宣布比特幣為法定貨幣，這些國家是「頭殼壞去」還是「深謀遠慮」？

坦白講，標題「頭殼壞去」還是「深謀遠慮」，原本我只想放前者，但考量這樣太不客觀了，只好也試著在分析時，盡量平衡思索一下，把比特幣當成法幣的好處與優勢。

虛擬貨幣的狂熱支持者，或許並不認同我的看法，盍各言爾志，我也並非一竿子到底的反對國家使用加密貨幣，只是以現在的條件和那些國家的經貿環境，去中心化的貨幣機制，帶來的噱頭遠大於實際於國於民的真正利益。再說了，我也不太相信當今正常運作的主權國家，會願意把鑄幣權（Seigniorage）拱手讓出，又或，最近的新聞也才爆出，不少認列比特幣為法定貨幣的「小國」，紛紛湧現不少問題。

例如，薩爾瓦多基本上比特幣「法定貨幣化」的社會實驗幾乎失敗，目前大多數國民，仍希望持有的是美元，而非被吹捧具有遠大前景的加密貨幣。

加密貨幣的本質是什麼，真的存在價值嗎？

首先，我們非常簡單的先來看看何謂虛擬／加密貨幣？

這當然也有不同派系的觀點，像是巴菲特就表示「把全世界的比特幣用用25元賣給我，我也不會買」，當然也有推特創辦人Jack Dorsey，表示「若全世界的貨幣只剩一種，那一定是比特幣」等，各有說詞與舉證，作為吃瓜群眾（或那些號稱很懂區塊鏈卻其實沒多少料的「專家」們），好像也只能外行看看熱鬧而已。

然而，我倒不覺得爭辯比特幣或其他虛擬貨幣，到底有沒有所謂的「底層價值」有這麼重要，畢竟，從經濟學供給需求的角度來看，但凡有「需求」的東西，就要有所「供給」，你管他是虛擬貨幣還是職棒明星卡，是NFT還是阿爾卑斯山的空氣（別懷疑，Amazon上還真的有人在買賣這個東西），價值與價格就是在複雜的市場互動中，不斷磋商，拉鋸，妥協，共識出來的產物。

那加密貨幣，到底又是什麼呢？若從技術的角度來看，其實說不上什麼創新科技，他仍舊是建立在網際網路與電腦運算的邏輯之上，那所謂的分布式帳本與加密技術，其實也不怎麼創新，如今年過30的人，10多年前下載盜版電影用的BT（BitTorrent），或是種子下載，其實也是類似的分布式邏輯。