《第一響禮砲》推薦序：「自己的國家自己救」，從荷蘭到美國，全球人類共同進入民主階段的轉折

文：翁稷安（國立暨南大學歷史系助理教授）

【推薦序】不只是華盛頓與獨立宣言：看見美國獨立背後的外交角力

當人們談論歷史，在過往為了因應考試的教學下，很容易陷入了只知背誦事件「骨幹」，而不知過去「血肉」的誤讀。此處的骨幹，指的是構成事件的人、時、地、物這類專有名詞，以及簡單扼要的因果關係，也就是在書寫考卷時所需的標準答案。這類記憶不能說不重要，但在這凡事都第一時間上網的年代，生吞活剝的硬記死背效益有限。更重要的，這些考試的重點，只關乎答案對錯或分數高低的判斷，而非試圖析解過去的繁雜與幽微。

過去是如同巨獸般龐大的混亂集合，事件提供了抽絲剝繭的切入，釐清方向，並提供了輕重緩急的參照。然而，這就像是取得了遊戲攻略亦或習武秘笈，並不等同能了解遊戲樂趣或成為一代宗師。這些指引雖然能令人知所大概，但箇中的體驗和秘訣，終究還有賴使用者更進一步的思索。這也正是歷史學者存在的意義與肩負的使命，必須將這些生硬的專有名詞，一一連結，在這些點與點對接而成的骨幹處，以史家專業的技藝，嘗試加以復原或說明，細細挖掘，填補中間的血肉，讓事件能由點而線，進而成為立體的圖像。

要將過去化約為可供考試的標準知識，是一門對過去「減法」的刪削與突顯，把過去變得簡潔而易懂。對於想了解過去，進而從中汲取出不受時空所限之普世意義的研究者來說，則是對這些歷史知識或常識「加法」的逆向工程，正視甚至刻意還原過去的複雜，思索複雜之中每一個人物的動向，是如何不自覺的牽引著全局，又或受大局所左右。藉由細細考察這無數的路徑選擇，慢慢打磨「過去」這塊原石，呈現蘊藏在其中那閃耀的多面晶體，通過不同的角度，化為故事，訴說著不同面向散發的光與暗。

美國史學名宿芭芭拉．塔克曼的《第一響禮砲：美國首次獲得外交承認的獨立故事》（或者更精準的說，她的所有著作）即是最好的例子，這本書講述十八世紀美國獨立戰爭的歷史，是無人不知無人不曉的重大歷史事件，諸如華盛頓、富蘭克林亦或獨立宣言……都是課本上會出現的名詞，有些人則對戰爭的艱辛有模糊印象，或記得法國給予的協助。但這些都只是片面的「知道」而非整體的「理解」，更遑論對這段「過去」脈絡和意義的探索。《第一響禮砲》以塔克曼一貫流暢精彩的敘事筆調，重新由國際角力的視角，補上了新的骨幹，並在這樣的延伸上，提供美國獨立和當時世界時勢之間，深度的解釋與反思。

作者並沒有選擇從那些美國的「國父們」，或波士頓、費城等被視為革命起源地的城市開始敘述，而是將鏡頭拉到一七七六年十一月十六日，位於西印度群島中的荷屬聖佑達修斯島（St. Eustatius）上，島上的奧蘭治堡要塞，對著駛入港口，在船桅上高懸著大陸會議紅白條紋旗的安德魯．多利亞號發砲回禮。換句話說，當地總督約翰尼斯．德．葛拉夫，以荷蘭官員的身分，向這個正在努力尋求獨立的國家，以禮砲致意，間接允以承認。全書以此為起點，不只是因為奧蘭治堡禮砲是美利堅旗幟與國家地位，獲外國官員承認的首例，更非作者刻意的立異鳴高，而是藉由荷蘭和美國的對比與呼應，彰顯出那屬於革命的時代精神。

十七世紀剛建國的荷蘭與十八世紀尋求獨立的美國，兩國命運看似相似，結局又大不相同。奧蘭治堡的禮砲可視為新興的共和國向後起革命者的致意，在強權角力的世界舞台，和共同的敵人英國對決。在作者的筆下，十六、十七世紀對抗西班牙謀求獨立的荷蘭，幾乎是日後美國的寫照。荷蘭看似實力有限、立足未穩，卻直接挑戰當時雄霸世界的西班牙王國，在史稱「八十年戰爭」的戰火中，以小搏大，取得勝利，繼而快速崛起，成為世界最大的貿易國家。

之所以如此，除了荷蘭自身在商業上的積極經營，將地理位置和天然條件的優勢最大化，更關鍵的，是荷蘭承繼著十六世紀後半以來時代精神的新氣象，依循著自由思想與印刷普及所帶來的新資訊，主動迎接新世界的無限可能，將資源投入海洋冒險，全國團結一心，在新舊世界的往返中，獲取利益，成為以商業立國的代表。

到了美國獨立時，荷蘭內外開始出現敗象，內部意見的分裂、上下階級的隔閡和疊床架屋的行政系統，再加上英國的海上霸權，使得國家失去了原有的朝氣。葛拉夫的禮砲，或荷蘭商人偷偷提供美方的軍火走私，以及荷蘭許多政要對美國革命的支持，看似對英國的挑釁，日後也激起英國的報復，但更深層的心理，是荷蘭長年受英國壓制的不滿，不只要擺脫英國的操控，更想要恢復立國初年的氣象。象徵十八世紀時代新精神的美國，自然而然，就成為他們支持的對象。

不同於美國最後在種種天時、地利、人和的幸運下，成功建國；荷蘭在敗給英國的報復作戰後，人們對於領導層的無作為，甚或投降心態感到失望，轉投向法國的懷抱，而後在一七九五年被法國併入，國運畫上了短暫的逗點。領導對荷戰事獲勝的英國海軍上將羅德尼，也成為英國在海戰上，封鎖美軍的領導者，他也成為日後左右戰局勝敗的核心人物。

在獨立戰爭的交戰中，華盛頓領導的美軍多半處於劣勢，然而在華盛頓本人堅毅的人格特質，以及富蘭克林等人在法國的宣傳下，這樣一位人格者吸引了法國王公貴族，同時美方又巧妙利用了法、英的對峙，獲得了法國的陸、海軍力上的支援。但獨立的完成，終究還是要靠己身的付出，書中寫下了當時美方軍隊所面臨的各種艱難，但也在這些艱困甚或血腥殺戮之中，誕生了共同體的融合與認同。逐漸替這場革命定調，不再只是一群不服從英國的暴民，而是跳脫貴族權勢，體現民主、自由和平等價值的新政體。