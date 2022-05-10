高調慶祝「勝利日」、喊著去納粹化的俄羅斯社會，著實病得不輕
我們想讓你知道的是
當歐洲各國5月8日以肅穆的心情緬懷亡者，俄羅斯海內外社群5月9日宣揚的是俄羅斯拯救世界、世界欠俄羅斯一個公道，以及不懷好意的西方總是見不得俄羅斯「強權再起」。
文：陳韻聿（中央社駐倫敦特派員）
每年5月9日，俄羅斯及其海外社群紀念「偉大衛國戰爭」，與烏克蘭的戰事讓今年的紀念活動備受國際關注。俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭，號稱要對烏「去納粹化」。如果俄羅斯對消滅納粹及其他極端主義是「玩真的」，恐怕得先從自己做起；在批判西方帝國主義以前，或許得先照照鏡子。
事實上，不只是莫斯科當局，多數俄羅斯民眾一向將曾被劃入俄羅斯或蘇聯帝國的國家或民族，視為理所當然的勢力範圍、俄羅斯人「生存空間」（意近德語的Lebensraum）的一部分。循此邏輯，任何不配合演出的「非我族類」都可被稱為極端民族主義者、甚至是與俄羅斯為敵的「納粹」。
不甘失去多年來勉強打腫臉充胖子維持的帝國地位，且對前臣屬國而言缺乏實質吸引力，只能藉武力、操作內部矛盾、阻礙他國正常發展等手段拉住眾「小弟」的俄羅斯，以「納粹」一詞形容周邊地區一波波的民族解放運動，不過是凸顯自己在道德與意識形態的劣勢。
雖然俄羅斯是多民族國家，但這並不妨礙帝國主義和沙文主義思維深入斯拉夫俄羅斯人的世界觀。自我標榜為自由派的俄羅斯人，甚至不會察覺到自己內化了多少這類價值觀，更自認有權站在道德制高點「提醒」周邊國家，民族主義是過時的觀念，不利世界和平。
然而，各國家民族在被納入俄羅斯或蘇聯帝國版圖前，往往已有自己的國族發展史和集體認同，卻遭帝國中心長年強力壓制。
所謂的民族主義因此往往是對帝國中心高壓、歧視、分而治之手段的回應，但對相信「強權就是公理」、「政治是大國之間的事」，以及不相信個人主體能動性的多數俄羅斯人而言，周邊國家主權行為的背後往往是「西方邪惡勢力」。
他們拒絕理解，周邊國家基於自我防衛需求對加入北大西洋公約組織（NATO）是求之而不易得，北約從未主動積極東擴。
更何況，這次俄烏戰爭已清楚呈現，極力避免與俄羅斯交戰的北約各國實際上有多謹小慎微，而西方各界長期以來慣於將俄羅斯周邊國家當「緩衝區」使用，在道德上又有多值得商榷。
俄羅斯至少近10年來，在每一年5月9日「勝利節」的軍國主義宣傳與政治動員越演越烈，國際社會早該提高警覺。
值得一提的是，堅持在5月9日慶祝勝利，且至今仍以「偉大衛國戰爭」代替「第二次世界大戰」這個更符合歷史事實的名稱，透露的是俄羅斯並非只有總統普亭（Vladimir Putin）一人活在扭曲的歷史敘事與世界觀中。
歐洲各國與美國在5月8日紀念二戰歐戰結束，因為納粹德國在這一天正式投降。不過，為了與作為暫時盟友的資本主義國家有所區隔，蘇聯另外與納粹德國舉行受降儀式，並基於「時差」訂5月9日為勝利節。美國「租借法案」（Lend-Lease）及盟友支援對蘇聯勝利的重大貢獻，因為無助證明蘇聯獨一無二的「偉大」，最好略而不提。
此外，為了掩蓋蘇聯原本期待能與後來竟然「背信棄義」的納粹德國聯手瓜分勢力範圍、以及利用戰火擴張領土的事實，自然必須透過「衛國戰爭」此一名稱強調蘇聯是被迫拿槍捍衛國土的受害者。
不過，當歐洲各國5月8日以肅穆的心情緬懷亡者，俄羅斯海內外社群5月9日宣揚的是俄羅斯拯救世界、世界欠俄羅斯一個公道，以及不懷好意的西方總是見不得俄羅斯「強權再起」。
當歐洲各國宣誓「絕不再發生」，俄羅斯人高喊的是「可以再來一次」、「戰爭是確保和平的最有效手段」，並以參加嘉年華的心情穿上二戰軍服cosplay、把嬰兒車改造為坦克、在街頭搬演野戰廚房。
在舉著不同年代的「烈士」遺像參加所謂的「不死軍團」（Immortal Regiment）愛國遊行後，俄羅斯人能戴著源自帝俄軍功勳章的黃黑相間「聖喬治絲帶」，連灌伏特加「慶祝」自己未曾貢獻一絲一毫的「勝利」，吹噓、比較誰的長輩更「偉大」，有沒有一路打到柏林。
原本不懂所為何來的人，至少在俄烏戰爭爆發後，也該了解為何「聖喬治絲帶」在部分國家被視為軍事侵略的象徵、甚至遭禁。
歌頌「先烈」之際，多數俄羅斯人不曾思考，當時蘇聯境內「獨步全球」的傷亡規模，是否主要應歸咎於當局的拙劣領導與不義之政，以及輕賤人命、把戰爭當兒戲，是否終究要讓所有國民付出代價。
如今宣稱誠心「反戰」、逃離家鄉的數百萬俄羅斯人，若不是為了維護自身利益和形象、尋找新的發展機會，或者若戰事順利於一週內「大功告成」，是否還有動機向忿忿不平的國際社會「輸誠」？
當俄羅斯官兵在烏克蘭虐殺平民、理所當然地劫掠財物和搜刮農作、轟炸醫院、毀壞對俄烏兩國都別具意義的歷史地點，甚至刻意以排泄物塗抹、汙染民宅時，外界不禁有疑問：俄羅斯社會確實病得不輕。
被大肆渲染的俄羅斯文化藝術成就「教化人心」的效果，顯然和俄軍實力一樣，長期被嚴重高估。
儘管俄羅斯不存在完全不受當局控制的民意調查機構，莫斯科「列瓦達中心」（Levada Center）4月28日公布的數據仍具參考價值。
民調結果顯示，雖較一個月前的81％下滑，仍有多達74％受訪民眾支持俄軍在烏克蘭的行動。
不過，約三成受訪者認為政府對烏克蘭的「特別行動」進展不順利，主要原因包括拖太長、未如預期在一週內結束。此外，多數受訪者認為，美國和北約要為平民傷亡負最大責任。
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不看履歷、還能挑主管面試？七、八年級幕僚談布爾喬亞公關顧問育才之道
我們想讓你知道的是
作為深受新生代喜愛的公關顧問公司，布爾喬亞打著「擁抱青年、創造時代」的旗幟，透過組織設計、文化形塑，發展了一套獨特的「用人戰略」，也在市場上雕塑出新型態的公關顧問產業想像。
多數公關業者位居幕後，想方設法幫助企業客戶贏得鎂光燈，但鮮少反思公關公司本身。 布爾喬亞公關顧問公司選擇一條有別於同業的路子，創立八個年頭以來，一直嘗試革新市場對「公關」的定義，為的就是想號召更多商業人才加入，藉「人才密度」刷新「產業高度」。
布爾喬亞從流程制度的硬底子、到企業文化的軟實力，都能與市場行銷的招募戰術環環相扣，並逐年培育出一批批優秀的顧問新秀戰隊；就連一般雇主感到頭疼的「白紙菜鳥」，在布爾喬亞二～三年的培育下，幾乎都成了同業或獵頭爭相挖角的人才。為了更進一步探索布爾喬亞獨有的「用人戰略」，我們特地前往採訪，一探這家公關公司的育才秘訣。
坐落台北市一級商務蛋黃區，走進布爾喬亞辦公室，即可感受到敏捷、高度目標導向的氛圍。為了促進創新，座位區選擇無隔板的設計，團隊密切討論交流的聲音此起彼落，會議室則以國際城市命名，揭示插旗海外的決心。
令人驚訝的是， 與我們分享育才秘訣的對象，竟然不是公司高管，而是三位負責顧問招募發展計畫的七、八年級生幕僚團隊。帶著炯炯有神的目光與專業熱情的語調，她們分享著布爾喬亞如何以破壞式創新的用人戰略，打造公關產業商業人才的育成加速平台。
經驗模組化＋組織數據化，布爾喬亞打造人才戰力資訊平台
「布爾喬亞不怕人走，只怕人做不好。」
面對近年企業最關心的人才荒議題，策士事業群協理Alice泰然地表示，與其以消極被動的態度防止人才離開，布爾喬亞更積極於與每一位顧問共創具伸展性的職涯發展路徑。
作為一間數位原生的企業，布爾喬亞不僅在公關服務面落實數位創新，也將「數據驅動」的DNA內化於組織治理，並梳理出「個人化、差異化、遊戲化」的人才發展三大核心策略。
也就是為了更精準快速地運用人力，布爾喬亞結合資訊平台打造獨家的「顧問資源配置最適化系統」（Capacity & Capability System），彙整歷年營運數據、顧問專案表現等資料，將每位顧問的「能力」、「經驗」、「特性」等抽象描述標籤化，搭配量化統計，藉以運算出該顧問最適合的發展定位。
「如同電玩中的遊戲角色，不僅能在客戶提出服務需求時，依照任務類別分派最適合的顧問團隊，也能落實適才適所，讓顧問能在定期的績效考核中，參考客觀數據，規劃晉升到下一個階段前需要累積哪些能力值，適性調整職涯發展對策。」Alice分享。
當然，布爾喬亞內部數位化不止步於此。事實上，公司從創立之初便開始佈局累積「資訊資產」。開業以來，布爾喬亞已執行超過2,500多件專案，這些專案經驗到目前都持續進行數位化建檔， 並已經形成一套布爾喬亞內部知識庫，記錄了每一次客戶賦予的任務內容、72段專案流程中顧問解題的歷程，以及最後執行的成效。
藉由「經驗模組化」的流程管理，布爾喬亞讓「白紙菜鳥」得以適得其所、站在前人的肩膀上高速學習，並從菜鳥逐步成長為得以翱翔天際的大鵬。
堅實的制度＋流程，給予新手顧問紮實的工作基礎才能勇於創新
而布爾喬亞又是如何將產業新手訓練成能獨當一面的公關顧問呢？負責帶領初階公關顧問團隊的營運事業群經理Lily分享：「文化是關鍵，流程制度是底氣。」
Lily坦言，直到來了布爾喬亞才感受到「制度」與「流程」的價值。多數人提到規章，就不免感受到束縛，但健全的制度規範就像防呆裝置或是保險絲，新手只要按圖索驥、不牴觸基本原則，也能勇敢嘗試與挑戰創新。
以客戶開發與經營為例。在布爾喬亞不需要等到晉升管理職，才有接觸客戶高階經理人、或是獨立經營客戶的機會；把資深顧問當成智囊團，初階顧問親自拿下客戶的案例不勝枚舉。
「我們不怕年輕顧問砸招牌，最怕連犯錯的勇氣都沒有！最有效的訓練絕對是實戰（On-job Training），絕對不是手把手的填鴨式教育（Spoon-fed Education）。」
然而，曾在前線擔任公關顧問的Lily也直言，自己過往在傳統公關業待了七年，觀察到公關產業的業務往來經常還是靠人脈關係，初出茅廬的年輕顧問想要殺出重圍，就得找到自身的「打擊甜蜜點」。
在布爾喬亞，每位新人都有六個月的「適性評估期」，這期間新人們會被要求大範圍的嘗試各種屬性的專案任務，藉此找出個人勝率最高的攻守範疇，以產業見解、服務專業等優勢，替補暫時的人脈空白。
以流程打天下，靠團隊定江山。布爾喬亞不仰賴單一的明星員工，而是打造人人都能創造最大貢獻的明星團隊，實踐「一群人能走得更遠」的理想道路。
布爾喬亞創造時代的心法：擁抱青年世代、打造青年友善職場
負責年度雇主品牌計畫的策士事業群經理Yvonne，接著分享了一段校園徵才期間的故事。曾有一位求職者詢問：「布爾喬亞自許成為公關產業的旗手，是用什麼指標來衡量？」當時Yvonne回答，企業能否贏得世代青年的青睞，正是關鍵指標。
布爾喬亞從2017年開始，每年都會舉辦大型初階公關顧問招募會《快閃公關霸》，每屆收到的應徵數量、質量逐年提升，這就是贏得青年青睞證明。何謂「青年友善」，布爾喬亞為何投資大量心力在青年族群的溝通？Yvonne進一步解釋，布爾喬亞追尋的不是讓青年一帆風順、輕鬆自在的舒適圈，而是有助於青年持續成長、不斷在職涯道路上有所收穫的青年友善環境。
這意味著，布爾喬亞除了敢提供遠高於同業的薪資待遇，更要建立一個不單只看背景、學歷、文憑、資歷的管道，讓年輕人靠實力發聲、爭取事業的舞台。尤其，現今的七、八年級生是在台灣濃厚的創業氛圍中成長的，也是見證自媒體崛起、渴望影響力並樂於發動改變、勇於拿回主宰權的世代。而青年世代所擁抱的價值，正與布爾喬亞的企業文化、組織精神不謀而合。
以今年邁入第六屆的《快閃公關霸》年度招募會為例。布爾喬亞挑戰產業常規，第一階段不收履歷，在除去學經歷條件對第一印象的影響後，面試官僅從應徵者的觀點進行篩選；甚至在團體面試現場，應徵者可以自行決定，要接受哪位主管的面試。
「一個擁抱青年的團隊，才有機會創造時代。」
作為今年《快閃公關霸》主要承辦人，Yvonne胸有成竹地表示，隨著商業環境的演進，公關與顧問產業的價值越來越受企業重視，公關無疑是門值得人才投入的好生意。 在薪資待遇、企業文化、市場競爭力、中長期發展空間等面向，布爾喬亞有自信成為青年的最佳選擇。
如果你是嚮往公關顧問產業、追尋影響力的新世代人才，布爾喬亞2022年第六屆《快閃公關霸》初階公關顧問招募會，已於3月29日青年節開放應徵，預計於5月24日進行團體面試。