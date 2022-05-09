《奇異博士2：失控多重宇宙》首週全球票房4.5億美元，台美創下今年最佳開票紀錄為暑期檔鋪路

由山姆雷米（Sam Raimi）執導，班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）、瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）等人主演的《奇異博士2：失控多重宇宙》，於上週末在全球正式盛大上映。

挾著超高人氣與熱議話題，《奇異博士2：失控多重宇宙》在北美首週就拿下1.85億美元票房，超越《蝙蝠俠》1.34億美元的首週票房，寫下今（2022）年北美最佳首週票房紀錄；而台灣票房為1.1億台幣，全球票房則是累積至4.5億美元，皆是今年最佳開票紀錄。

迪士尼旗下的漫威影業，自從推出《復仇者聯盟：終局之戰》之後，就代表進入第四階段的擴張宇宙，在此階段，迪士尼為了加速串流平台Disney+的成長，將《汪達幻視》、《獵鷹與酷寒戰士》、《洛基》、《鷹眼》、《月光騎士》等片放上小螢幕，試圖與大銀幕的超級英雄遙相呼應，拉出更寬廣宏大的故事線。

此舉也在口碑與獎項方面收來不錯的成績，例如《汪達幻視》在艾美獎大舉提名23項，最終抱回了3項大獎，更是漫威首次奪得艾美獎。然而，在發展第四階段宇宙之際，無奈碰上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，使得電影院全面封閉，在大銀幕採取放映計畫的作品，不得不延期放映。

史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）告別漫威之作《黑寡婦》就推延一年，直到2021年7月才正式上映，這也是繼2019年的《蜘蛛人：離家日》後，第一部的漫威電影上映。特別的是，此片成為漫威影業首部採取同時在電影院和Disney+上映的電影，而在疫情和串流分瓜票房的狀況下，《黑寡婦》首週末北美院線拿下8000萬美元，至於串流則在全球收穫6000萬美元。

《黑寡婦》之後，漫威陸續推出《尚氣與十環傳奇》、《永恆族》，此兩片在北美首週票房分別為7500萬美元、7100萬美元，成績對比其餘漫威作品，雖然差強人意，但考量到COVID-19疫情影響，仍情有可原。

直到2021年底，索尼和漫威影業的年度壓軸大片《蜘蛛人：無家日》上映，漫威英雄才迎來爆發性的票房，首週末於北美賣出2.6億美元，全球賣出5.87億美元，成為繼 《復仇者聯盟：終局之戰》（12億美元）、《復仇者聯盟：無限之戰》（6.4億美元）後，影史第三高的全球開票成績。

最終， 《蜘蛛人：無家日》 全球票房斬獲18.92億美元，甚至成為影史第6名，成為 COVID-19時代下的票房奇蹟，也代表漫威影業旗下的英雄作品，對於全球觀眾仍具備極高程度的號召力。

Photo Credit: 漫威影業

來到今年5月，漫威推出第四階段的重點英雄《奇異博士2：失控多重宇宙》。而在上映之前《奇異博士2：失控多重宇宙》就已經寫下票房紀錄，北美市場開放預售之後，預售票房突破4200萬美元，此數字為首集《奇異博士》5倍的預售票房數字，同時超越了《驚奇隊長》、《雷神索爾：諸神黃昏》及《星際異攻隊》等漫威熱門電影預售數字，更成為2022年的北美預售票房冠軍。

至於台灣則在4月20日開賣預售票，首日就賣出2.2萬張預售票，超越《奇異博士》一週的銷售總量，而台灣截至5月4日上映前，預售超過10萬張，僅次於《復仇者聯盟系列》以及《美國隊長3：英雄內戰》。

經過破紀錄的預售票競賽之後，首週末結束北美開出了1.85億美元票房，超越《蝙蝠俠》在北美的1.34億美元票房，成為今年新紀錄。值得一提的是，《奇異博士2：失控多重宇宙》光是週五就進帳9000萬美元，單日便超越2016年首集《奇異博士》週末三天累積的8500萬美元，算是系列作的爆發性成長。

至於《奇異博士2：失控多重宇宙》離開北美之後，在49個地區獲得2.65億美元，票房收入依序為韓國（3000萬美元）、英國（2470萬美元）、墨西哥（2150萬美元）、巴西（1630萬美元）、印度（1270萬美元）、澳洲（1260萬美元）和德國（1200 萬美元），全球總票房來到4.5億美元，毫無懸念地成為今年開票冠軍。

4.5億美元也成為漫威影業旗下作品全球首週末第4名，次於上文提及的《復仇者聯盟：終局之戰》、 《復仇者聯盟：無限之戰》 和《蜘蛛人：無家日》，倘若僅計算疫情時代，則僅落後於《蜘蛛人：無家日》。

依照此態勢，《奇異博士2：失控多重宇宙》超越首集總票房應是指日可待，首集《奇異博士》北美票房不過2.32億美元、全球則是6.77億美元；不過，由於《奇異博士2：失控多重宇宙》目前並未在中國、俄羅斯或烏克蘭上映，因此未來全球票房能否挑戰10億美元大關，仍有待觀察，COVID-19疫情時代以來，也僅有《蜘蛛人：無家日》跨越10億美元的票房門檻，今年的《蝙蝠俠》截稿至此為7.64億美元。

Photo Credit: 漫威影業

根據美國權威媒體《綜藝報》指出，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）表示，「這是漫威影業又一轟動全球的開票週末，漫威續集超過一半的收入來自北美海外，國際市場表現強勁，但中國、俄羅斯或烏克蘭的缺席將會是壓力。而《奇異博士》系列正透過強而有力的續集作品，逐步擴大其觀眾群。」