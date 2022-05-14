TNL+ 2022/05/14,
商業

宣布比特幣為法定貨幣，這些國家是「頭殼壞去」還是「深謀遠慮」？

宣布比特幣為法定貨幣，這些國家是「頭殼壞去」還是「深謀遠慮」？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

最近兩年包括薩爾瓦多、中非共和國、墨西哥等國家，陸續實施或規劃將比特幣作為法幣，但也遭逢不同程度的阻力。用比特幣當作法幣究竟會產生什麼問題？對這些「小國」來說是機會還是風險呢？

坦白講，標題「頭殼壞去」還是「深謀遠慮」，原本我只想放前者，但考量這樣太不客觀了，只好也試著在分析時，盡量平衡思索一下，把比特幣當成法幣的好處與優勢。

虛擬貨幣的狂熱支持者，或許並不認同我的看法，盍各言爾志，我也並非一竿子到底的反對國家使用加密貨幣，只是以現在的條件和那些國家的經貿環境，去中心化的貨幣機制，帶來的噱頭遠大於實際於國於民的真正利益。再說了，我也不太相信當今正常運作的主權國家，會願意把鑄幣權（Seigniorage）拱手讓出，又或，最近的新聞也才爆出，不少認列比特幣為法定貨幣的「小國」，紛紛湧現不少問題。

例如，薩爾瓦多基本上比特幣「法定貨幣化」的社會實驗幾乎失敗，目前大多數國民，仍希望持有的是美元，而非被吹捧具有遠大前景的加密貨幣。

加密貨幣的本質是什麼，真的存在價值嗎？

首先，我們非常簡單的先來看看何謂虛擬／加密貨幣？

這當然也有不同派系的觀點，像是巴菲特就表示「把全世界的比特幣用用25元賣給我，我也不會買」，當然也有推特創辦人Jack Dorsey，表示「若全世界的貨幣只剩一種，那一定是比特幣」等，各有說詞與舉證，作為吃瓜群眾（或那些號稱很懂區塊鏈卻其實沒多少料的「專家」們），好像也只能外行看看熱鬧而已。

然而，我倒不覺得爭辯比特幣或其他虛擬貨幣，到底有沒有所謂的「底層價值」有這麼重要，畢竟，從經濟學供給需求的角度來看，但凡有「需求」的東西，就要有所「供給」，你管他是虛擬貨幣還是職棒明星卡，是NFT還是阿爾卑斯山的空氣（別懷疑，Amazon上還真的有人在買賣這個東西），價值與價格就是在複雜的市場互動中，不斷磋商，拉鋸，妥協，共識出來的產物。

那加密貨幣，到底又是什麼呢？若從技術的角度來看，其實說不上什麼創新科技，他仍舊是建立在網際網路與電腦運算的邏輯之上，那所謂的分布式帳本與加密技術，其實也不怎麼創新，如今年過30的人，10多年前下載盜版電影用的BT（BitTorrent），或是種子下載，其實也是類似的分布式邏輯。

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2022/05/02,
生活

只能用糖果餅乾獎勵孩子？現代媽媽「Jamie榮幸」有聰明選擇，豐富孩子的飲食日常

只能用糖果餅乾獎勵孩子？現代媽媽「Jamie榮幸」有聰明選擇，豐富孩子的飲食日常
Photo Credit：TNL Brand Studio

我們想讓你知道的是

設計師媽媽Jamie榮幸為孩子準備的點心時間，選擇100%使用生乳的瑞穗調味乳，濃郁奶香、香甜好喝，能同時攝取鮮奶營養與滿足孩子喜好。

部落客兼專欄作家的「Jamie榮幸」，喜歡設計、單車、旅遊、美食烹飪，重視生活風格與各種生活小細節。設計師出身的她，自從兒子「小歐文」誕生後，對生活風格的講究也從個人穿搭選物延伸到母嬰育兒選品。

隨著小歐文逐漸長大，Jamie一直是依據孩子不同的成長歷程，「滾動式修正」調整育兒模式，其中最攸關孩子身心健康的，就是日常飲食營養。小歐文可以接觸的食物選擇愈來愈多、能挑嘴的也愈來愈多，Jamie如何運用她的設計師智慧，為孩子建立健康飲食習慣？

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Photo Credit：TNL Brand Studio
設計師Jamie榮幸與兒子小歐文

小孩很好養？Jamie榮幸最在乎的育兒食安

暖熱的午後，Jamie帶著小歐文到戶外散步，趁著孩子興奮地亂走亂跳，帶著純真好奇心觀察地上落葉時，媽媽也終於能喘口氣，與我們聊聊她的育兒方針。

「小歐文其實不太挑惕。」媽媽Jamie笑說，「他現在的飲食已經可以跟著大人一起吃了。基本上我們吃什麼，他就跟著吃什麼。」聊到孩子的飲食，沒想到Jamie採用的是全家人「一網打盡」的飲食方式。不過仔細一想，雖然說來容易、看似準備上方便許多，但也意味著父母親必須有良好的飲食習慣，才能讓孩子吃得健康營養。

幸運的是，小歐文有個設計師媽媽，善於在生活各個面向發揮選品精神的Jamie，看待日常飲食也自有一套她的設計原則：「除了好吃之外（尤其孩子要喜歡吃、願意吃），我會注重營養成分，盡可能選擇使用新鮮原料、貼近原型食物。」

為了貫徹這點，Jamie不只會細心研讀產品包裝上的營養標示，也會上網找品牌故事，瞭解產品製程，選擇可信任、有聲譽的產品，才敢讓心愛的家人吃進肚子裡。

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Photo Credit：TNL Brand Studio
Jamie育兒的飲食方針，無非是兼顧營養與孩子喜歡。

幫助孩子培養正確飲食習慣，從良好的點心時間開始

雖然說小歐文不挑食，但日常點心時間，他還是有他的心頭好。「米餅搭配瑞穗鮮乳®，或是瑞穗調味乳，就是能讓他吃得非常開心的點心。」Jamie也進一步分享，如何聰明地選擇食物，兩全其美的兼顧營養價值與小孩喜歡。

「對小歐文來說，瑞穗調味乳有多種口味，是很新鮮有趣的體驗。而我覺得更重要的是，瑞穗調味乳是使用生乳調和的，不僅口感新鮮更能兼顧營養。所以我覺得適當地讓他喝一些調味乳，創造一個童年開心的回憶，其實也滿好的。」

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Photo Credit：TNL Brand Studio
小歐文近日最喜歡的點心之一，是100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳的調味乳，尤其愛喝蘋果口味。

瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，嚴謹品質讓爸媽最放心

身為瑞穗鮮乳®的愛好者，Jamie對瑞穗的印象就是值得信賴可靠的「老字號」。除了一系列的乳品順口好喝，簡單自然且有識別度的包裝，也符合她「設計師之眼」的美學；更重要的是，品管製程嚴謹帶來的安心感，讓她願意讓瑞穗成為冰箱裡的必備品。

「瑞穗調味乳的存在，其實就是讓孩子的日常飲食在一定的營養基礎下，有更多豐富有趣的選擇；可以單喝，也可以混合鮮乳、加點麥片吃，或是讓孩子自己拿餅乾沾著吃。一點點的變化吃法，就能為孩子創造趣味、好玩、開心的飲食體驗。」

Jamie說，自己小時候也喜歡喝調味乳，那種微甜可口的味道，讓長大後的她再喝時，味覺記憶能自然而然喚起某個童年場景，而這樣的味覺聯想，是她願意讓小歐文也能擁有的珍貴體驗。

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Photo Credit：TNL Brand Studio
瑞穗是Jamie心目中最令人安心的「老字號」品牌，而瑞穗調味乳將是小歐文心中最甜美的童年回憶之一。

小歐文終於從散步冒險回來找媽媽了，玩得滿頭大汗的他，開心得合不攏嘴，期待著點心時間。Jamie讓孩子選了一罐冰涼的蘋果口味瑞穗調味乳，為他插上吸管。看著小歐文滿足的大口喝著，不只消暑，也補充熱量與活力。

或許在未來某一天，小歐文再次喝到蘋果口味的瑞穗調味乳時，會回想起這個暖熱的下午吧。

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Photo Credit：TNL Brand Studio
瑞穗調味乳

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