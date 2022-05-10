民進黨初選的「實力原則」：網紅徒有網路聲量沒有陸戰組織力，不足以獲得支持者青睞

由於國際情勢與外部環境對台灣十分有利，從美中經貿大戰、香港反送中、疫情擴散、俄烏戰事等事件中，多數國人理解台灣在民主價值、地緣政治與全球供應鏈的重要性，也都肯定政府在國際變局與防疫所採取的穩健立場與治理模式。

另一方面，去年四項公投與中二補選執政黨都能取得勝利，意味民進黨獲得台灣多數民意的認同。相形之下，國民黨反而陷入內部權力的領導危機，再加上地方派系的政經關係備受輿論質疑挑戰，四年前因為韓流崛起所刮起的政治旋風必然「校正回歸」，綠營在全台各地議員席次成長是可以預期的趨勢。

民進黨的初選邏輯，就是建立在「實力原則」上

在內外環境與社會氛圍的轉變下，綠營人士對於年底選情相對樂觀，在這次初選中各派系多採擴張提名的策略，除了讓新人接棒外，資深議員也提早進行佈局，使得本次初選的競爭勢必異常激烈。這可從各派系全力動員，協助參選人站台、掃街掃車、掛看板、文宣聯名得到解釋。

直白說，民進黨的初選邏輯就是建立在實力原則上，這種競技場規則使得對陣各方精銳盡出。既然是傾巢而出勢必是真槍實彈的派系對抗，使得好的就是精彩的形象之爭或政策之辯，最後收益的仍是廣大的選民或是綠營支持者。因為選民期待看到的是十八般武藝的對決，希望目睹的是各派系推薦的優質菜單。在這種初選制度下，脫穎而出的候選人才有競爭力可言，也是民進黨過去的傳統。

反之，初選若成為縱容某些網紅型人物四處放話引戰的平台、展現二代雄厚資源比掛看板的擂台，或是炫耀特殊的「社會關係」或「兩岸人脈」，不僅淪為派系惡鬥，甚至出現「劣幣驅逐良幣」或「新扈從主義」的效應，許多人擔憂這種「國民黨化」的初選內容，有違民進黨的價值理念，更讓「勤政親聯愛鄉土」、「反國民黨地方派系黑金政治」與「抗中保台」成為口號。

為了派系擴張是否就得推出這類新人自砸形象與理念，值得綠營高層與派系領袖深思。

徒有網路聲量的網紅，並不保證獲得支持者青睞

從目前的初選結果，可歸納出幾個觀察指標，首先是候選人的特質與從政資歷，這可能是最重要的變數，民進黨各派系制度性培養新人與幕僚，維持暢通的政治甄拔管道，是兩黨政治文化最大的差異。

即便沒有顯赫的家世背景或社會關係，只要對公共事務與基層服務有熱情，就可從助理的工作開始實習與磨練，不論在議會或服務處累積經驗值、多次參與選戰的輔選、在媒體發表評論或政論節目展現論述，待時機成熟就能投入議員選舉，等到自己成為資深議員後再培養新人甚至交棒給後輩。

這就是一種良性循環新陳代謝的模式，多數派系都奉行這套政治養成的過程，然後也用這樣的人選競爭；事實證明，這次初選過關或拔得頭籌者多半都是出身基層的幕僚。

相形之下，徒有網路聲量的網紅，並不保證獲得支持者青睞，縱使有大咖站台也無法深入基層獲得在地民眾的認同。民進黨的初選制度其實與組織經營有密切的關聯，講白一點就是在民調期間動員支持者在家裡接聽電話。

Photo Credit: 中央社 縣市議員初選民調期間，各參選人紛紛把握機會掃街催票

擁有網路高流量的人士，除非長期關注政治議題與社會運動，否則只在特定議題刷聲量、發臉書喊些自己未必理解的口號，其實很難讓傳統綠營支持者有什麼深刻印象，在競爭激烈的初選過程中很容易被看破手腳。不客氣說，這些人只是把政治當成是自己的「副業」，本質上他們只是淺碟型的網路行銷掮客，而非政治職人更談不上什麼幕僚與選民服務。

真正的「陸戰」是什麼？

由於沒有組織力與議題設定的能力，這類網紅參選後常處在某種盲人摸象的狀態，於是乎就把他們唯一熟悉的網路操作包括匿名攻擊、放話批評、帳號連鎖、不實指控造謠、放假民調空氣這些套路置入選戰，他們以為從「柯文哲模式」得到啟發，以為放火引戰就有點閱率、擴散性與報導效果。

這些人以為自己擁有理所當然的知名度，從沒分清臉書上替自己按讚的上萬粉絲，根本就不是在地的民眾或是綠營的支持者；最關鍵的是這些人壓根就不是「會接到電話」的人。更可笑的是，他們天真以為所謂「組織力」就是早上送車或是在街頭揮手，完全不懂別人是怎麼經營基層與選區的。

這些政治門外漢或是假幕僚，完全不知這種「虛擬空戰」的操作，簡直就是就把自己與「真實的基層」給割裂開來，然後離群眾越來越遙遠後，他們自己反而越陷越深。

真正的組織有個簡單的觀察指標，就是候選人與團隊的麥克風手在掃車掃街的時候，是否能夠鉅細靡遺講出每條街尾巷弄鄰里的名稱與位置，然後經過里長辦公室、社區發展協會、社會團體組織、宮廟、店家餐廳、自願掛看板民眾家的時候，直接用麥克風喊出每個人的名字，回應支持者的加油與揮手。

在我看來這才是真正的「陸戰」，所有的形象設定、議題操作、媒體曝光的空戰策略，就是搭配與強化選民的印象與支持認同，最後願意在家接電話。

選戰正熱時，這群人根本毫無作為只能重複操作上述套路，或是向派系呼叫求救，要求動員立委民代來救火。結果來站台的大咖們，自己也搞不清楚候選人在選區到底經營了什麼，提出什麼政見，以為身上的光環多少可轉換到新人身上，回報給操盤者的都是「選情樂觀」的耳語。

等到民調揭曉後發現認知與事實出現巨大落差後，網紅一如過往自我感覺良好，宣稱「自己不會缺席大選中的角色」，旁觀者實在很想吐槽有沒有你，哪有什麼差別？