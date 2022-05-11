輝瑞口服藥Paxlovid與這10類禁忌藥物同時服用，小心引發嚴重反應

文：陳如頤（NOW健康）

疫情嚴峻，染疫人數暴增，人人自危，銀髮族、免疫力較差、懷孕36週以上女性等為重症高風險族群，一旦確診除住院治療，也可能用到美國藥廠輝瑞研發的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）口服抗病毒藥物「Paxlovid」。疾管署提醒，該藥物與多重止痛藥、癌症藥物會產生交互作用，醫事人員務必多加注意。

健保署科長何小鳳表示，Paxlovid為身體中一種酶（CYP3A）的抑制劑，可能會增加經由這種酶代謝的藥物的血漿濃度。依照用藥說明書載明，Paxlovid與10大類藥物具禁忌，並與35類藥物會產生交互作用。詳見下表：

Photo Credit：NOW健康 Paxlovid與表中藥物不可同時服用（資料來源：健保署）

相關藥物包括，多種心臟血管用藥、止痛藥、抗癌藥、抗凝血藥、抗痙攣藥、抗憂鬱或精神病劑、抗痛風藥、HIV與C型肝炎等抗病毒劑、抗感染劑、荷爾蒙避孕藥、免疫抑制劑、麻醉、鎮靜／安眠藥，以及全身性類固醇等藥品。

何小鳳提醒，醫師在開立此藥物時，務必透過雲端藥物掌握病人目前正在服用哪些藥物，是否可能引發交互作用，加強藥物作用，患者在用藥時，務必增加藥物血中濃度。

進一步分析可能與「Paxlovid」產生交互作用的35類藥物，其中以「匹洛西卡」（Piroxicam）成分最為常見，這正是「非類固醇類消炎藥」（NSAID），為民眾經常使用的止痛成藥。

此外，含有ranolazine成分的抗心絞痛藥不得與「Paxlovid」併用，否則可能引發嚴重和／或危及生命的反應。

正在使用含有amiodarone、dronedarone、flecainide、propafenone、quinidine、antiarrhythmic等成分的抗心律不整藥的患者，也不可服用「Paxlovid」。

健保署署長李伯璋表示，為保障病人用藥安全，健保署已在各特約醫事服務機構專屬健保資訊網（VPN）公告區及「健保雲端系統」摘要區，提示Paxlovid的用藥資訊。也將透過雲端系統應用程式介面（API），建置藥品交互作用主動提示功能，提醒醫師在開立處方時，注意並詢問病患是否有使用具禁忌或有交互作用藥物。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航