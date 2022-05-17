2名過世確診兒童都有「腦炎」為一大警訊，台大醫：Omicron對兒童不是巧虎，是虎姑婆
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李建璋說，醫界觀察到Omicron病毒株對東方小孩症狀表現和歐美不同，歐美感疫兒童幾乎都是呼吸道症狀為主，但據香港最新統計，竟有13％兒童感染Omicron可能出現嚴重神經學症狀，如痙攣、意識模糊，甚至演變成腦炎。
（中央社）不少人認為接種3劑COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，即使染疫也像感冒，台大急診醫師警告「對兒童，Omicron不是巧虎，是虎姑婆。」衛福部傳染病醫療網醫師的看法雖較保留，但也提醒家長注意，幼童確診後若活動力持續低落，就應提高警覺。
不到1個月出現2名COVID-19重症的2歲兒童病逝，台大急診醫學部主治醫師李建璋15日在臉書（Facebook）分享，Omicron病毒株對兒童特別兇猛，美國統計數字發現，兒童感染Omicron住院比例高於成人。自2022年以來，全美共有616名兒童死亡。
李建璋說，香港近期研究發現，對兒童而言，Omicron不是流感，甚至對沒有慢性病的健康兒童，也可能遭受重症無情打擊。據該研究顯示，感染流感的兒童住院死亡率為0.05％，香港兒童感染Omicron住院死亡率卻高達0.35％，這樣的數據足足是流感7倍。
李建璋昨（16）日晚間告訴《中央社》記者，更糟糕的是，醫界觀察到Omicron病毒株對東方小孩症狀表現和歐美不同，歐美感疫兒童幾乎都是呼吸道症狀為主，但據香港最新統計，竟有13％兒童感染Omicron可能出現嚴重神經學症狀，如痙攣、意識模糊，甚至演變成腦炎。
李建璋說，據香港報告，當初疫情發生後1個月，當地兒童醫院超過1000名住院染疫兒童，其中4人死亡、2人就是因合併腦炎死亡。台灣兒童住院數來沒有沒這麼多的前提下，已經出現2名過世確診兒童都有腦炎表現，真的是一大警訊。
對此，有人在李建璋臉書貼文提出確診兒童人數不明、幼兒重症病例致死率也許高估、可能引起家長恐慌等質疑，衛生福利部傳染病防治醫療網北區指揮官、林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成也持較保留的態度。
黃玉成告訴《中央社》記者，確實在很少數東方個案發現類似狀況，現在有看到香港報告，日本、韓國沒有相關報告，相關機轉仍不明，推測與基因感受性有關。
黃玉成提到，由於Omicron仍是非常新的病毒株，在兒童身上的表現症狀還無法完全統整，較難逐一表列病徵提供家長注意，若家有確診兒童，但孩子年紀太小，難以表達身體不適。
他說：「我都會告訴到我的診間的家長，小朋友可以吃、可以玩就沒事」，若活動力持續低落，就應提高警覺。」
李建璋則提醒，兒童感染Omicron不只是感冒，頭痛是警訊開始，可能伴隨劇烈嘔吐、意識模糊，這些都是病毒已經跑到腦子的徵兆，照顧者特別要留意病童是否高燒、抽筋、聲音沙啞、呼吸困難，若有這些癥狀需要就醫處理。
李建璋呼籲，家中5歲以上孩子已符合接種COVID-19疫苗適應症年齡，不要再「疫苗猶豫」，應儘速完成接種，Omicron對兒童而言，不再是巧虎，而是虎姑婆，接種疫苗利大於弊；至於6個月到5歲兒童疫苗，預估美國緊急授權最快6月中旬完成，政府應準備好，先預下訂單。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
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天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。