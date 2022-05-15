普通人三步上籃，詹皇七步成詩？「馬太效應」解釋球星為何總能得到裁判的哨音袒護

NBA季後賽正如火如荼地展開，許多人每天早上起來守在電視機前面，就是為了幫自己喜愛的球隊加油。然而，有關注NBA的朋友，或許隱約地會覺得NBA就是一場秀，因為裁判在吹判時，時常有尺度不明的情況發生。

例如，「詹皇」LeBron James最經典的七步上籃，被球迷被戲稱為七步成詩；字母哥Giannis Antetokounmpo從三分線的「三步上籃」，也是許多球迷取笑的事蹟，而灰熊和勇士第一戰，更直接被美國數據網站StatMuse做哏圖，嘲笑他們是8打5。

The refs this playoffs pic.twitter.com/Dk4ymPQVJH — StatMuse (@statmuse) May 1, 2022

然而，為什麼裁判在吹判上，會出現這些爭議呢？其實有看NBA的朋友，或許會發現，裁判在判決上面，似乎對大牌球員比較寬鬆，小小的走步就算了，但摸毛哨卻是不會少；相反地對其他沒有名氣的球員就時常做出不利吹判。

為什麼會有這樣的情況呢？有一個社會心理學的現象，或許可以窺見吹判不公背後的原因。

強者越強，弱者越弱的社會現象

社會學家Robert Merton在1968年，提出了一個社會學的現象，他將之稱為「馬太效應」（Matthew effect）。

什麼是馬太效應呢？這個名稱來自於馬太福音當中的一則寓言，該則寓言有一句很有名的經文：「凡有的，還要加給他，叫他有餘；凡沒有的，連他所有的也要奪去。」意指人們應該珍惜資源、在自己的位置上勤勞以對，但在馬太效應上，則是指稱「富者越富，貧者越貧」的現象。

Robert Merton發現，當一個不知名的研究者和一個名聲顯赫的科學家，完成了類似的論文或研究時，後者會得到較多的聲望；而在研究獎項上，往往也會頒給那些聲望比較高的科學家，即便他們做得可能和一般普通的研究生沒有什麼差別。