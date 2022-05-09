今日本土新增4萬263例、12例死亡，指揮中心重申確診者、入境者、密切接觸者，與自主應變對象該怎麼做？

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增4萬304例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬263例本土個案，以及41例境外移入（21例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增12例死亡。今日個案分布前3名為新北市1萬4179例、台北市7057例、桃園市6358例。

指揮官陳時中表示，本土病例連續兩天是往下降的，今天比前天少了9％。不過這2天剛好是週末、還有母親節，或許是放假的效應，可能還要兩天才能夠確定疫情。整體來講，國內的疫情還在持續往上，尚未看到高峰，而國外的疫情看起來是漸次在往下降。

國內中症病例增加52人、重症增加19人，因有1人死亡重複計算，所以再減少1人。國內目前輕症／無症狀確診者佔99.76％，中重症共777名、其中78人死亡，加上今日解隔離的15人後，累計解隔共有159人。

確診者及接觸者，該怎麼做？

陳時中表示，近來的改變比較快又多，因此分為幾種不同的對象，讓大家可以稍微了解一下該做什麼事情。

確診者

如果是中高風險的確診者，有一些會到醫院、有一些到集中檢疫所，根據相關的解隔規定，有專業人員進行安排。居家照護是7天加7天；前7天在家裡居家照護，之後自動解隔做7天自主健康管理。

入境者

入境者的居家檢疫現在開始也是7+7，前7天不是一人一戶、就是在防疫旅館，之後再加上7天自主健康管理。

密切接觸者

密切接觸者現在只有一種，就是確診者的同住家人、同寢室友，且有密切接觸者。這類對象是3+4，前3天居家隔離、後4天自主防疫。

自主健康監測、自主應變對象

密切接觸者的接觸者以及確診者同場域工作者，要避免到人潮擁擠處和聚餐聚會。自主應變對象指的是同班同學、同場域工作者，會根據學校或場域的規定，進行停工或停課。如果自主應變對象是高風險而且沒有打疫苗，可能要停工停課或居家上班3天。

Photo Credit:指揮中心

新增年紀最小重症個案，住院期間抽搐、低血壓

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天公布的12例死亡案例，年齡分布從50多歲到90多歲，其中10例男性、2例女性，總共3例沒有接種過任何1劑疫苗，只有1位沒有慢性病史。

死亡案例中，很多都是新冠肺炎合併呼吸衰竭，共病造成死亡的情形也不少，包含心臟衰竭、急性心肌梗塞、蜂窩性組織炎、癌症。這就是為什麼有些醫院逐漸在加開專責病房，因為有很多的共病個案，有其他住院需求的時候，也需要隔離的空間來收治。

今日新增1個8個多月大的女童重症，案例本身沒有慢性病史，5月4日發燒到大醫院的急診做檢查、採檢陽性，醫師評估狀況穩定後返家觀察。後續2天出現餵奶量下降、活力減退等情形，另外也持續發燒，並出現局部性的抽搐狀況。急診評估需要住院，住院期間持續抽搐和低血壓，現在加護病房中接呼吸器穩定生命跡象，使用瑞德西韋、類固醇和其他抗癲癇藥物。

羅一鈞指出，這是目前年紀最小的1例重症個案。先前有10個多月大的小朋友，還在加護病房，不過狀況算是穩定改善。

發言人莊人祥表示，今天晚上9點到明天上午8點，數位健康證明的服務會先暫時停止，進行版本更新。本次版本更新主要是在印出來的資料中，增加身分證字號，方便民眾在國內使用，而申請數位健康證明的流程還是和以前一樣。

Photo Credit:指揮中心

今早北市府發言人陳智菡指出，中央承諾的73萬快篩試劑還沒送到，莊人祥回應，指揮中心在和各縣市聯絡的時候，都會確認時間、多少試劑，經查後發現北市府回報5月9號、11號、13號，分別配送30萬、23.5萬、19.5萬劑，所以目前才會沒有送到。

居家照護是「與病毒共存」關鍵

亞東醫院邱冠明院長在記者會上，針對醫療院所資源的問題進行說明。邱冠明指出，上個月開始居家照護，是因為已經有很多堅持醫院和集中檢疫所收治的失敗案例，因此居家照護是醫院、縣市政府都應該儘速落實的部分。

病房分配在實務上不是簡單的數學，邱冠明表示，還牽涉資源調配、人員安排，但從4月初開始，專責病房總是滿了就開、開了就滿、滿了再開，這不是一個可持續的營運模式。不過，亞東在4月11日成為居家照護的醫院後，已經累計接收派案超過2萬2000人次。

邱冠明也提醒，做PCR採檢的時候，一定要更新自己的手機電話，因為醫院發現超過兩成是失聯狀態或是電話不通。

邱冠明說明，目前雖然讓九成二的確診民眾待在家裡，等待身體的病毒清零，實際上還是有將近8％需要用到醫院或集檢所的資源。當台灣選擇與病毒共存的時候，各級醫院、基層診所都沒有不給予照顧的正當性，這是讓大家一起面對病毒、長期持續的重要關鍵。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航