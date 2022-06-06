【大人學】提案無法說服老闆？因為你不懂「老闆的語言」

文：張國洋

前陣子某堂課下課後，一位學員跑來向我提問。

這位學員任職於一家律師事務所，因為平常有收聽我們的Podcast《大人的Small Talk》，覺得節目有趣又能替聽眾帶來一些收穫，所以想說服他的老闆也開個頻道來分享法律知識。不過他向老闆提議後，老闆並沒有答應。他想知道自己該怎麼做，才能成功說服老闆。

聽完他的問題後，我就問：「那你是怎麼跟老闆溝通的呢？」

他告訴我，他先讓老闆聽了我們的Podcast，然後跟老闆說Podcast是未來趨勢，收聽人數會越來越多，公司應該要把握這個好機會趕快做一檔節目，以免將來想做卻發現市場飽和了。

結果老闆只回覆「再想想、再想想」，想著想著就沒下文了。

老闆這樣的反應讓他很困擾，覺得老闆根本就是「老古董」，不願意接受年輕員工的建議，也沒有追求新事物的心思。

我聽到這大概也就發現問題了，我告訴這位學員：「我不確定你老闆是不是老古董，不過我發現你在整個過程中，完全沒用到『老闆的語言』。這樣的話，老闆當然無法理解你的點子到底哪裡好，也就幾乎不可能被你說服的喔！」

其實不只這位學員，我想對很多上班族來說，跟老闆溝通往往都是長年的痛。興沖沖地提出自認很棒的想法，卻一下就被老闆否定掉了，心裡也難免委屈。

但其實，有時候真的不是老闆難搞，而是如同我在前面提到的，是你沒有用「老闆的語言」來溝通。當大家講的話不同、注重的點不同，當然就很可能雞同鴨講。你可能會覺得挫折，但老實說，老闆搞不好也跟你有同感喔！因為他其實也會希望員工能夠和他在同一個維度上思考。

所以，這次我就來當翻譯吐司吧。

我想來分享所謂「老闆的語言」到底是什麼；該說什麼才能讓老闆比較願意聽、比較聽得懂，甚至讓你能一講就讓老闆拍案叫絕，給你資源以及權限！

想成功說服老闆，我認為必須通過兩個關卡。

第一關是「數學」

這裡講的「數學」並不是微積分那類學術理論，而是很直白的「數值分析」。換言之，你必須盡量把你的點子具體量化、給出數字。

有的人看到這裡就會想：「有啊！我有拿數據出來啊！」以提議做Podcast節目為例，這位提問的學員可能會準備一些調查數據，說明現在有多少人在做Podcast節目、收聽人口有多少等等，甚至男女比例、年齡比例都清楚列出來。

我得說，這是數字，但其實也不是。

以我自己當老闆的經驗而言，大部分「正常」的員工都能做到這個程度，可是這卻還遠遠不夠。因為外面市場可能很大、別人可能做得很成功，可是站在老闆的角度來思考，這些數據還是難以讓人確定這跟「我」、「我們公司」有什麼關係。

老闆聽完可能還是會想：「無論潛在聽眾有一百人還是幾千萬人，其實都跟我無關啊，難道我做了大家就會聽嗎？而且，為什麼我一定要開個Podcast節目？開了要幹嘛？大家都做，難道我也一定就要做嗎？」更多問號也就由此產生。

我認為想突破這個狀況，你與其向老闆報告那些打高空的數字，不如花心思再把你的點子拆解得更具體，提供跟他真正密切相關的數字。

換句話說，你該把這些資訊變成老闆可以立刻聽懂的東西，也就是用數字來回答兩個問題：

要投入多少？ 會回報多少？

對老闆而言，點子有沒有人做過其實不重要、這點子有價值幾千億的潛在市場也不重要，畢竟看得到未必吃得到。可是，如果有什麼事情是你、公司或老闆有優勢，可以投入一分就獲得兩分回報，甚至投入一分卻獲得十倍回報的，老闆立刻就會被你勾起興趣，會開始想認真檢視你提供的資訊。

所以，找老闆提案之前，你必須先想想：做這件事，他能得到什麼經營上的回報？他又得投入什麼資源才能獲取這樣的回報？

一般來說，以「錢」來討論回報大概是最容易理解的。你可以告訴老闆，這麼做可以幫助公司獲得多少金錢上的收穫。

而討論「回報」時要有數字，討論「投入」其實也要有數字。比如說，如果你希望老闆做Podcast節目，那買器材要花多少錢、需不需要額外雇人、或者還需要什麼額外投資（如剪接的電腦、軟體、甚至錄音空間等），這些也需要讓老闆知道。

這麼一攤開來思考，你其實會發現向老闆提一個點子前，是需要經過非常充分的準備才可能成功的。因為老闆如果無法清楚了解投入與回報的關係，就無法評估做這件事情值不值得，當然就不可能做決定。

而且再進一步想，假設他真的被你的點子打動了，那一定也會問你細節。既然到時都要研究，何不事先就準備好、把握機會讓老闆對你留下值得信任的好形象呢？

回到一開始那位學員的提問，如果我是他，向老闆建議做Podcast節目時，我其實不會說目前有多少人在做Podcast、或Podcast現在有多夯。依照「數學」的概念，我反而會嘗試用以下這樣的說法來說服老闆：

你看，這不就把老闆最在意的input與output說清楚了嗎？這麼一來，老闆也比較可能聽懂，甚至被你說服了。

還有另一種狀況是，你盤算後發現一分投入其實拿不到一分以上的回報，如果是這樣，那我建議你不要冒險去提案。

除非你所在的產業跟這點子很有關聯，例如你是廣播公司的員工，你提案請老闆也做Podcast，雖然回報可能不如預期，或許老闆還是會想試試。但如果你所處的產業與Podcast完全無關，比如說你是餐飲業的，你只是自己很喜歡聽Podcast，於是就想說服老闆也做個節目，可是怎麼算都覺得不合算，那建議你也別去講了，因為這顯然會是一個有問題的提案。