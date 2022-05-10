打疫苗、副作用的英文怎麼說？disease與illness有什麼不同？
我們想讓你知道的是
讓我們來學習COVID-19的疫苗英文，接下來就由編編帶你搞懂疫苗英文，藉由國外英文新聞掌握疫苗脈動。
疫苗新聞在電視上不斷地報導，是這一兩年最熱門的話題，因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情蔓延影響全世界長達一年以上，讓世界各國飽受疫情所苦的COVID-19好不容易終於有疫苗問世，包括莫德納疫苗、BNT疫苗、AZ疫苗、嬌生疫苗，國產的高端疫苗等。
甚至還有旅行業者因應推出了「星級疫苗旅遊 / 疫苗度假 （vaccine tour/ vaccine vacation）」，帶你去疫苗施打較快且普遍的國家觀光，例如美國打疫苗。
那麼究竟疫苗是什麼？疫苗有什麼作用？讓我們來透過學習COVID-19的疫苗英文一窺究竟吧！接下來就由編編帶你搞懂疫苗英文，藉由國外英文新聞掌握疫苗脈動。
疫苗英文新聞報導
疫苗英文單字：vaccine，原型可做名詞和形容詞使用。
疫苗英文發音：
- KK [ˋvæksin]
- DJ [ˋvæksi:n]
以下將會有中英文新聞翻譯解說，引導逐步了解疫苗英文翻譯相關英文單字與英文句子。
為什麼要注射疫苗？Why do I need to get vaccinated?
注射疫苗（get vaccinated－被動式，疫苗英文在這裡可以當動詞用）是目前為止最有經濟效益的防疫政策，適當的疫苗注射可以減少疾病在國際間傳播的機會。
疫苗其實是藥物的一種，接種的目的主要是預防疾病的發生，而不是要治療疾病（prevent rather than cure an illness）。
注射疫苗其實是注射微量的疾病到體內（a tiny amount of disease），來刺激免疫系統產生抗體（stimulate your immune system into action so that it produces protective antibodies），對抗疾病。
多數疫苗是用注射的（Most vaccines are delivered by an injection），但也有透過鼻子噴入或口服（spray in through the nose or swallowed）。
疾病英文觀測站
同樣都是「疾病」英文，disease與illness的疾病英文單字有什麼不同？
早在1978年就有醫生針對這兩個疾病英文單字做出解釋：
“Disease, then, is something an organ has; illness is something a man has.” – Eric J. Cassell, 1978
illness指的是人在身體、精神上的疾病。疾病英文例句：
I am feeling ill.（我感到身體不適）
disease指的是人、動物、植物的疾病。疾病英文例句：
High blood pressure is a major risk factor for heart disease.（高血壓是導致心臟病的主因）
疫苗究竟有多安全？How safe are COVID-19 vaccines?
疫苗在正式施打之前，需經過幾個階段的測試（A candidate vaccine goes through several stages before it can be given to people.）。
人體試驗（human trials）主要是要觀察看看是否會有副作用發生。
副作用（side effects）指的並不是短期間的頭痛（headache）、手臂痠痛（sore arms）、發燒（fever）等症狀，而是指施打後，產生持續而有潛在危險的症狀（long-lasting and potentially dangerous symptoms）。
打完疫苗有輕微症狀是好事嗎？Are mild symptoms a good sign?
打完疫苗有輕微症狀是正常的（mild symptoms are normal），且這代表你的免疫系統對疫苗已經開始反應（immune system is responding）。
以上整句疫苗英文句子可以這樣說：
Experiencing mild symptoms is normal. That means your immune system is responding.
近期有不少新聞報導指出，施打疫苗可能存在的風險遠比染上COVID-19低得多（any possible risks that may exist are considerably lower than those associated with COVID-19 infection.）。
實用疫苗英文練一練
- I am here for a vaccine appointment.（我有預約要接種疫苗）
- I don’t feel well. Could it be a reaction to the vaccine?（我不太舒服，是不是對疫苗產生反應了？）
- What should I do if I don’t feel well after a vaccine?（如果接種疫苗後不舒服該怎麼辦？）
以上的疫苗英文新聞中英解說，是不是讓你對於熱門COVID-19疫苗英文有一些了解了呢？如果你覺得這篇疫苗英文文章實用，不妨分享出去給有需要的朋友參考。若是還想學習更多疫苗英文知識，知道打疫苗英文有什麼可以知道，或是暸解如何看懂新聞時事英文，都可以和YesOnline線上英文老師討教喔！
本文經YesOnline｜英文不賴！授權轉載，原文刊載於此
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
我們想讓你知道的是
營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。
濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？
一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同
調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。
另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。
「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。
奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。
生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？
營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。
「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。
營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。
營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳
除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。
「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」
想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。