G7會議擴大對俄制裁：日本禁止進口俄羅斯石油，但歐洲國家對能源抵制反應不一

七大工業國（G7）領袖昨（8）日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）召開視訊會議。這場會議光是日期的選擇就具有重要意義，因為在1945年5月8日，第二次世界大戰的歐洲戰場劃下句點，9日德國向蘇聯無條件投降，因此在俄國被稱為「勝利日」（Victory Day）。

G7國家包含加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國，《衛報》指出，G7領袖在會後發表聲明，指出俄國2014年以來入侵烏克蘭的行動，已經違反了國際秩序，尤其是二戰後為了避免戰爭而訂定的《聯合國憲章》。

「普亭總統和其政府現在選擇入侵烏克蘭，無端發動一場針對主權國家的侵略戰爭，他的行為替俄羅斯和該國人民在歷史上的犧牲帶來恥辱。」

共同聲明指出，G7國家會採取措施，禁止提供俄羅斯所依賴的服務，並持續對俄羅斯銀行採取行動，「我們將繼續增加對金融精英和其家庭成員的打擊，他們支持普亭的戰爭，還浪費俄羅斯人民的資源。」

各國也在會後紛紛提出對俄國的新一波制裁，其中，美國針對3個受到國家控制、擁戰的俄國媒體進行制裁，這3個電視台是外資在俄國媒體界的最大受益者，白宮強調，這些收入最終都流入俄羅斯。

再來，美國在禁止出口，以及對航空、海洋、電子、國防等產業的禁令之上，又宣佈公民都不得向任何俄羅斯人提供會計、信託、公司成立以及諮詢服務。而包含木造品、電機、風扇、通風設備等俄羅斯的工業產品，也都被美國下了禁令，進一步的出口管制和制裁，都是為了削弱俄羅斯的力量。

白宮認為，新措施會重創俄羅斯經濟的大動脈，並阻斷戰爭所需的資金來源。

《半島電視台》指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，G7國家對俄羅斯的制裁是前所未有的，而且還會更加強大。澤倫斯基肯定G7的反應，他在夜間談話中指出，他對這些行動感到振奮，「世界更願意幫助我們，整個自由世界都清楚知道，烏克蘭是這場戰爭中對的一方。」

日本決定禁止進口俄羅斯石油，各國對能源抵制反應不一

根據《France 24》的報導，G7在聯合聲明中表示，會「及時且有秩序地」逐步降低對俄羅斯能源的依賴，不過，各國在俄羅斯能源的制裁問題上，卻無法做出一致且具體的承諾。

美國已經禁止從俄羅斯進口碳氫化合物，但歐洲相較於美國，對俄國石油的依賴程度要高得多。歐盟已經表示，今年的目標是要減少對俄國天然氣2/3的依賴，只是德國在其中反對全面抵制，各成員國只得在會議中進行更激烈的談判。

身為G7中唯一的亞洲國家，《彭博社》指出，日本首相岸田文雄今（9）日指出，針對俄國在庫頁島的石油和天然氣開採項目，日本會保有他們在其中獲得的利益。但他在G7會議中表明，日本政府原則上已決定禁止進口俄羅斯石油。

岸田文雄坦言，對一個絕大多數能源都得仰賴進口的國家來說，這是一個極其困難的決定，「但在現今，G7國家的團結比什麼都還重要。」

《彭博社》認為，日本的禁令恐怕影響有限，因為該國3月份只有3.6％的原油是從俄羅斯進口，反而是禁令可能導致油價飆升、引發對通貨膨脹的疑慮。

不過，在兩個月後即將迎來參議院選舉的日本，政府對俄羅斯的制裁顯然受到歡迎，一項民調顯示，岸田文雄的內閣支持度上升3個百分點，該國有64％的民眾贊成政府因應烏克蘭戰爭的作為。

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責任編輯：李芯

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