層使用者」。
不懂這些專業，我們生活一樣可以過的很好，但不代表這些專業沒用，更不需要調侃、貶低靠這些專業維生的人。
現在沒用，不代表以後沒用
從事基礎科學研究的人，也經常被質疑，有時甚至會自我懷疑，做的研究到底「有沒有用」。
當「電磁波」被發現時，學生問赫茲，這東西有什麼用？赫茲只淡淡回了一句：「沒有什麼用，這只是一個實驗罷了。」
當「發電機」被發明時，有人問法拉第，這東西有什麼用？法拉第禮貌地回說：「剛出生的嬰兒有什麼用呢？」
許多新的發現或發明，就像剛誕生的嬰兒，在最初，我們真的不知道它有什麼「實用價值」。
但，現在沒用，不代表以後沒用。
如果沒有這些，看似從事「沒用」專業的人的發現和發明，我們不會有現在如此便利、體面的生活。
允許一群人鑽研無用之學，是社會追求的最高境界
曾參與過曼哈頓計畫（二戰期間，一項研製原子彈的軍事計畫）的物理學家，威爾遜（Robert Wilson），在1969年時，正負責籌劃建造美國的國家實驗室。其中最昂貴的一項設備，便是當時「全世界最大」的粒子加速器，要價——「兩億五千萬」美金。
在國會聽證會上，參議員質問威爾遜，「建造這個加速器，對我們國家的安全有幫助嗎？」
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只能用糖果餅乾獎勵孩子？現代媽媽「Jamie榮幸」有聰明選擇，豐富孩子的飲食日常
我們想讓你知道的是
設計師媽媽Jamie榮幸為孩子準備的點心時間，選擇100%使用生乳的瑞穗調味乳，濃郁奶香、香甜好喝，能同時攝取鮮奶營養與滿足孩子喜好。
部落客兼專欄作家的「Jamie榮幸」，喜歡設計、單車、旅遊、美食烹飪，重視生活風格與各種生活小細節。設計師出身的她，自從兒子「小歐文」誕生後，對生活風格的講究也從個人穿搭選物延伸到母嬰育兒選品。
隨著小歐文逐漸長大，Jamie一直是依據孩子不同的成長歷程，「滾動式修正」調整育兒模式，其中最攸關孩子身心健康的，就是日常飲食營養。小歐文可以接觸的食物選擇愈來愈多、能挑嘴的也愈來愈多，Jamie如何運用她的設計師智慧，為孩子建立健康飲食習慣？
小孩很好養？Jamie榮幸最在乎的育兒食安
暖熱的午後，Jamie帶著小歐文到戶外散步，趁著孩子興奮地亂走亂跳，帶著純真好奇心觀察地上落葉時，媽媽也終於能喘口氣，與我們聊聊她的育兒方針。
「小歐文其實不太挑惕。」媽媽Jamie笑說，「他現在的飲食已經可以跟著大人一起吃了。基本上我們吃什麼，他就跟著吃什麼。」聊到孩子的飲食，沒想到Jamie採用的是全家人「一網打盡」的飲食方式。不過仔細一想，雖然說來容易、看似準備上方便許多，但也意味著父母親必須有良好的飲食習慣，才能讓孩子吃得健康營養。
幸運的是，小歐文有個設計師媽媽，善於在生活各個面向發揮選品精神的Jamie，看待日常飲食也自有一套她的設計原則：「除了好吃之外（尤其孩子要喜歡吃、願意吃），我會注重營養成分，盡可能選擇使用新鮮原料、貼近原型食物。」
為了貫徹這點，Jamie不只會細心研讀產品包裝上的營養標示，也會上網找品牌故事，瞭解產品製程，選擇可信任、有聲譽的產品，才敢讓心愛的家人吃進肚子裡。
幫助孩子培養正確飲食習慣，從良好的點心時間開始
雖然說小歐文不挑食，但日常點心時間，他還是有他的心頭好。「米餅搭配瑞穗鮮乳®，或是瑞穗調味乳，就是能讓他吃得非常開心的點心。」Jamie也進一步分享，如何聰明地選擇食物，兩全其美的兼顧營養價值與小孩喜歡。
「對小歐文來說，瑞穗調味乳有多種口味，是很新鮮有趣的體驗。而我覺得更重要的是，瑞穗調味乳是使用生乳調和的，不僅口感新鮮更能兼顧營養。所以我覺得適當地讓他喝一些調味乳，創造一個童年開心的回憶，其實也滿好的。」
瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，嚴謹品質讓爸媽最放心
身為瑞穗鮮乳®的愛好者，Jamie對瑞穗的印象就是值得信賴可靠的「老字號」。除了一系列的乳品順口好喝，簡單自然且有識別度的包裝，也符合她「設計師之眼」的美學；更重要的是，品管製程嚴謹帶來的安心感，讓她願意讓瑞穗成為冰箱裡的必備品。
「瑞穗調味乳的存在，其實就是讓孩子的日常飲食在一定的營養基礎下，有更多豐富有趣的選擇；可以單喝，也可以混合鮮乳、加點麥片吃，或是讓孩子自己拿餅乾沾著吃。一點點的變化吃法，就能為孩子創造趣味、好玩、開心的飲食體驗。」
Jamie說，自己小時候也喜歡喝調味乳，那種微甜可口的味道，讓長大後的她再喝時，味覺記憶能自然而然喚起某個童年場景，而這樣的味覺聯想，是她願意讓小歐文也能擁有的珍貴體驗。
小歐文終於從散步冒險回來找媽媽了，玩得滿頭大汗的他，開心得合不攏嘴，期待著點心時間。Jamie讓孩子選了一罐冰涼的蘋果口味瑞穗調味乳，為他插上吸管。看著小歐文滿足的大口喝著，不只消暑，也補充熱量與活力。
或許在未來某一天，小歐文再次喝到蘋果口味的瑞穗調味乳時，會回想起這個暖熱的下午吧。