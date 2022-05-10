快篩陽性怎麼辦？居家隔離要幾天？通報SOP懶人包一次看懂
我們想讓你知道的是
目前國內疫情仍居高不下，快篩陽性該如何通報？居家檢疫、居家照護、居家隔離要幾天呢？本文一次整理給你看。
文：Bryan
做完快篩之後呈現陽性怎麼辦？快篩陰性可以直接丟掉嗎？以下整理幾項常見問題與流程，同時也呼籲民眾需隨時注意自己的健康狀態。
「快篩陽性視同確診」適用族群
根據5/5中央流行疫情指揮中心最新消息，5/12開始以下三類族群如果快篩陽性就視同確診者，分別為：
1. 歸國入境者
正在「居家檢疫」七天期間的快篩陽性者
2. 密切接觸者
因密切接觸確診者而正在「居家隔離」三天期間的快篩陽性者
3. 密切接觸者
居家隔離3天後正在「自主防疫」四天期間的快篩陽性者
5/12起，上述「三類族群」快篩陽性之後的SOP
Ｑ：5/12起，我快篩陽性該如何通報？
Ａ：上述「三類族群」快篩陽性的確診者應留在家中不可外出，並透過遠距門診醫療（可免費使用24小時視訊諮詢「健康益友APP」或聯繫所轄衛生局安排），請遠距／視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果，如快篩陽性者及醫師對評估陽性結果達成共識，則由此醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診個案。
確診個案後續將由地方政府衛生局依確診個案分流收治原則，安排於住家「居家照護」或其他指定處所進行「隔離」或「隔離治療」。
Ｑ：5/12起，快篩陽性之後我還要居家隔離幾天？
Ａ：上述「三類族群」快篩陽性的確診者並非屬於「居家隔離3+4」，而是「居家照護的居家隔離7+7」，屬於「居家照護」的範疇，所以要7天+7天。也就是前7天為「居家照護的居家隔離」、後7天為「居家照護的自主健康管理」。
Ｑ：5/12起，快篩陽性之後，我還可以做PCR確認嗎？
Ａ：可以，快篩陽性者或評估醫師，如果對於快篩陽性結果未有共識或有疑義，仍可通知衛生局安排PCR採檢。
居家檢疫、居家照護、居家隔離要幾天呢？
1. 歸國入境：「居家檢疫 7+7」
居家檢疫7天+自主健康管理7天。
2. 自己確診：「居家照護 7+7」
居家隔離7天+自主健康管理7天。（原本為10+7，自5/8起居家隔離從10天改為7天）
3. 密切接觸：「居家隔離 3+4」
居家隔離3天 + 自主防疫4天。同住者確診或頻繁接觸確診者，但自己快篩陰性則需 「居家隔離3+4」（自5/12起，3+4此7天期間若快篩陽性視同確診，確診隔天起進入「居家照護7+7」狀態）
請注意，確診者「居家隔離」為7天、密切接觸者被匡列的「居家隔離」則是3天，兩者皆稱為居家隔離，但天數不同，請注意勿混淆。
5/12起，所有快篩陽性、快篩陰性的處理流程
狀況1：快篩陽性，且正在居家隔離 or 自主防疫 or 居家檢疫期間（即文章第一段所述三類族群）
(1) 5/11以前：先解除電子圍籬
請先聯絡衛生單位解除電子圍籬，並配戴好口罩，速至鄰近採檢院所進一步檢測。使用過的快篩採檢器材需用塑膠袋密封包好，一併攜帶至鄰近採檢院所，交給院所人員。
(2) 5/12開始：改使用健康益友APP遠距門診
同最上方文章所述，5/12起快篩陽性視同確診，並透過遠距門診醫療（可免費使用 24 小時視訊諮詢「健康益友APP」或聯繫所轄衛生局安排），請遠距／視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果。
如快篩陽性者及醫師對評估陽性結果達成共識，則由此醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診個案。快篩陽性者或評估醫師，如對於快篩陽性結果未有共識或有疑義，仍可通知衛生局安排PCR採檢。
狀況2：快篩陽性，但未在居家隔離 or 自主防疫 or 居家檢疫期間
(1) 戴口罩、勿搭乘大眾交通工具
如果非居家隔離或居家檢疫者，自行在家快篩而測得陽性結果，需戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測。
(2) 攜帶快篩採檢器材
記得將使用過之快篩採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交給院所人員。
請注意，由於近期確診者眾多，考量醫療資源珍稀，請快篩陽性者再去PCR篩檢站。
狀況3：快篩陰性，持續自我健康檢測
(1) 持續防疫
雖是陰性，但請持續遵循指揮中心的防疫規範，做好個人防護與社交距離，持續自我健康管理。
(2) 快篩試劑勿亂丟
採檢完之家用快篩試劑及試劑棒勿任意棄置，請以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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