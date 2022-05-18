《第一響禮砲》推薦序：「自己的國家自己救」，從荷蘭到美國，全球人類共同進入民主階段的轉折
我們想讓你知道的是
兩度普立茲獎得主，美國暢銷歷史作家芭芭拉・塔克曼別出心裁，從國際與海洋的角度，講述美國獨立的故事。塔克曼擅長描寫國際局勢的波雲詭譎，也懂得捕捉歷史人物的獨特韻味，連甘迺迪總統也為之折服。她的著作不僅是紐約時報排行榜的常客，更形塑了一代人對歷史與外交的認識。
文：翁稷安（國立暨南大學歷史系助理教授）
【推薦序】不只是華盛頓與獨立宣言：看見美國獨立背後的外交角力
當人們談論歷史，在過往為了因應考試的教學下，很容易陷入了只知背誦事件「骨幹」，而不知過去「血肉」的誤讀。此處的骨幹，指的是構成事件的人、時、地、物這類專有名詞，以及簡單扼要的因果關係，也就是在書寫考卷時所需的標準答案。這類記憶不能說不重要，但在這凡事都第一時間上網的年代，生吞活剝的硬記死背效益有限。更重要的，這些考試的重點，只關乎答案對錯或分數高低的判斷，而非試圖析解過去的繁雜與幽微。
過去是如同巨獸般龐大的混亂集合，事件提供了抽絲剝繭的切入，釐清方向，並提供了輕重緩急的參照。然而，這就像是取得了遊戲攻略亦或習武秘笈，並不等同能了解遊戲樂趣或成為一代宗師。這些指引雖然能令人知所大概，但箇中的體驗和秘訣，終究還有賴使用者更進一步的思索。這也正是歷史學者存在的意義與肩負的使命，必須將這些生硬的專有名詞，一一連結，在這些點與點對接而成的骨幹處，以史家專業的技藝，嘗試加以復原或說明，細細挖掘，填補中間的血肉，讓事件能由點而線，進而成為立體的圖像。
要將過去化約為可供考試的標準知識，是一門對過去「減法」的刪削與突顯，把過去變得簡潔而易懂。對於想了解過去，進而從中汲取出不受時空所限之普世意義的研究者來說，則是對這些歷史知識或常識「加法」的逆向工程，正視甚至刻意還原過去的複雜，思索複雜之中每一個人物的動向，是如何不自覺的牽引著全局，又或受大局所左右。藉由細細考察這無數的路徑選擇，慢慢打磨「過去」這塊原石，呈現蘊藏在其中那閃耀的多面晶體，通過不同的角度，化為故事，訴說著不同面向散發的光與暗。
美國史學名宿芭芭拉．塔克曼的《第一響禮砲：美國首次獲得外交承認的獨立故事》（或者更精準的說，她的所有著作）即是最好的例子，這本書講述十八世紀美國獨立戰爭的歷史，是無人不知無人不曉的重大歷史事件，諸如華盛頓、富蘭克林亦或獨立宣言……都是課本上會出現的名詞，有些人則對戰爭的艱辛有模糊印象，或記得法國給予的協助。但這些都只是片面的「知道」而非整體的「理解」，更遑論對這段「過去」脈絡和意義的探索。《第一響禮砲》以塔克曼一貫流暢精彩的敘事筆調，重新由國際角力的視角，補上了新的骨幹，並在這樣的延伸上，提供美國獨立和當時世界時勢之間，深度的解釋與反思。
作者並沒有選擇從那些美國的「國父們」，或波士頓、費城等被視為革命起源地的城市開始敘述，而是將鏡頭拉到一七七六年十一月十六日，位於西印度群島中的荷屬聖佑達修斯島（St. Eustatius）上，島上的奧蘭治堡要塞，對著駛入港口，在船桅上高懸著大陸會議紅白條紋旗的安德魯．多利亞號發砲回禮。換句話說，當地總督約翰尼斯．德．葛拉夫，以荷蘭官員的身分，向這個正在努力尋求獨立的國家，以禮砲致意，間接允以承認。全書以此為起點，不只是因為奧蘭治堡禮砲是美利堅旗幟與國家地位，獲外國官員承認的首例，更非作者刻意的立異鳴高，而是藉由荷蘭和美國的對比與呼應，彰顯出那屬於革命的時代精神。
十七世紀剛建國的荷蘭與十八世紀尋求獨立的美國，兩國命運看似相似，結局又大不相同。奧蘭治堡的禮砲可視為新興的共和國向後起革命者的致意，在強權角力的世界舞台，和共同的敵人英國對決。在作者的筆下，十六、十七世紀對抗西班牙謀求獨立的荷蘭，幾乎是日後美國的寫照。荷蘭看似實力有限、立足未穩，卻直接挑戰當時雄霸世界的西班牙王國，在史稱「八十年戰爭」的戰火中，以小搏大，取得勝利，繼而快速崛起，成為世界最大的貿易國家。
之所以如此，除了荷蘭自身在商業上的積極經營，將地理位置和天然條件的優勢最大化，更關鍵的，是荷蘭承繼著十六世紀後半以來時代精神的新氣象，依循著自由思想與印刷普及所帶來的新資訊，主動迎接新世界的無限可能，將資源投入海洋冒險，全國團結一心，在新舊世界的往返中，獲取利益，成為以商業立國的代表。
到了美國獨立時，荷蘭內外開始出現敗象，內部意見的分裂、上下階級的隔閡和疊床架屋的行政系統，再加上英國的海上霸權，使得國家失去了原有的朝氣。葛拉夫的禮砲，或荷蘭商人偷偷提供美方的軍火走私，以及荷蘭許多政要對美國革命的支持，看似對英國的挑釁，日後也激起英國的報復，但更深層的心理，是荷蘭長年受英國壓制的不滿，不只要擺脫英國的操控，更想要恢復立國初年的氣象。象徵十八世紀時代新精神的美國，自然而然，就成為他們支持的對象。
不同於美國最後在種種天時、地利、人和的幸運下，成功建國；荷蘭在敗給英國的報復作戰後，人們對於領導層的無作為，甚或投降心態感到失望，轉投向法國的懷抱，而後在一七九五年被法國併入，國運畫上了短暫的逗點。領導對荷戰事獲勝的英國海軍上將羅德尼，也成為英國在海戰上，封鎖美軍的領導者，他也成為日後左右戰局勝敗的核心人物。
在獨立戰爭的交戰中，華盛頓領導的美軍多半處於劣勢，然而在華盛頓本人堅毅的人格特質，以及富蘭克林等人在法國的宣傳下，這樣一位人格者吸引了法國王公貴族，同時美方又巧妙利用了法、英的對峙，獲得了法國的陸、海軍力上的支援。但獨立的完成，終究還是要靠己身的付出，書中寫下了當時美方軍隊所面臨的各種艱難，但也在這些艱困甚或血腥殺戮之中，誕生了共同體的融合與認同。逐漸替這場革命定調，不再只是一群不服從英國的暴民，而是跳脫貴族權勢，體現民主、自由和平等價值的新政體。
Tags：
2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
我們想讓你知道的是
根據關鍵議題研究中心的調查報告，台灣多數家庭仍為寬頻上網所苦，不僅費用過高，所獲得的上網速率、品質也不理想，無線網路的建置更是許多人的痛處。台灣大寬頻推出完整解決方案，不僅讓你宅家防疫擁有1G高速網路和影音娛樂，最新Wi-Fi 6+Mesh無線網路也幫你裝到好。
戴口罩、勤洗手，維持個人良好衛生習慣，已是全球新冠肺炎疫情肆虐下的日常。後疫情時代，許多人享有在家上班的權利，隨之也更依賴隨選視訊、線上會議、遠距教學，加上眾多線上遊戲、串流影音服務陸續登台，對家用網路是個不小的傳輸負擔。
由於行動網路（如4G、5G）的特性，頻寬是由該基地台與所有連線的手機共同分享，因此回到家中後，大多數人會切換到有線寬頻網路或是無線Wi-Fi，但隨著對網路的依賴加深、連線裝置越來越多，該如何建置穩定且高速的無線上網環境，可就不是人人都會的技能。就讓我們透過TNLR關鍵議題研究中心的網路調查，了解現代民眾對於上網的需求究竟有多高？
第三方市調顯示：民眾上網需求提高，快又穩定的家用網路為唯一首選
根據關鍵議題中心最新的調查，年齡20歲至45歲的台灣民眾並以上網人口比例加權，每日平均上網時間達5.1小時，能夠得知現代人對於網路使用已有相當高的依賴性；約六成的民眾集中於每日2小時至6小時之間，另有超過兩成的比例，每日上網時間高達8小時以上，可說是吃飯、工作、娛樂幾乎都離不開網路。
由於電信業者過去的499之亂，以及部分業者推出低速率吃到飽的資費方案，在調查當中也顯示出將近七成的民眾，選擇使用行動網路（如4G、5G）作為主要的上網方式，家用網路（含Wi-Fi）則是接近四成。不過有趣的是，使用家用網路時，約有八成五的比例享受影音娛樂、將近六成則是用來玩遊戲，顯見多數民眾也知曉行動網路的極限，尖峰時段的頻寬和延遲表現不佳，轉而使用比較穩定的家用網路，也讓電視、電腦、手機等多種設備能夠同時上網。
不過即便是家用網路，各家業者的競爭也是不遑多讓；其中讓消費者最感不悅的，當屬超過六成比例的網路品質問題，接著是多裝置上網後的速度變慢，以及家中空間造成的Wi-Fi收訊不良……等問題。因此除了對外頻寬速度、穩定度之外，消費者同樣也在意家中Wi-Fi無線網路的速度與訊號覆蓋率，需要業者提供完整的解決方案。
1G上網速率、最新Wi-Fi 6無線網路、Mesh網狀無線網路隨處用
根據現代人各項使用網路的痛處，以及切合目前在家防疫的需求，台灣大寬頻推出「防疫短期」專案，6個月約期每月只要699元起，除了享有120M上網速度不限流量之外，還有免費的4K Android機上盒，近萬部MyVideo優質好片看到飽，更享有防疫級安裝，工程人員進屋安裝前將依國家級防疫規格清潔、消毒，讓你享有高速、超值、最安心的上網體驗。
更棒的是，每個月費用270元的Disney+隨選影音串流服務，防疫短期專案也提供3個月無限暢看！讓使用者能夠享受迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理、Star等六大影視娛樂品牌，讓您在家防疫不無聊！
若網路需求較高，如多人大家庭、透天厝……等，不妨考慮「Wi-Fi滿屋」專案。此專案能夠免費租用1台Mesh子機，與原有的Wi-Fi功能數據機一同提供更好的訊號覆蓋範圍，1G高頻寬速率方案更能夠免費租用2台。Mesh Wi-Fi透過無線方式相互連結母機與子機，不必為了安裝有線網路破換家中既有裝潢，即可立即提升訊號覆蓋範圍，且使用同一個SSID即可全屋無線漫遊，不用手動切換方便許多。
更棒的是，只要申辦「Wi-Fi滿屋」500M速率以上的寬頻方案，直接升級為最新的Wi-Fi 6無線網路，相較前一代Wi-Fi 5快兩倍、傳輸延遲更低、容納更多裝置同時連線、更省電，且相容於近期1~2年所購買的裝置。若是不需要Mesh子機，還可以選擇雲端遊戲平台GeForce NOW白金方案6個月+羅技有線搖桿、奧創插座+momo紅利金最高1,000元、Uniigym體感健身課程一年、瑪帛電視電話3個月等好禮任擇一，輕鬆在家玩遊戲、購物、運動、與親友聯繫！
台灣大寬頻性價比高，領先其他同業
根據調查，多數人每月願意負擔的家庭網路費用為新台幣千元以下，比例超過八成，整體平均金額為新台幣656元。台灣大寬頻每月只要699元起，就可以享有120M網路和免費借用1台Mesh子機，最快的1G頻寬每月也只要999元，而且1G寬頻方案可免費借用2台Wi-Fi 6 Mesh子機，相較老牌電信1G上網每月2,399元，可說是十分划算。
除了提供優質且吸引人的上網方案，台灣大寬頻更重視上網品質，使用HFC混合光纖同軸網路，選擇成本較高、傳輸穩定的光纖作為骨幹網路，最高可以申請1G速率，且可供裝區域比老牌電信更多。免電路月租費、不限流量，數據機直接內建路由器和Wi-Fi無線網路功能，開機即上網，不用額外購置無線路由器，更不必費心繁雜設定。
還在煩惱在家防疫該如何選擇快又穩定、方案超值的家用網路專案嗎？台灣大寬頻是您的優質首選，立即使用、高速上網、影視資源、無線網路等多個願望一次滿足。
台灣大寬頻【防疫短期】專案請點我
台灣大寬頻【Wi-Fi滿屋】專案請點我
更多方案請洽台灣大寬頻 網路門市 請點我