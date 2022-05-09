廣告觸犯泰國皇室底線，保皇派群起抵制購物平台Lazada

配合5.5購物節，泰國各大線上購物平台近期展開了一系列宣傳優惠活動，然而一名泰國網紅5月5日在抖音平台上傳一支具爭議的Lazada購物節宣傳影片，網友批影片內容嘲諷殘疾人士、諷刺政府，惹怒了保皇派，認為該影片有意侮辱皇室。

影片中，網紅那拉（Nara Aniwat）與諾拉（Nurat Thidaporn）扮演一對母女，身為母親的諾拉身穿泰國皇室傳統服裝坐在輪椅上，那拉指責諾拉偷了她的衣服。在發布影片之後，保皇派認為坐在輪椅上的女人隱晦著一名皇室成員，也有人指出扮演皇室卻沒有使用皇室語言。6日，保皇派人士更在位於曼谷的Lazada公司發起示威，要求該公司管理層解釋批准發布不當影片的原因。

ทำไมถึงต้องลบ LAZADA ..เพราะเหี้ยมาก pic.twitter.com/QV0KOsTcyM — Thong D Thong K (@tigeryellowlive) May 5, 2022

社交平台推特的「#抵制來贊達（#banlazada）」標籤更受到熱烈響應，在短短一天內累計10萬人使用。一些用戶甚至分享如何停用來贊達帳戶，並鼓勵刪除手機上的應用程式，以表示抵抗來贊達。

網紅與Lazada公司的道歉

網紅那拉意識到影片冒犯保皇人士，立即刪除影片。那拉的經紀公司Intersect Design Factory發佈聲明向公眾致歉，那拉也在臉書上表示他已經被Lazada解約，請那些抵制來贊的人們不必再費力氣。那拉也說，廣告中扮演殘疾人士是想表達每個群體都有權利穿上泰國傳統服裝，泰國有成千上萬穿著泰服坐輪椅的人。

那拉也稱，一些人試圖將坐在輪椅上的人與「某個人」進行聯想，因此造成許多麻煩與誤會。那拉提的「某個人」是泰王蒲美蓬與皇后詩麗吉的小女兒——朱拉蓬公主（Princess Chulabhorn），她患有先天性血友病，需長期依靠輪椅行動。

Lazada 5.5購物節代理商也在社交媒體上上發表聲明，表示對公眾造成任何不適，及對Lazada公司造成的損失感到抱歉，他們講接納公眾的意見並作出改善。同時，該公司也強調影片內容不存在任何嘲諷意圖。

根據泰國法律規定，凡誹謗、侮辱、威脅皇室成員，每項罪行最高可判15年監禁。泰國總理府發言人塔納空（Thanakorn Wangboonkongchana）宣稱，總理帕拉育（Prayuth Chan-o-cha）知情後十分不滿，也提醒泰國民眾要尊敬皇室。目前，泰國數位經濟與社會部與科技罪案組合作，正在搜集相關資料進行調查，若有犯罪行為將依法處理。

針對此事，《曼谷郵報》採訪媒體專家進行評論與分析，媒體機構Media Intelligence總裁帕瓦特（Pawat Ruangdejworachai）說明，「社群媒體上出現任何錯誤，社會制裁及譴責會在一夜之間發生。」他提醒社群媒體經營者，尤其是「微網紅」需要特別謹慎，因為預算有限的品牌將沒有餘力審查所有內容。

其他冒犯皇室事件

今年愚人節，越南廉價航空「越捷航空（VietJet）」泰國分公司宣布增開一條從泰國飛往德國的新航線，被認為是在諷刺泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）常和嬪妃們待在德國。越捷航空因此慘遭對付，甚至被保皇派向警方提告。

去年11月，泰國環球小姐安琪莉（Anchilee Scott-Kemmis）拍攝形象照時站在國旗上，被指對泰國國旗及皇室的不敬，觸犯「冒犯君主制」，也同樣遭來網民的撻伐。此後宣傳照也在環球小姐的官方網站下架。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒