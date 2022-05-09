今日本土新增4萬263例、12例死亡，指揮中心重申確診者、入境者、密切接觸者，與自主應變對象該怎麼做？
我們想讓你知道的是
上個月開始居家照護，是因為已經有很多堅持醫院和集中檢疫所收治的失敗案例，因此居家照護是醫院、縣市政府都應該儘速落實的部分。
中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增4萬304例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬263例本土個案，以及41例境外移入（21例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增12例死亡。今日個案分布前3名為新北市1萬4179例、台北市7057例、桃園市6358例。
指揮官陳時中表示，本土病例連續兩天是往下降的，今天比前天少了9％。不過這2天剛好是週末、還有母親節，或許是放假的效應，可能還要兩天才能夠確定疫情。整體來講，國內的疫情還在持續往上，尚未看到高峰，而國外的疫情看起來是漸次在往下降。
國內中症病例增加52人、重症增加19人，因有1人死亡重複計算，所以再減少1人。國內目前輕症／無症狀確診者佔99.76％，中重症共777名、其中78人死亡，加上今日解隔離的15人後，累計解隔共有159人。
確診者及接觸者，該怎麼做？
陳時中表示，近來的改變比較快又多，因此分為幾種不同的對象，讓大家可以稍微了解一下該做什麼事情。
- 確診者
如果是中高風險的確診者，有一些會到醫院、有一些到集中檢疫所，根據相關的解隔規定，有專業人員進行安排。居家照護是7天加7天；前7天在家裡居家照護，之後自動解隔做7天自主健康管理。
- 入境者
入境者的居家檢疫現在開始也是7+7，前7天不是一人一戶、就是在防疫旅館，之後再加上7天自主健康管理。
- 密切接觸者
密切接觸者現在只有一種，就是確診者的同住家人、同寢室友，且有密切接觸者。這類對象是3+4，前3天居家隔離、後4天自主防疫。
- 自主健康監測、自主應變對象
密切接觸者的接觸者以及確診者同場域工作者，要避免到人潮擁擠處和聚餐聚會。自主應變對象指的是同班同學、同場域工作者，會根據學校或場域的規定，進行停工或停課。如果自主應變對象是高風險而且沒有打疫苗，可能要停工停課或居家上班3天。
新增年紀最小重症個案，住院期間抽搐、低血壓
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天公布的12例死亡案例，年齡分布從50多歲到90多歲，其中10例男性、2例女性，總共3例沒有接種過任何1劑疫苗，只有1位沒有慢性病史。
死亡案例中，很多都是新冠肺炎合併呼吸衰竭，共病造成死亡的情形也不少，包含心臟衰竭、急性心肌梗塞、蜂窩性組織炎、癌症。這就是為什麼有些醫院逐漸在加開專責病房，因為有很多的共病個案，有其他住院需求的時候，也需要隔離的空間來收治。
今日新增1個8個多月大的女童重症，案例本身沒有慢性病史，5月4日發燒到大醫院的急診做檢查、採檢陽性，醫師評估狀況穩定後返家觀察。後續2天出現餵奶量下降、活力減退等情形，另外也持續發燒，並出現局部性的抽搐狀況。急診評估需要住院，住院期間持續抽搐和低血壓，現在加護病房中接呼吸器穩定生命跡象，使用瑞德西韋、類固醇和其他抗癲癇藥物。
羅一鈞指出，這是目前年紀最小的1例重症個案。先前有10個多月大的小朋友，還在加護病房，不過狀況算是穩定改善。
發言人莊人祥表示，今天晚上9點到明天上午8點，數位健康證明的服務會先暫時停止，進行版本更新。本次版本更新主要是在印出來的資料中，增加身分證字號，方便民眾在國內使用，而申請數位健康證明的流程還是和以前一樣。
今早北市府發言人陳智菡指出，中央承諾的73萬快篩試劑還沒送到，莊人祥回應，指揮中心在和各縣市聯絡的時候，都會確認時間、多少試劑，經查後發現北市府回報5月9號、11號、13號，分別配送30萬、23.5萬、19.5萬劑，所以目前才會沒有送到。
居家照護是「與病毒共存」關鍵
亞東醫院邱冠明院長在記者會上，針對醫療院所資源的問題進行說明。邱冠明指出，上個月開始居家照護，是因為已經有很多堅持醫院和集中檢疫所收治的失敗案例，因此居家照護是醫院、縣市政府都應該儘速落實的部分。
病房分配在實務上不是簡單的數學，邱冠明表示，還牽涉資源調配、人員安排，但從4月初開始，專責病房總是滿了就開、開了就滿、滿了再開，這不是一個可持續的營運模式。不過，亞東在4月11日成為居家照護的醫院後，已經累計接收派案超過2萬2000人次。
邱冠明也提醒，做PCR採檢的時候，一定要更新自己的手機電話，因為醫院發現超過兩成是失聯狀態或是電話不通。
邱冠明說明，目前雖然讓九成二的確診民眾待在家裡，等待身體的病毒清零，實際上還是有將近8％需要用到醫院或集檢所的資源。當台灣選擇與病毒共存的時候，各級醫院、基層診所都沒有不給予照顧的正當性，這是讓大家一起面對病毒、長期持續的重要關鍵。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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2022 MarTech Asia：awoo領航MarTech生態系，開拓智慧零售新格局
我們想讓你知道的是
2022 MarTech Asia亞洲行銷科技高峰會，由awoo領航亞洲MarTech生態圈，擘劃零售新未來。更重要的是透過MarTech產業能量，將台灣帶向世界，讓世界看見台灣。
由awoo阿物科技舉辦的亞洲行銷科技高峰會MarTech Asia，今年步入第三屆。本次邀請國際企業領袖齊聚，包括Google、IDC、波士頓顧問公司（BCG）、91APP、eslite誠品等重磅講師，於4月13日於集思台大會議中心進行高峰交流。
無畏疫情衝擊，甚至能在疫情時代突破重圍，運用MarTech技術幫助零售業者創造銷售佳績，awoo積極扮演台灣行銷科技界的先行者，不僅止於獨善其身，更要分享成功經驗，讓更多零售商能受惠。
「作為台灣MarTech生態系的一份子，awoo有肩負產業推動的使命；作為MarTech解決方案的供應者，awoo也有自信是台灣數一數二的佼佼者。」誠如awoo阿物科技創辦人暨執行長林思吾（Mike）所說，秉持產業推動使命與龍頭地位，awoo連續三年重磅號召多位國際企業領導者及業界商務領袖，共同探討數位轉型落地應用，並分享即至科技（thenexttech）如何創造嶄新的個人化顧客體驗。
awoo領航MarTech生態圈，林思吾公開2022年的企業機會點
在本屆MarTechAsia論壇中，各界重磅講師以自身經驗，分別從雲端技術、數據資訊、顧問服務、電商行銷、零售數位轉型等角度切入，共談MarTech最新趨勢及解決方案。而綜觀整個MarTech的未來發展，林思吾也結合awoo的實際經驗提出他的洞察。
「目前，許多MarTech供應者僅提供單一的解決方案，而awoo則是提供平台解決方案，也就是能涵蓋整個顧客服務旅程，提供整合性的解決方案。」
林思吾提出awoo的服務優勢，同時也暗示了MarTech發展趨勢——串接API整合、盡可能完整描繪顧客旅程。簡言之，「整合」是MarTech產業未來必然趨勢之一，也是awoo早已利基並持續加速整合的部分；林思吾也進一步補充：「這種整合，甚至也可能包含商業併購。」
回首近年的MarTech挑戰，林思吾也清晰的點出歷年面臨的不同課題：
「2020年是全球疫情爆發的時代，消費者行為發生劇烈改變，台灣國內疫情相對穩定，當時正好觀察他國經驗，讓國內零售業者可以提早應對做準備。」
「2021年則是面臨cookieless的時代，無法行為追蹤後，業界紛紛思考MarTech將何去何從。」
「2022年，我們又將迎接全新的Web3.0時代，這是全新的概念，包含元宇宙拓荒、虛擬世界的各種紅利與新商品。此刻，MarTech產業要做的是探索機會點，早一步，就能贏一步。」
洞悉可見的MarTech發展趨勢，可鎖定「動態內容標籤＆整合」
在過去的種種經驗中，awoo清楚洞悉各個時刻的MarTech趨勢和挑戰，也看見市場仍樂於擁抱MarTech。「事實上，MarTech是轉換率最直接的行銷技術。」林思吾表示，MarTech與金錢獲利的關係密切，也是一直以來受到企業顧客青睞、各界急於導入技術與深入探索的原因。
因此，MarTech的成效檢核備受關注，絕不能只是紙上談兵。根據阿物科技實際客戶資料統計，在導入awoo AMP(awoo AI Marketing Platform)一站式人工智慧行銷平台後，企業營收淨值成長平均可落在20%，成效有目共睹。而要不斷維持高轉換率，林思吾也強調，依舊是仰賴整合速度與數據思維。
awoo AMP以流量成長、推薦及再行銷三大引擎，運用AI解決過去數據整合、分析應用難題。而其中的兩項核心技術「自動標籤、推薦引擎」，無需仰賴第三方Cookie歷史數據，以AI進行商品特徵的文本及圖像分析，運用消費者點擊互動，理解當下的消費意圖，以推薦預測模型優化個人化顧客旅程，則是awooAMP為客戶帶來成長與效益的關鍵。
林思吾透露，接下來「動態內容」的重要性會愈來愈高，過往影音KOL行銷與零售商網站大多是分開的，不過未來awoo會導入影音內容標籤服務，創造全新的網紅經濟型態，利於零售業者找對KOL、提升轉換率，也能為影音內容創作者帶來新興紅利。
awoo關鍵下一步：持續拓展海外市場、日本IPO上市
集結各界講師於一堂的MarTech Asia高峰會，可以觀察到MarTech產業仍然是成長快速、高度競爭，且尚未飽和的兵家必爭之地。雖然目前仍是高度分眾服務的市場現況，但林思吾也預言，最終MarTech業者終將趨向整合，團結能量進攻國際。
「將台灣帶向世界，讓世界看見台灣。」這是awoo目標，也是MarTech走向整合最大的目的之一。所謂的整合，包含為零售業者增長業務、做線上與線下的整合；也可能包含「數據聯盟」，與同業交換數據、進行研發式學習，讓累積的資料能變現，以發揮最大綜效。
談到國際經驗，awoo在日本市場的成績斐然，光是2022年Q1的業績，就達到去年度整年的業績目標。awoo最引以為傲的AMP（AI Marketing Platform一站式行銷平台），在日本短短兩年時間內即累積超過百間大型客戶，包括日本思夢樂、PEACHJOHN、SUNTORY、Kose等知名品牌，可謂飛躍性成長。
林思吾也補充：「阿物之所以受到日本客戶青睞，是因為提供了cookieless的解決方案，尤其日本在去年修正《個人資料保護法》，使得市場行銷更受壓迫。而awoo不只提供解決方案，也因為awoo能提供一站式購足、涵蓋整個顧客服旅程的服務，甚至也與主流電商系統合作（例如使用91APP開店，就能無痛導入awoo），讓客戶充分體驗良好整合服務，以及高度便利的MarTech技術。」
目前，awoo正緊鑼密鼓地規劃在日本上市，林思吾也自信地表示，無論在台灣或日本，awoo都掌握上市的實力。「awoo非常歡迎台灣產業夥伴加入，一起以台灣隊的身份前進日本。」雖然一整日充實的MarTechAsia高峰會已劃下句點，不過台灣MarTech發展史才正要寫到精彩處。
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awoo Intelligence阿物科技是以AI 驅動的MarTech在地新創，首創以產品為中心，深度了解消費者意圖的預測模型，推出台灣第一個全通路AI行銷自動化平台，提供超過20個功能與服務的SaaS模式，涵蓋流量獲取、轉換優化、再行銷、會員留存與數據加值應用，協助零售與電商打造全通路無縫接軌的超個人化用戶體驗。阿物科技目前於東京、嘉義與台北皆設有營運據點，服務超過16,000名企業用戶，專業AI Lab更配置30位菁英成員，致力協助客戶達成商業目標。如需更多資訊，請至 https://awoo.ai/。