【沖繩返還50週年】與台灣同處第一島鏈的沖繩，同樣深切感受到來自中國的海上威脅
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一旦將來台海發生衝突，對日本來說，釣魚台群島勢必也會成為攻擊目標。因此，跟安倍晉三等許多政治人物聲稱「台灣有事意即日本有事」等論調不謀而合；台灣若發生戰爭，勢必會將日本西南群島捲入戰火中，必須慎防中國一網打盡。
50年來的美軍駐紮地
2022年5月15日，日本沖繩縣迎來回歸日本50週年的紀念日。就在1972年的同一天午夜零時，沖繩全島警鈴與汽笛聲一同鳴笛，共同歡迎這歷史性的一刻，象徵從1952年《舊金山和約》起20年的琉球美軍軍管時期告一段落。
然而，1972年後雖然說是回歸，但是在半個世紀的歲月中，對於沖繩來說仍是面臨許多議題待解決，包括美軍基地遷移、經濟復甦等，近來中國的軍事實力不斷增強下，美軍基地與國家防衛等更是屢屢被端上檯面討論。
從1952年後，駐琉球美軍便開始不斷徵收許多用地，將其用作美軍基地使用。雖然名為徵收租賃，但其實當年許多徵收沒有法源依據，也沒有跟地主簽約，一度引發美國本土國會與沖繩民眾抗議。在1972年後至今，沖繩全島與其他離島還是有8％、近1萬8600公頃的土地為美軍所使用。
其中，有關沖繩美軍的普天間基地遷移到本島東北邊野古地區一事，在許多反對聲浪下，就算知事玉城丹尼在2019年2月舉辦縣民投票，反對派佔大多數下，中央跟地方仍是沒有圓滿解決。
只是現實面上，中國在2019年的香港反送中後，對外展示強硬方針。2020年的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，更讓全世界陷入防疫的困境中，中國持續在南海、東海以及沖繩縣附近的宮古海峽等活動，讓日本也感到芒刺在背。50年過去，和平的曙光似乎仍然遙遠，沖繩本島及離島，不可避免地持續強化武裝，來避免未來可能的衝突。
釣魚台仍防擦槍走火
當中，台日中三國間最重要的領土爭議，就是釣魚台群島（日稱尖閣諸島）及其周邊海域的議題。特別是在2021年2月，中國《海警法》生效後，現在海警活動跡象已經愈發明顯。
根據日本海上保安廳統計，2021年中國海警船入侵釣魚台周邊海域的次數就高達34次，共計40日；與2020年24次，共計29日相比增加約四成。當中海警船在經濟海域停留天數更總計來到332日，每次航行時至少四艘船中一定會有一艘船固定配備機關槍，顯示海警船的「海軍化」正在持續加強。
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只能用糖果餅乾獎勵孩子？現代媽媽「Jamie榮幸」有聰明選擇，豐富孩子的飲食日常
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設計師媽媽Jamie榮幸為孩子準備的點心時間，選擇100%使用生乳的瑞穗調味乳，濃郁奶香、香甜好喝，能同時攝取鮮奶營養與滿足孩子喜好。
部落客兼專欄作家的「Jamie榮幸」，喜歡設計、單車、旅遊、美食烹飪，重視生活風格與各種生活小細節。設計師出身的她，自從兒子「小歐文」誕生後，對生活風格的講究也從個人穿搭選物延伸到母嬰育兒選品。
隨著小歐文逐漸長大，Jamie一直是依據孩子不同的成長歷程，「滾動式修正」調整育兒模式，其中最攸關孩子身心健康的，就是日常飲食營養。小歐文可以接觸的食物選擇愈來愈多、能挑嘴的也愈來愈多，Jamie如何運用她的設計師智慧，為孩子建立健康飲食習慣？
小孩很好養？Jamie榮幸最在乎的育兒食安
暖熱的午後，Jamie帶著小歐文到戶外散步，趁著孩子興奮地亂走亂跳，帶著純真好奇心觀察地上落葉時，媽媽也終於能喘口氣，與我們聊聊她的育兒方針。
「小歐文其實不太挑惕。」媽媽Jamie笑說，「他現在的飲食已經可以跟著大人一起吃了。基本上我們吃什麼，他就跟著吃什麼。」聊到孩子的飲食，沒想到Jamie採用的是全家人「一網打盡」的飲食方式。不過仔細一想，雖然說來容易、看似準備上方便許多，但也意味著父母親必須有良好的飲食習慣，才能讓孩子吃得健康營養。
幸運的是，小歐文有個設計師媽媽，善於在生活各個面向發揮選品精神的Jamie，看待日常飲食也自有一套她的設計原則：「除了好吃之外（尤其孩子要喜歡吃、願意吃），我會注重營養成分，盡可能選擇使用新鮮原料、貼近原型食物。」
為了貫徹這點，Jamie不只會細心研讀產品包裝上的營養標示，也會上網找品牌故事，瞭解產品製程，選擇可信任、有聲譽的產品，才敢讓心愛的家人吃進肚子裡。
幫助孩子培養正確飲食習慣，從良好的點心時間開始
雖然說小歐文不挑食，但日常點心時間，他還是有他的心頭好。「米餅搭配瑞穗鮮乳®，或是瑞穗調味乳，就是能讓他吃得非常開心的點心。」Jamie也進一步分享，如何聰明地選擇食物，兩全其美的兼顧營養價值與小孩喜歡。
「對小歐文來說，瑞穗調味乳有多種口味，是很新鮮有趣的體驗。而我覺得更重要的是，瑞穗調味乳是使用生乳調和的，不僅口感新鮮更能兼顧營養。所以我覺得適當地讓他喝一些調味乳，創造一個童年開心的回憶，其實也滿好的。」
瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，嚴謹品質讓爸媽最放心
身為瑞穗鮮乳®的愛好者，Jamie對瑞穗的印象就是值得信賴可靠的「老字號」。除了一系列的乳品順口好喝，簡單自然且有識別度的包裝，也符合她「設計師之眼」的美學；更重要的是，品管製程嚴謹帶來的安心感，讓她願意讓瑞穗成為冰箱裡的必備品。
「瑞穗調味乳的存在，其實就是讓孩子的日常飲食在一定的營養基礎下，有更多豐富有趣的選擇；可以單喝，也可以混合鮮乳、加點麥片吃，或是讓孩子自己拿餅乾沾著吃。一點點的變化吃法，就能為孩子創造趣味、好玩、開心的飲食體驗。」
Jamie說，自己小時候也喜歡喝調味乳，那種微甜可口的味道，讓長大後的她再喝時，味覺記憶能自然而然喚起某個童年場景，而這樣的味覺聯想，是她願意讓小歐文也能擁有的珍貴體驗。
小歐文終於從散步冒險回來找媽媽了，玩得滿頭大汗的他，開心得合不攏嘴，期待著點心時間。Jamie讓孩子選了一罐冰涼的蘋果口味瑞穗調味乳，為他插上吸管。看著小歐文滿足的大口喝著，不只消暑，也補充熱量與活力。
或許在未來某一天，小歐文再次喝到蘋果口味的瑞穗調味乳時，會回想起這個暖熱的下午吧。