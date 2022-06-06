【大人學】提案無法說服老闆？因為你不懂「老闆的語言」
我們想讓你知道的是
我想對很多上班族來說，跟老闆溝通往往都是長年的痛。興沖沖地提出自認很棒的想法，卻一下就被老闆否定掉了，心裡也難免委屈。但其實，有時候真的不是老闆難搞，而是如同我在前面提到的，是你沒有用「老闆的語言」來溝通。
文：張國洋
- 本篇也可以搭配我們的Podcast《大人的Small Talk》一起聆聽，或者選擇在Spotify上收聽也可以
前陣子某堂課下課後，一位學員跑來向我提問。
這位學員任職於一家律師事務所，因為平常有收聽我們的Podcast《大人的Small Talk》，覺得節目有趣又能替聽眾帶來一些收穫，所以想說服他的老闆也開個頻道來分享法律知識。不過他向老闆提議後，老闆並沒有答應。他想知道自己該怎麼做，才能成功說服老闆。
聽完他的問題後，我就問：「那你是怎麼跟老闆溝通的呢？」
他告訴我，他先讓老闆聽了我們的Podcast，然後跟老闆說Podcast是未來趨勢，收聽人數會越來越多，公司應該要把握這個好機會趕快做一檔節目，以免將來想做卻發現市場飽和了。
結果老闆只回覆「再想想、再想想」，想著想著就沒下文了。
老闆這樣的反應讓他很困擾，覺得老闆根本就是「老古董」，不願意接受年輕員工的建議，也沒有追求新事物的心思。
我聽到這大概也就發現問題了，我告訴這位學員：「我不確定你老闆是不是老古董，不過我發現你在整個過程中，完全沒用到『老闆的語言』。這樣的話，老闆當然無法理解你的點子到底哪裡好，也就幾乎不可能被你說服的喔！」
其實不只這位學員，我想對很多上班族來說，跟老闆溝通往往都是長年的痛。興沖沖地提出自認很棒的想法，卻一下就被老闆否定掉了，心裡也難免委屈。
但其實，有時候真的不是老闆難搞，而是如同我在前面提到的，是你沒有用「老闆的語言」來溝通。當大家講的話不同、注重的點不同，當然就很可能雞同鴨講。你可能會覺得挫折，但老實說，老闆搞不好也跟你有同感喔！因為他其實也會希望員工能夠和他在同一個維度上思考。
所以，這次我就來當翻譯吐司吧。
我想來分享所謂「老闆的語言」到底是什麼；該說什麼才能讓老闆比較願意聽、比較聽得懂，甚至讓你能一講就讓老闆拍案叫絕，給你資源以及權限！
想成功說服老闆，我認為必須通過兩個關卡。
第一關是「數學」
這裡講的「數學」並不是微積分那類學術理論，而是很直白的「數值分析」。換言之，你必須盡量把你的點子具體量化、給出數字。
有的人看到這裡就會想：「有啊！我有拿數據出來啊！」以提議做Podcast節目為例，這位提問的學員可能會準備一些調查數據，說明現在有多少人在做Podcast節目、收聽人口有多少等等，甚至男女比例、年齡比例都清楚列出來。
我得說，這是數字，但其實也不是。
以我自己當老闆的經驗而言，大部分「正常」的員工都能做到這個程度，可是這卻還遠遠不夠。因為外面市場可能很大、別人可能做得很成功，可是站在老闆的角度來思考，這些數據還是難以讓人確定這跟「我」、「我們公司」有什麼關係。
老闆聽完可能還是會想：「無論潛在聽眾有一百人還是幾千萬人，其實都跟我無關啊，難道我做了大家就會聽嗎？而且，為什麼我一定要開個Podcast節目？開了要幹嘛？大家都做，難道我也一定就要做嗎？」更多問號也就由此產生。
我認為想突破這個狀況，你與其向老闆報告那些打高空的數字，不如花心思再把你的點子拆解得更具體，提供跟他真正密切相關的數字。
換句話說，你該把這些資訊變成老闆可以立刻聽懂的東西，也就是用數字來回答兩個問題：
- 要投入多少？
- 會回報多少？
對老闆而言，點子有沒有人做過其實不重要、這點子有價值幾千億的潛在市場也不重要，畢竟看得到未必吃得到。可是，如果有什麼事情是你、公司或老闆有優勢，可以投入一分就獲得兩分回報，甚至投入一分卻獲得十倍回報的，老闆立刻就會被你勾起興趣，會開始想認真檢視你提供的資訊。
所以，找老闆提案之前，你必須先想想：做這件事，他能得到什麼經營上的回報？他又得投入什麼資源才能獲取這樣的回報？
一般來說，以「錢」來討論回報大概是最容易理解的。你可以告訴老闆，這麼做可以幫助公司獲得多少金錢上的收穫。
而討論「回報」時要有數字，討論「投入」其實也要有數字。比如說，如果你希望老闆做Podcast節目，那買器材要花多少錢、需不需要額外雇人、或者還需要什麼額外投資（如剪接的電腦、軟體、甚至錄音空間等），這些也需要讓老闆知道。
這麼一攤開來思考，你其實會發現向老闆提一個點子前，是需要經過非常充分的準備才可能成功的。因為老闆如果無法清楚了解投入與回報的關係，就無法評估做這件事情值不值得，當然就不可能做決定。
而且再進一步想，假設他真的被你的點子打動了，那一定也會問你細節。既然到時都要研究，何不事先就準備好、把握機會讓老闆對你留下值得信任的好形象呢？
回到一開始那位學員的提問，如果我是他，向老闆建議做Podcast節目時，我其實不會說目前有多少人在做Podcast、或Podcast現在有多夯。依照「數學」的概念，我反而會嘗試用以下這樣的說法來說服老闆：
「老闆，我最近在聽一堂線上課，叫做【銷售專業服務的系統化做法】。課程裡面有提到可以透過提供免費的專業知識給需要我們服務的聽眾，來建立所謂的『信任資產』。
我們既然是做智慧財產權的服務，那我覺得我們可以做一個相關的Podcast節目，每周分享一個智財衝突的案例，以及律師的建議做法。或許我們可以因此多吸引一些客戶喔！
我也算過了，初期我們大概只需要一隻收音好的麥克風，6000元左右就可以搞定，而且接上現有的電腦就能使用了。10分鐘左右的節目應該可以一次錄好不用剪接，加上準備時間的話，大概40分鐘內就可以完成一集了。
Podcast市場開始起飛了，很多人都在聽。我們這節目放在收聽平台上，如果一個月能吸引一到兩個新客人，那這每週40分鐘的投入時間，可以幫我們貢獻10萬的營業額。就算沒有新客人，也可以讓我們品牌知名度更多人知道。」
你看，這不就把老闆最在意的input與output說清楚了嗎？這麼一來，老闆也比較可能聽懂，甚至被你說服了。
還有另一種狀況是，你盤算後發現一分投入其實拿不到一分以上的回報，如果是這樣，那我建議你不要冒險去提案。
除非你所在的產業跟這點子很有關聯，例如你是廣播公司的員工，你提案請老闆也做Podcast，雖然回報可能不如預期，或許老闆還是會想試試。但如果你所處的產業與Podcast完全無關，比如說你是餐飲業的，你只是自己很喜歡聽Podcast，於是就想說服老闆也做個節目，可是怎麼算都覺得不合算，那建議你也別去講了，因為這顯然會是一個有問題的提案。
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【專訪】前副總統陳建仁：「缺水問題，恐怕是不輸COVID-19的嚴重公衛危機」
我們想讓你知道的是
全球缺水危機正對人類生命帶來的威脅，缺水地區的人們在渴死以前，往往是因為缺乏乾淨水源而病死的。前副總統、公衛專家陳建仁不只為我們上了一堂「水源與疾病」的通識課，也呼籲台灣人展現愛心與國際救援力。
全球缺水危機正對人類生命帶來威脅，缺水地區的人們在渴死以前，往往是因為缺乏乾淨水源而造成疾病、進而死亡。根據聯合國統計，每天有超過700位五歲以下的兒童因為不安全用水、不良衛生環境導致腹瀉死亡。無水之地的悲劇不只影響當地居民，其衍生的疾病也可能會衝擊全球的未來。
為了呼籲讀者重視全球缺水議題、重視其所帶來的公衛挑戰，本文專訪具有公衛專家背景的前副總統陳建仁，從公衛的角度談缺水問題。並邀請社會各界付出行動，別因為輕視缺水衍生的公衛危機，而造成下一次的大流行瘟疫。
當人們病死在無水之地——乾旱、缺水、髒水與公衛的關係
在2030年前，確保所有人都能享有乾淨可負擔的用水、以維持個人健康衛生及永續管理，是聯合國永續發展目標（SDG）的目標之一，也是當今世上所有人都應共同努力的任務。除了要確保現有的水源維持乾淨安全、減少污染，也要確保雨露均霑、人人有水，同時也不能忽視氣候變遷導致的乾旱、洪水對水資源造成的影響。儘管要努力的方向還有很多，「飲水思源」仍是世人時常忘記的課題。
2021年初，台灣曾遭遇旱災缺水危機，幸運的是我們有足夠因應的措施與設備，國人仍能保有安全衛生的淨水生活，但也可能因此未有深刻的缺水之痛。事實上，現在仍有許多國家或地區深陷乾旱的痛苦，並因為缺水或骯髒的水源導致大量疾病與死亡；根據聯合國統計（2022），光是因為洪災及水媒疾病導致的死亡人數，就佔了整體天災死亡率的70%。對此，陳建仁表示：
「其實缺水問題，恐怕是不輸COVID-19的嚴重公衛危機。COVID-19目前造成全球約5億人感染，且隨著病毒株變化和疫苗興起，這場流行病或許耗費2～3年就會減緩。但全球缺水問題卻有高達8億多人受影響，若不付出行動改善，當地居民只能一直面臨無水之苦。」
接著，陳建仁為我們上了一堂課，娓娓道來「水源與疾病」兩者之間的高度關聯性。
「一直以來，人類期望從大自然取得乾淨水源，但是隨著人口增加、城市中的水源污染、氣候變遷造成的水災或乾旱，乾淨水源只會愈來愈得來不易。而不良水質當中，可能含有微生物細菌、病毒、化學污染物等，會造成霍亂、傷寒、阿米巴痢疾、病毒肝炎、癌症等疾病，因此缺水地區的人往往不是渴死，而是病死的。」
回顧人類歷史上跨國性的重大流行傳染病，就是起源於水中細菌的「霍亂」。19世紀中葉，霍亂從印度傳到歐洲，甚至傳播到中國和裏海；最後終結全球霍亂的關鍵，則是「流行病學之父」約翰・斯諾（John Snow）在倫敦霍亂流行時發現霍亂是因為嚴重的水污染所傳播。陳建仁說明：
「霍亂是污水引起，而非瘴癘引起。約翰・斯諾建立了這樣的觀念，可以說是公共衛生學上一項重大事件。」
陳建仁也強調，因為污水引起地方性疾病、後來蔓延至其他地區的案例，至今仍相當常見。「尤其因為氣候變遷而引發的洪水或暴雨，其過境之地使糞水、污水被沖刷出地面，更容易引起大範圍地區的公共衛生污染，所以，通常水災後的三個月內，受災地區又會流行好一陣子的腸胃道疾病感染。」
「時至今日，全球仍約有8.4億人無法享用安全乾淨的水，其中有3.4億人集中在撒哈拉沙漠以南的非洲。為了取水，當地人每天都要花好幾個小時取水，兒童也因此無法上學受教育。連飲用水都不足，遑論吃飯洗手的用水、或有沖水馬桶的廁所。水的問題尚未解決，公共衛生措施又該如何推展？」
不潔淨飲水，曾引發台灣地區性烏腳病
而台灣因為水污染引起疾病的經典案例之一，就是1950年代在西南沿海盛行的「烏腳病」。「烏腳病的患者，主要病徵是手掌與腳蹠皮膚發紫、角化、潰瘍，手指或腳趾末梢只要稍微受傷，就會壞疽發黑並且壞死脫落，而且伴隨劇痛。」陳建仁接著向我們說起這段故事。
在台灣盛行烏腳病的年代，當時的孫理蓮牧師娘（Lillian R. Dickson），與王金河醫師、謝緯醫師三人心疼受苦病患，便展開義診與照顧服務。不只免費為病人截肢，還設立「烏腳病患手工藝生產中心」，由王金河醫師的太太王毛碧梅女士教導病患編織竹簍等工藝，習得一技之長以自食其力，照顧病患的生命尊嚴。
「然而，光是截肢並不能解決層出不窮的烏腳病病例。」因此，謝緯醫師找上台大醫學院的陳拱北教授（後被譽為「台灣公衛之父」），與當時多位台大醫學院菁英組織研究團隊，試圖找出烏腳病的原因。「後來發現是居民飲用了深達地下30至100公尺的「地河井」水源，由於部分深井水的砷濃度很高，因此居民飲用後產生砷中毒現象，烏腳病也就是其中之一。」陳建仁說。
而在這段台灣烏腳病的流行史上，陳建仁也扮演了重要角色。「1980年，我從美國學成返台，當時台大公共衛生研究所主任吳新英教授就給了我一筆經費，授命我去研究烏腳病。」因此陳建仁走訪烏腳病盛行地區，採訪了300多位病患，發現慢性砷中毒不只造成烏腳病，還引起多重健康危害，包括缺血性心臟病、頸動脈硬化、癌症等。」
為了徹底解決烏腳病問題，陳建仁積極投入砷中毒研究，並估計出飲水砷濃度的可容忍極限。後來這項台灣研究算出的標準，美國和世界衛生組織也正式採用，修法將標準濃度從50μg/L改為10μg/L。
而當時全世界最嚴重的飲水砷中毒地區還包括孟加拉。為了解決缺水、污水引發的消化道疾病與死亡，聯合國兒童基金會與世界銀行援助孟加拉的公共衛生工程處共同開發地下水，以提供人民「安全」乾淨的飲用水，殊不知又遇到砷中毒的挑戰。後來世界衛生組織取經陳建仁的研究，陳建仁也大方分享台灣經驗，推廣並協助檢測井水砷濃度含量，篩選可飲用的水源，才得以緩解這項全球公衛危機。
再將時間往前推移，相信不少讀者的童年，有著每逢開學都要吃驅蟲藥、貼蛔蟲貼片的回憶。「台灣早期農業習慣直接用水肥灌溉，因此很多寄生蟲卵會接觸到蔬果，若沒有清洗乾淨，誤食寄生蟲卵污染的食物或水，即會造成腸胃道寄生蟲病，例如：蛔蟲。」
另外，早年的偏鄉或山區較少公共廁所，尚未有自來水廠，民眾多取用山泉水，或習慣隨地便溺，容易造成水源污染，大量引發兒童下痢、A型肝炎等案例。雖然這些經驗因為環境衛生措施和人民衛生習慣改善而愈來愈少，不過陳建仁也強調：「隨著台灣經濟發達、人口愈來愈多，水源供應的挑戰仍不會結束。」
從污水處理下水道的普及化，水庫集水區、河川遭到農業農藥或工廠廢水污染的問題，以及水資源再利用等，仍是近年台灣必須直接面對的水資源課題。萬一忽視水資源對人類生活的影響，最終付出代價的仍是人類的身體健康。
疫情下的反思：全球已是命運共同體，別讓地區性缺水釀成全球大瘟疫
「住在台灣的我們很幸福，但我們必須要知道世界上仍有許多人連喝水都有困難。」
從歷史上有名的幾次全球霍亂大流行，到近年最令人感同身受的COVID-19，無不揭示著全球化時代、國際交流與旅遊盛行的現代，傳染病的擴散之速，已不可同日而語。當世界上仍有許多偏遠角落的居民面臨缺水帶來的死亡威脅，而COVID-19疫情也印證了全球已是命運共同體，若人們持續對缺水議題保持冷漠，那麼其所衍生的公衛問題，將是全球人類共付代價。
陳建仁不只祈願世人能發揮愛心、疼惜他人，也期許台灣人能實踐地球村一份子的義務，透過資助的方式加速國際救援的影響力。陳建仁說：「我和台灣世界展望會是老朋友了，一直以來都有關注展望會的行動。這次台灣世界展望會倡議關注水資源議題，並且看見水源與疾病的關係，我很敬佩也很支持。」即使無法以犧牲奉獻的精神到實地服務，或許也能透過資助台灣世界展望會的水資源救援行動，為改變世界盡一份心力。
事實上，在世界展望會的行動下，每10秒就多1個人獲得乾淨的水；每1天多3所學校因安全飲用水受益。光是2021年，世界展望會即幫助300萬人擁有安全水源、230萬人改善家中衛生環境，並向350萬人宣導建立良好衛生習慣。
「Taiwan can help. Taiwan is helping.」
陳建仁不只為我們上了一堂「水源與疾病」的通識課，也呼籲國人付出實行，展現台灣人的愛心與國際救援力。
I can help! I am helping! 立即資助台灣世界展望會，展開水資源救援行動
閱讀數位敘事：把水送進最遙遠的地方｜台灣世界展望會#WASH計畫