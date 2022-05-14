《今天雖然很好，但不知道明天會怎樣》：放下想要掌控一切的念頭，才不會遍體鱗傷
我們想讓你知道的是
如果人們對關係能抱持一種「今天雖然很好，但是不知道明天會怎樣」，那種彷彿面對未知宿命一般，承認自己無法掌控一切的心情，或許，也就會比較懂得珍惜當下，時時刻刻都能和伴侶好好在一起吧！
文：羽茜
「無論貧窮、困苦、疾病，都會對彼此不離不棄」的婚姻誓詞，之所以如此令人感動，是因為我們都知道，最珍貴的，是在對方沒那麼討人喜歡、生活沒那麼快樂的時候，仍然選擇為了對方，也為了這段關係而繼續努力的這份心意。
如果人們對關係能抱持一種「今天雖然很好，但是不知道明天會怎樣」，那種彷彿面對未知宿命一般，承認自己無法掌控一切的心情，或許，也就會比較懂得珍惜當下，任何時刻都能和別人好好在一起吧！
幸福，不是努力就能掌握的事情
年輕時，聽說誰誰誰明明有交往的對象，卻又喜歡上別人了，總覺得「反正先變心的人就是有錯」、「辜負別人就是不對的」。
但是，隨著年紀增長，也開始覺得對錯只是外界的評斷，因為感情關係的內在，有著更多無法用對錯來定義的道理。
或許就是因為如此，人們發展出一種曖昧的態度，只能說些「這種事情也是有可能的」這種含糊不清的說法。我想就是因為年紀和人生經驗的增長使人不得不意識到，所有與感情有關的事情，都十分複雜。
有時，也會懷念過去單純的自己，能用非黑即白的眼光看待一切。
但是，如果一直把很多原則都視為絕對，好像也會在不知不覺中，變成無法理解人性複雜的人。
或許，能理解到人很複雜、會犯錯、會軟弱，其實也是一種成熟的展現吧！而這種態度不只是讓自己對別人寬容，有時，也會因此寬容自己，原諒自己曾經犯下的錯。
但也因為人是很軟弱的，所以沒有一段關係，能做到百分之百的安穩。
就像關係中的陌生感一樣，乍聽之下很可怕，但是如果能時常意識到這點，我覺得這並不是壞事。
如果人們對關係能抱持一種「今天雖然很好，但是不知道明天會怎樣」，那種彷彿面對未知宿命一般，承認自己無法掌控一切的心情，或許，也就會比較懂得珍惜當下，時時刻刻都能和伴侶好好在一起吧！
放下想要掌控一切的念頭，才不會遍體鱗傷
明白人不可能控制另外一個人之後，就會知道兩個人在一起的時間是多麼珍貴。
足夠細心的話，也可能會更敏銳地察覺到兩人之間有哪些隱藏的危機。但是去發現它，並不表示要加以掌控。
因為，人也不能一直活得那麼緊張，一直在想今天的幸福明天就可能會失去，或者一直在擔心自己會做錯事，對方的心情可能會改變等等。
未雨綢繆有時是好的，但是平日裡太多悲觀的預測，也會對關係造成無謂的壓力。
有些時候，就算看到了好像不太好、未來可能會因此走向分離的某種暗示，也只能推測一下這件事情發生的機率，不能過於在意。
因為人總要生活、要工作、要做家務，時間心力有限，有些人光是顧好自己的人生，就已經自顧不暇了。
再說，就算真的敏銳地察覺到，關係中存在著某些風險，覺得「這件事情長久下來可能會是個問題」，也不表示就能用自己單方面的力量去解決。
因為很多時候，一個人內心的成長，不是身邊的人做了些什麼，就有辦法阻止或改變其走向的。
每個人都有屬於自己的人生故事，身邊的人再怎麼在乎、關照，也沒辦法去代為解決成長過程中必須面對的困難。
比如說：在感情關係中，如果其中一方，在對方身邊會感到自卑，那也有可能對方越是意識到這件事情而想加以避免，但如此一來，反而只會使自卑的感受更加深刻。
在我看來，兩個人如果要能互相幫助，首先想要幫助的一方，必須把自己的力量減弱，弱到和對方相同的程度，兩個人的頻率才會一致，方能有實現對話的可能。這樣的說法我是從日本知名臨床心理師河合隼雄的書中，閱讀到的：要進入一個人內心的幽暗，有時候自己也必須跟著沉下去。
但那是很需要技巧的事情，有時就連資深的心理諮商師，在面對他人的困難時，也不一定能每次都做得很好。
專業尚且如此，用世俗的、一般的談感情的方式，可能根本就達不到那般的內心深度。
我們終究只是平凡人，不可能靠自己去填補關係中所有的空缺，原本穩定的可能一夕變化，原本覺得不會再改變的，無論是自己的還是對方的心，都不可能完全地加以掌控。
然而我並不是在鼓吹既然難以掌握，就應該什麼都不做，任憑緣分帶著我們漂流；也不是說要使盡全力，像在握緊船舵那樣試圖掌控關係的方向。
我想說的，是很多事情只能做好自己可以努力的範圍就好，超過這個範圍，就是強求了。
就像那段有名的寧靜禱詞：「請賜我寧靜，去接受不能改變的事，賜我勇氣，去改變能改變的事，賜我智慧，去分辨這兩者。」
記住在關係中，總有一些自己無法控制的事情。
雖然個人主義的思維，認為人定勝天，強調一切都是個人責任，給人一種只要自己夠聰明、夠努力，掌握對的方向，就能掌控一切的錯覺。但是在關係的世界中並非如此。
科學再怎麼發達，個人再怎麼了解人性，也沒有辦法做到操控另一個人，更不要說掌控關係的本身。
所以，如果真的發生了令人痛苦的事，在感情關係中，自己不再是被選擇的一方，也不要過於自責或貶低自己，要知道對方有他自己的人生，關係的發展，不是你自己一個人的責任。
緣分會把一個人帶來身邊，也可能會把那個人帶走。
記得，無論如何都要記得珍惜自己，如此而已。
書籍介紹
本文摘錄自《今天雖然很好，但不知道明天會怎樣：別怕受傷，生活就是懂得擁抱傷口再緩慢前行，這樣就很幸福了》，幸福出版
作者：羽茜
長大成年之後，仍會迷惘、仍會懷疑、仍會受傷。還是會像年少時那般，對於愛、關係、家庭、年齡等生命課題，感到無所適從。
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只能用糖果餅乾獎勵孩子？現代媽媽「Jamie榮幸」有聰明選擇，豐富孩子的飲食日常
我們想讓你知道的是
設計師媽媽Jamie榮幸為孩子準備的點心時間，選擇100%使用生乳的瑞穗調味乳，濃郁奶香、香甜好喝，能同時攝取鮮奶營養與滿足孩子喜好。
部落客兼專欄作家的「Jamie榮幸」，喜歡設計、單車、旅遊、美食烹飪，重視生活風格與各種生活小細節。設計師出身的她，自從兒子「小歐文」誕生後，對生活風格的講究也從個人穿搭選物延伸到母嬰育兒選品。
隨著小歐文逐漸長大，Jamie一直是依據孩子不同的成長歷程，「滾動式修正」調整育兒模式，其中最攸關孩子身心健康的，就是日常飲食營養。小歐文可以接觸的食物選擇愈來愈多、能挑嘴的也愈來愈多，Jamie如何運用她的設計師智慧，為孩子建立健康飲食習慣？
小孩很好養？Jamie榮幸最在乎的育兒食安
暖熱的午後，Jamie帶著小歐文到戶外散步，趁著孩子興奮地亂走亂跳，帶著純真好奇心觀察地上落葉時，媽媽也終於能喘口氣，與我們聊聊她的育兒方針。
「小歐文其實不太挑惕。」媽媽Jamie笑說，「他現在的飲食已經可以跟著大人一起吃了。基本上我們吃什麼，他就跟著吃什麼。」聊到孩子的飲食，沒想到Jamie採用的是全家人「一網打盡」的飲食方式。不過仔細一想，雖然說來容易、看似準備上方便許多，但也意味著父母親必須有良好的飲食習慣，才能讓孩子吃得健康營養。
幸運的是，小歐文有個設計師媽媽，善於在生活各個面向發揮選品精神的Jamie，看待日常飲食也自有一套她的設計原則：「除了好吃之外（尤其孩子要喜歡吃、願意吃），我會注重營養成分，盡可能選擇使用新鮮原料、貼近原型食物。」
為了貫徹這點，Jamie不只會細心研讀產品包裝上的營養標示，也會上網找品牌故事，瞭解產品製程，選擇可信任、有聲譽的產品，才敢讓心愛的家人吃進肚子裡。
幫助孩子培養正確飲食習慣，從良好的點心時間開始
雖然說小歐文不挑食，但日常點心時間，他還是有他的心頭好。「米餅搭配瑞穗鮮乳®，或是瑞穗調味乳，就是能讓他吃得非常開心的點心。」Jamie也進一步分享，如何聰明地選擇食物，兩全其美的兼顧營養價值與小孩喜歡。
「對小歐文來說，瑞穗調味乳有多種口味，是很新鮮有趣的體驗。而我覺得更重要的是，瑞穗調味乳是使用生乳調和的，不僅口感新鮮更能兼顧營養。所以我覺得適當地讓他喝一些調味乳，創造一個童年開心的回憶，其實也滿好的。」
瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，嚴謹品質讓爸媽最放心
身為瑞穗鮮乳®的愛好者，Jamie對瑞穗的印象就是值得信賴可靠的「老字號」。除了一系列的乳品順口好喝，簡單自然且有識別度的包裝，也符合她「設計師之眼」的美學；更重要的是，品管製程嚴謹帶來的安心感，讓她願意讓瑞穗成為冰箱裡的必備品。
「瑞穗調味乳的存在，其實就是讓孩子的日常飲食在一定的營養基礎下，有更多豐富有趣的選擇；可以單喝，也可以混合鮮乳、加點麥片吃，或是讓孩子自己拿餅乾沾著吃。一點點的變化吃法，就能為孩子創造趣味、好玩、開心的飲食體驗。」
Jamie說，自己小時候也喜歡喝調味乳，那種微甜可口的味道，讓長大後的她再喝時，味覺記憶能自然而然喚起某個童年場景，而這樣的味覺聯想，是她願意讓小歐文也能擁有的珍貴體驗。
小歐文終於從散步冒險回來找媽媽了，玩得滿頭大汗的他，開心得合不攏嘴，期待著點心時間。Jamie讓孩子選了一罐冰涼的蘋果口味瑞穗調味乳，為他插上吸管。看著小歐文滿足的大口喝著，不只消暑，也補充熱量與活力。
或許在未來某一天，小歐文再次喝到蘋果口味的瑞穗調味乳時，會回想起這個暖熱的下午吧。