【沖繩返還50週年】與台灣同處第一島鏈的沖繩，同樣深切感受到來自中國的海上威脅

50年來的美軍駐紮地

2022年5月15日，日本沖繩縣迎來回歸日本50週年的紀念日。就在1972年的同一天午夜零時，沖繩全島警鈴與汽笛聲一同鳴笛，共同歡迎這歷史性的一刻，象徵從1952年《舊金山和約》起20年的琉球美軍軍管時期告一段落。

然而，1972年後雖然說是回歸，但是在半個世紀的歲月中，對於沖繩來說仍是面臨許多議題待解決，包括美軍基地遷移、經濟復甦等，近來中國的軍事實力不斷增強下，美軍基地與國家防衛等更是屢屢被端上檯面討論。

從1952年後，駐琉球美軍便開始不斷徵收許多用地，將其用作美軍基地使用。雖然名為徵收租賃，但其實當年許多徵收沒有法源依據，也沒有跟地主簽約，一度引發美國本土國會與沖繩民眾抗議。在1972年後至今，沖繩全島與其他離島還是有8％、近1萬8600公頃的土地為美軍所使用。

其中，有關沖繩美軍的普天間基地遷移到本島東北邊野古地區一事，在許多反對聲浪下，就算知事玉城丹尼在2019年2月舉辦縣民投票，反對派佔大多數下，中央跟地方仍是沒有圓滿解決。

只是現實面上，中國在2019年的香港反送中後，對外展示強硬方針。2020年的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，更讓全世界陷入防疫的困境中，中國持續在南海、東海以及沖繩縣附近的宮古海峽等活動，讓日本也感到芒刺在背。50年過去，和平的曙光似乎仍然遙遠，沖繩本島及離島，不可避免地持續強化武裝，來避免未來可能的衝突。

釣魚台仍防擦槍走火

當中，台日中三國間最重要的領土爭議，就是釣魚台群島（日稱尖閣諸島）及其周邊海域的議題。特別是在2021年2月，中國《海警法》生效後，現在海警活動跡象已經愈發明顯。

根據日本海上保安廳統計，2021年中國海警船入侵釣魚台周邊海域的次數就高達34次，共計40日；與2020年24次，共計29日相比增加約四成。當中海警船在經濟海域停留天數更總計來到332日，每次航行時至少四艘船中一定會有一艘船固定配備機關槍，顯示海警船的「海軍化」正在持續加強。