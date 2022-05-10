放棄清零不代表放棄防疫，醫師提醒「與病毒共存」需注意四大面向

本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪

許多年輕族群為「負債」所苦，即使沒超支消費當卡奴，步入社會立即背負學貸也是普遍案例。甚至還可能因為家庭因素成為「負二代」，進入職場便開始肩負家中負債。當你必須肩負百萬負債，如何有餘裕思考投資理財、讓自己生活過得更好？

阿青算是我近期遇到較特別諮詢個案，在他填完資產負債表後才發現，現年26歲擔任傳產技術員的他，可動用初始資金每月只有1000元，每月薪水盈餘也大約只有3000元，若生活一不注意，就會出現入不敷出的窘困狀態。

每個月收入3萬5千元在台灣也不算太低薪，之所以會如此拮据是因為過去的學貸、信貸、保單借款、以及先前進修電腦繪圖的學費，加一加總債務高達百萬。

即使在學貸暫停支付情況下，每個月既有債務支出、生活開銷如果又有臨時支出，當月可能又會增加2萬負債。在無法有效增加收入情況下，每月還有新增2萬支出，隨著時間過去造成債務的洞越來越大。

阿青目前財務目標也很單純，就是希望可以盡快還清家中及個人債務，每個月也可以有筆錢支付父母退休後所需生活開銷。這也讓工時已經很長的阿青想著，是否要在下班之餘去兼第二份工作跑外送，增加收入來償還債務？

很多人可能會提出「短期衝刺還債」及「讓自己回到壓力沒那麼大的狀態」兩個方向，如果是你會怎麼選擇呢？

Photo Credit：VI College價值投資學院 VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪建議阿青先將負債轉正。

給阿青的理債建議一：先想收入，培養複利觀念並建立資產帳戶。

背負著百萬負債，生活是否只能將就？這麼想就可能讓自己更陷入債務中無法動彈。我以自己過去身為「負二代」經驗為阿青規劃了十大步驟，幫助他在一年後可以負轉正、有效脫胎換骨。

這十個步驟分別為：

1.建立長期目標

2.培養複利思維

3.開支靈魂拷問

4.剪掉信用卡

5.回收負債

6.降低既有負債壓力

7.留下錢支付資產帳戶

8.尋找新收入來源

9.限制開銷及確保收入

10.立即行動。

理債前，我建議阿青還是要先想如何「如何增加未來收入」。多數人負債時都會想先把負債還完再來思考投資，但這兩者並不衝突。

下一步則是要培養「複利思維」不只理解每一塊錢都有用，更專注培養「讓賺到下一塊錢來得比上一塊錢更容易的能力。」

先培養正確收入獲取及放大觀念，才會懂得如何善用所掌握金錢，否則即使收回過去情義相挺借給朋友的20幾萬，也只是將錢用來填補不斷增加的債務空洞。

建立正確金錢觀念後，我建議阿青開始著手打造「資產帳戶」。

給阿青的理債建議二：控制債務支出，開始支付自己的未來。

在收入短期間無法增加情況下，負債族該如何擺脫泥沼？前面所提到選擇題答案便是：想辦法降低每月支出壓力。

先審視每月支出進行靈魂拷問，針對每筆開支都要不斷問自己：假設不花的話會不會怎樣？我建議阿青剪掉信用卡完全以現金消費，也是因為這樣更能在消費前多想一下。

同時需要立即著手進行債務降壓，針對每一筆債務分析綁約、利息、月付額、餘額找出最佳還款順序，若是銀行貸款可嘗試洽談更低利率或是拉長還款期限。

如可將每月還款壓力減輕到1萬元，以每月收入3萬5千元扣除日常開銷加上孝親費共2萬元，盈餘5千元固定存入資產帳戶，一年後就有6萬投資本金。透過這些錢為自己帶來更多收入，能更快擺脫債務泥沼，而不是讓自己永遠看不到出口而焦躁、絕望。

百萬負債不代表末路，背負債務更要填補夢想倉庫。

負債會讓人處於負面情緒，不敢多想未來及夢想；事實上背負債務更要先填補夢想倉庫，不因為現況而妥協自己想要的目標人生。

夢想倉庫該是什麼樣子？這時候可以一起來想想不需要擔心錢時會想做什麼工作？沒有人付你薪資時，你想做哪些事？

資產帳戶資金不單單只能用來投資股票，更能用來投資自己。先架構夢想倉庫，當你想成為那樣的自己需要獲得哪些證照、技能，培養哪些興趣、人脈，建立哪些熱情、優勢？這才會是進修時應該考慮方向。

千萬別因為負債而掏空自己，把自己的人生完全支付給別人，反而要思考如何控制負債及開銷，讓自己有餘裕支付自己的未來。唯有投資在自己身上才能創造更多複利，逐步邁向自己想要的夢想人生。

本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。