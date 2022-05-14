《今天雖然很好，但不知道明天會怎樣》：放下想要掌控一切的念頭，才不會遍體鱗傷

文：羽茜

「無論貧窮、困苦、疾病，都會對彼此不離不棄」的婚姻誓詞，之所以如此令人感動，是因為我們都知道，最珍貴的，是在對方沒那麼討人喜歡、生活沒那麼快樂的時候，仍然選擇為了對方，也為了這段關係而繼續努力的這份心意。

如果人們對關係能抱持一種「今天雖然很好，但是不知道明天會怎樣」，那種彷彿面對未知宿命一般，承認自己無法掌控一切的心情，或許，也就會比較懂得珍惜當下，任何時刻都能和別人好好在一起吧！

幸福，不是努力就能掌握的事情

年輕時，聽說誰誰誰明明有交往的對象，卻又喜歡上別人了，總覺得「反正先變心的人就是有錯」、「辜負別人就是不對的」。

但是，隨著年紀增長，也開始覺得對錯只是外界的評斷，因為感情關係的內在，有著更多無法用對錯來定義的道理。

或許就是因為如此，人們發展出一種曖昧的態度，只能說些「這種事情也是有可能的」這種含糊不清的說法。我想就是因為年紀和人生經驗的增長使人不得不意識到，所有與感情有關的事情，都十分複雜。

有時，也會懷念過去單純的自己，能用非黑即白的眼光看待一切。

但是，如果一直把很多原則都視為絕對，好像也會在不知不覺中，變成無法理解人性複雜的人。

或許，能理解到人很複雜、會犯錯、會軟弱，其實也是一種成熟的展現吧！而這種態度不只是讓自己對別人寬容，有時，也會因此寬容自己，原諒自己曾經犯下的錯。

但也因為人是很軟弱的，所以沒有一段關係，能做到百分之百的安穩。

就像關係中的陌生感一樣，乍聽之下很可怕，但是如果能時常意識到這點，我覺得這並不是壞事。

如果人們對關係能抱持一種「今天雖然很好，但是不知道明天會怎樣」，那種彷彿面對未知宿命一般，承認自己無法掌控一切的心情，或許，也就會比較懂得珍惜當下，時時刻刻都能和伴侶好好在一起吧！

放下想要掌控一切的念頭，才不會遍體鱗傷

明白人不可能控制另外一個人之後，就會知道兩個人在一起的時間是多麼珍貴。

足夠細心的話，也可能會更敏銳地察覺到兩人之間有哪些隱藏的危機。但是去發現它，並不表示要加以掌控。

因為，人也不能一直活得那麼緊張，一直在想今天的幸福明天就可能會失去，或者一直在擔心自己會做錯事，對方的心情可能會改變等等。

未雨綢繆有時是好的，但是平日裡太多悲觀的預測，也會對關係造成無謂的壓力。

有些時候，就算看到了好像不太好、未來可能會因此走向分離的某種暗示，也只能推測一下這件事情發生的機率，不能過於在意。

因為人總要生活、要工作、要做家務，時間心力有限，有些人光是顧好自己的人生，就已經自顧不暇了。

再說，就算真的敏銳地察覺到，關係中存在著某些風險，覺得「這件事情長久下來可能會是個問題」，也不表示就能用自己單方面的力量去解決。

因為很多時候，一個人內心的成長，不是身邊的人做了些什麼，就有辦法阻止或改變其走向的。

每個人都有屬於自己的人生故事，身邊的人再怎麼在乎、關照，也沒辦法去代為解決成長過程中必須面對的困難。

比如說：在感情關係中，如果其中一方，在對方身邊會感到自卑，那也有可能對方越是意識到這件事情而想加以避免，但如此一來，反而只會使自卑的感受更加深刻。

在我看來，兩個人如果要能互相幫助，首先想要幫助的一方，必須把自己的力量減弱，弱到和對方相同的程度，兩個人的頻率才會一致，方能有實現對話的可能。這樣的說法我是從日本知名臨床心理師河合隼雄的書中，閱讀到的：要進入一個人內心的幽暗，有時候自己也必須跟著沉下去。

但那是很需要技巧的事情，有時就連資深的心理諮商師，在面對他人的困難時，也不一定能每次都做得很好。

專業尚且如此，用世俗的、一般的談感情的方式，可能根本就達不到那般的內心深度。

我們終究只是平凡人，不可能靠自己去填補關係中所有的空缺，原本穩定的可能一夕變化，原本覺得不會再改變的，無論是自己的還是對方的心，都不可能完全地加以掌控。

然而我並不是在鼓吹既然難以掌握，就應該什麼都不做，任憑緣分帶著我們漂流；也不是說要使盡全力，像在握緊船舵那樣試圖掌控關係的方向。

我想說的，是很多事情只能做好自己可以努力的範圍就好，超過這個範圍，就是強求了。

就像那段有名的寧靜禱詞：「請賜我寧靜，去接受不能改變的事，賜我勇氣，去改變能改變的事，賜我智慧，去分辨這兩者。」

記住在關係中，總有一些自己無法控制的事情。

雖然個人主義的思維，認為人定勝天，強調一切都是個人責任，給人一種只要自己夠聰明、夠努力，掌握對的方向，就能掌控一切的錯覺。但是在關係的世界中並非如此。

科學再怎麼發達，個人再怎麼了解人性，也沒有辦法做到操控另一個人，更不要說掌控關係的本身。

所以，如果真的發生了令人痛苦的事，在感情關係中，自己不再是被選擇的一方，也不要過於自責或貶低自己，要知道對方有他自己的人生，關係的發展，不是你自己一個人的責任。

緣分會把一個人帶來身邊，也可能會把那個人帶走。

記得，無論如何都要記得珍惜自己，如此而已。

書籍介紹

本文摘錄自《今天雖然很好，但不知道明天會怎樣：別怕受傷，生活就是懂得擁抱傷口再緩慢前行，這樣就很幸福了》，幸福出版

作者：羽茜

長大成年之後，仍會迷惘、仍會懷疑、仍會受傷。還是會像年少時那般，對於愛、關係、家庭、年齡等生命課題，感到無所適從。