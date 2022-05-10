別因死亡率跟中重症比率低估疫情嚴重性，最大的挑戰將是感染高峰的醫療量能
我們想讓你知道的是
怎樣可以不超出醫療量能的負擔，不要造成因為確診重症過多，還有病情被疫情排擠的冤死者，這才是最大的重點。
中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中經常提到今（2022）年此波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情中重症比率非常低，低於千分之5 ，死亡率更是萬分之2（參考下圖）。
這個成績其實是假象，因為相比於去（2021）年（見下圖），60歲以上染疫者佔確診總人數高於35％，30歲以下則是15.7％，跟今年的故事完全不同。這在公衛上是一個很有趣的現象，代表病毒進入社區的途徑不同，還有這一波老年族群的自我防衛做得很好。
事實上，這些數字都受到感染族群特性的影響，去年60歲以上的感染人口高達35.8％，今年卻是過低，跟實際各年齡人口比率相比（參照中華民國統計資訊網，可以看到今年（請參看下表，實際人口比率計算自中華民國統計資訊網）：
- 60歲以上染疫佔確診人數12.1％，60歲以上人口佔總人口數24％， 換言之只有一半。
- 30歲以下，染疫/確診 60％（去年是15.7％），相對實際人口比率44.4％，高出三分之一倍。
|年齡
|個案數
|該年齡層個案佔所有個案比例
|人口比例
|0-9
|24136
|11.7%
|8.3%
|10+
|20730
|10.1%
|8.8%
|20+
|41009
|19.9%
|12.9%
|30+
|39851
|19.3%
|14.4%
|40+
|33489
|16.2%
|16.3%
|50+
|21813
|10.6%
|15.4%
|60+
|16084
|7.8%
|13.5%
|70+
|6253
|3%
|6.8%
|80+
|2268
|1.1%
|3.1%
|90+
|501
|0.2%
|0.6%
這代表以下幾件事：
- 去年60歲以上感染遠高於人口比率，極有可能就是去年中重症、死亡率偏高的問題所在。
- 今年60歲以上的感染比率過低，是造成中重症率只有0.24％，死亡率0.02％的重大原因，另兩個原因則應該是疫苗的接種，與病毒變種Omicron的輕症化。
- 假如目前的政策是與病毒共存，最終感染/確診的年齡比率，會接近真實人口比率，中重症跟死亡人數將是目前的2倍（各年齡層比率*目前各年齡層死亡率）。
- 以25％的人口總感染率來看（取紐西蘭、韓國平均做估算），照以上圖表資料估算的死亡人數約8000人（43*2*今年確診/總人口），確診死亡/確診總數將接近千分之1.3。韓國是千分之1，紐西蘭是千分之0.76 ，老年人疫苗施打應該是最大關鍵。
這是一個很重大的訊息，因為大幅低估了未來可能面臨的死亡率跟中重症比率，目前中重症約死亡率的13倍（參見第一張圖，0.26/0.02％），中重症所需醫療量能的估算將出現嚴重的落差。這將進一步拉高確診的死亡率，跟進一步耽誤其它重症病患的救治。
要與病毒共存，最大的挑戰將是感染高峰的醫療量能，只要準備得宜，到最後的死亡人數將會趨近一個固定值。但是及早解封將帶來的，不只是社會經濟的影響，尤其旅遊餐飲服務，更代表了這個時代許多年輕人、中小型企業主一輩子的人生。現在社會沒有大亂，但是放言混亂社會的政治人物；思緒單純、拙於算計的公衛專家；熱衷政治活動，卻拙於實務的醫務領導者，將為未來的動亂跟無辜的人命埋下最大的伏筆。
三級警戒？軟封城？目標都是醫療可負擔，預測很重要
柯文哲市長說什麼可能會死4萬人，但根據紐西蘭、韓國與新加坡的疫情，以及目前台灣的數字推估，一萬人就已經太多了！4500到8000人這個數字（見此篇文章），比較合乎病毒變種流感化、輕症化，跟台灣疫苗普及化的現狀。軟封城？這種沒有嚴格定義的新名詞，還是不要用，又不是網紅、名嘴。
怎樣可以不超出醫療量能的負擔，不要造成因為確診重症過多，還有病情被疫情排擠的冤死者，這才是最大的重點。3級付出的代價太大，恐怕對一些服務業來說，將會是壓垮駱駝最後的一綑大稻草。軟封城？先封八大？禁止餐廳內用？只進不出嗎？這類的發言柯市長少說點，免得丟盡了台大醫院的臉面。
也有人說台灣人遇到疫情會自動躲起來，不用再有何措施。老實說，依照目前的狀況，至少要做到盡量居家上班、上課、室內人流控制、鼓勵企業一周兩次快篩。當醫療量能開始出現不足，再做什麼都會有點太遲，尤其是遇到指數型增長。屆時或許可以仿效日本，暫時性的緊急措施，但務必及時。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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