打疫苗、副作用的英文怎麼說？disease與illness有什麼不同？

疫苗新聞在電視上不斷地報導,是這一兩年最熱門的話題,因為COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情蔓延影響全世界長達一年以上,讓世界各國飽受疫情所苦的COVID-19好不容易終於有疫苗問世,包括莫德納疫苗、BNT疫苗、AZ疫苗、嬌生疫苗,國產的高端疫苗等。

甚至還有旅行業者因應推出了「星級疫苗旅遊 / 疫苗度假 (vaccine tour/ vaccine vacation)」,帶你去疫苗施打較快且普遍的國家觀光,例如美國打疫苗。

那麼究竟疫苗是什麼?疫苗有什麼作用?讓我們來透過學習COVID-19的疫苗英文一窺究竟吧!接下來就由編編帶你搞懂疫苗英文,藉由國外英文新聞掌握疫苗脈動。

疫苗英文新聞報導

疫苗英文單字:vaccine,原型可做名詞和形容詞使用。

疫苗英文發音:

KK [ˋvæksin]

DJ [ˋvæksi:n]

以下將會有中英文新聞翻譯解說,引導逐步了解疫苗英文翻譯相關英文單字與英文句子。

為什麼要注射疫苗?Why do I need to get vaccinated?

注射疫苗(get vaccinated-被動式,疫苗英文在這裡可以當動詞用)是目前為止最有經濟效益的防疫政策,適當的疫苗注射可以減少疾病在國際間傳播的機會。

疫苗其實是藥物的一種,接種的目的主要是預防疾病的發生,而不是要治療疾病(prevent rather than cure an illness)。

注射疫苗其實是注射微量的疾病到體內(a tiny amount of disease),來刺激免疫系統產生抗體(stimulate your immune system into action so that it produces protective antibodies),對抗疾病。

多數疫苗是用注射的(Most vaccines are delivered by an injection),但也有透過鼻子噴入或口服(spray in through the nose or swallowed)。

疾病英文觀測站

同樣都是「疾病」英文,disease與illness的疾病英文單字有什麼不同?

早在1978年就有醫生針對這兩個疾病英文單字做出解釋:

“Disease, then, is something an organ has; illness is something a man has.” – Eric J. Cassell, 1978

illness指的是人在身體、精神上的疾病。疾病英文例句:

I am feeling ill.(我感到身體不適)

disease指的是人、動物、植物的疾病。疾病英文例句:

High blood pressure is a major risk factor for heart disease.(高血壓是導致心臟病的主因)

疫苗究竟有多安全?How safe are COVID-19 vaccines?

疫苗在正式施打之前,需經過幾個階段的測試(A candidate vaccine goes through several stages before it can be given to people.)。

人體試驗(human trials)主要是要觀察看看是否會有副作用發生。

副作用(side effects)指的並不是短期間的頭痛(headache)、手臂痠痛(sore arms)、發燒(fever)等症狀,而是指施打後,產生持續而有潛在危險的症狀(long-lasting and potentially dangerous symptoms)。

打完疫苗有輕微症狀是好事嗎?Are mild symptoms a good sign?

打完疫苗有輕微症狀是正常的(mild symptoms are normal),且這代表你的免疫系統對疫苗已經開始反應(immune system is responding)。

以上整句疫苗英文句子可以這樣說:

Experiencing mild symptoms is normal. That means your immune system is responding.

近期有不少新聞報導指出,施打疫苗可能存在的風險遠比染上COVID-19低得多(any possible risks that may exist are considerably lower than those associated with COVID-19 infection.)。

實用疫苗英文練一練

I am here for a vaccine appointment.(我有預約要接種疫苗)

I don’t feel well. Could it be a reaction to the vaccine?(我不太舒服,是不是對疫苗產生反應了?)

What should I do if I don’t feel well after a vaccine?(如果接種疫苗後不舒服該怎麼辦?)

以上的疫苗英文新聞中英解說,是不是讓你對於熱門COVID-19疫苗英文有一些了解了呢?如果你覺得這篇疫苗英文文章實用,不妨分享出去給有需要的朋友參考。若是還想學習更多疫苗英文知識,知道打疫苗英文有什麼可以知道,或是暸解如何看懂新聞時事英文,都可以和YesOnline線上英文老師討教喔!

本文經YesOnline|英文不賴!授權轉載,原文刊載於此

