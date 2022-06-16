民代痛批苗栗縣政府「蓄意放水」坤輿掩埋場試營運污染土地，要環保署出來面對

坤輿科技股份有限公司在苗栗縣造橋鄉申設乙級事業廢棄物掩埋場，獲縣府核准試運轉90天。民進黨立委洪申翰、立委湯蕙禎、民進黨苗栗縣議員候選人徐定禎、苗栗縣議員陳光軒、苗栗縣議員曾玟學等今（16）日共同召開記者會，強力譴責苗栗縣府在爭議未解、行政訴訟未判決情況下，同意坤輿掩埋場試運轉，放行廢棄物污染龍昇村的土地，根本蓄意放水坤輿。

坤輿科技公司2001年向苗栗縣政府申請，在造橋鄉龍昇村設立面積約1.8公頃的事業廢棄物掩埋場，然而該址距離龍昇湖僅300公尺，且其申請面積並未計算圍牆內水泥建物、溜池，遭質疑是為規避區域計畫審查及環評，引發當地居民恐慌而發動抗爭。

儘管行政院環保署多次發函要求苗栗縣政府，應釐清入口處水泥建物、溜池是否確實有使用，「同意設置文件」是否有疑義等爭議，苗栗縣府仍在趕在9月13日坤輿「同意設置文件」依法失效的大限前，在本週二核發試運轉許可，內容包括同意2160公噸廢棄物入廠，引發立委同聲譴責。

民代齊聲痛批縣府：故意放水污染

立委洪申翰表示，苗栗縣府同意坤輿試運轉，就是同意廢棄物被倒進龍昇村，特別是坤輿掩埋場爭議20年，20年前的設備設施到底能否使用，會不會破損增加土地被污染的風險，也是讓人質疑。洪申翰更指出，接下來90天對龍昇村鄉親的處境非常嚴峻，在未來90天內，坤輿只要在其中兩天，每天達到80％的運轉量，也就是這兩日每天運進約150噸的廢棄物，就達到試運轉標準。

立委湯蕙禎表示，坤輿掩埋場鄰近的「龍昇湖」提供農水，掩埋場砂質土容易滲透、被汙染，強調場區應做環評卻未做環評，不該睜眼說瞎話，「民眾抗爭20幾年來都沒有退縮，為何不面對問題、硬要進場？」並舉出台南龍崎掩埋場爭議為例，中央地方商量後決定保護農田，因此也台南市府也撤銷許可。

湯蕙禎呼籲，解鈴還需繫鈴人，中央主管機關仍有撤銷權力，環保署應出來面對，不要等到兩方廝殺、發生傷害後才出來面對。

民進黨苗栗縣議員陳光軒表示，苗栗縣政府明知諸多爭議未解，縣府執意核准坤輿試運轉申請必然再刺激化對立，縣長徐耀昌在議會期間刻意規避議會專案報告的監督，顯然有意放行坤輿進場。



陳光軒表示，坤輿近期提出的「對外溝通計畫書」都是老調重彈，所有的疑義仍未與各界達成共識，縣府在此時核准試運轉，完全是替坤輿趕在9月13日落日條款前，合法營運大開方便之門。陳光軒說，沒有人願意衝突，但都已做好不惜一切代價阻止廢棄物進場的準備，未來這段期間有任何衝突，都要坤輿負起所有的法律及社會責任。

苗栗縣議員曾玟學表示，面對法規落日條款的最後期限僅剩三個月，坤輿公司不願放棄，持續申請試運轉計畫，而苗栗縣政府無能阻擋、也不願阻擋，依然核准了坤輿的試營運計畫。

曾玟學指出，縣府環保局不顧多數議員對本案提出的疑義，也無視議會要求爭議未決、判決未出不應核准的決議，連主管機關環保署的要求一樣不予理會，且坤輿公司在本案重大疑點用取巧、矇混方式要闖關，縣府竟然就乖乖配合，不僅沒有善盡監督責任，更是放水之嫌。

苗栗縣政府：環保署已調查

《中央社》報導，苗栗縣環保局秘書蔡政勳昨天接受媒體聯訪指出，坤輿公司4月1日再次提出試運轉計畫申請，針對民眾陳情疑義事項，環保局已詳加檢視並審查其計畫內容，符合法規要件，秉持行政機關依法行政原則，核准自2022年6月14日起，為期90天的試運轉計畫。

蔡政勳表示，坤輿案受社會各界矚目，且環保署已介入調查，縣府已就環保署要求釐清及調查事項，逐一函覆說明並檢附佐證資料；至於地磅站部分，環保署曾做過解釋，如業者受限廠區無法設置磅秤，仍可由取得經濟部檢驗合格之「第三公正單位」進行過磅。

反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會會長陳清鑫今天表示，自救會從去年1月5日至今，每天排3班固守家園，苗栗縣政府不甩監察院監察報告、環保署函文，執意要給坤輿試運轉許可，6月15日凌晨2點，更在廠區門口上演怪手、村民對峙衝突，「掩埋場就設在我們村子最高處，該地土壤屬於砂質地層，恐會影響鄰近的水源，加上20年的設備老舊，一定會破壞良田、污染水源，鄉親的立場就是死守家園、抗爭到底」。

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核稿編輯：翁世航