電子紙產業大爆發：元太攜手蘋果搶iPhone多螢幕商機，友達推出膽固醇液晶技術投下業界震撼彈
我們想讓你知道的是
元太（E lnk）董事長李政昊對外表示樂觀看待友達進入市場；但是友達作為顯示器龍頭，除了有相當的產業基礎、客戶以外，還掌握了元太部分原料，這也意味著友達和元太的競爭勢必將無可避免。
近年來淨零碳排（Net Zero）趨勢席捲各國，電子紙具即時變換、省電等特性，各類應用逐漸受到市場重視。業界指出，電子紙的領導廠商是元太科技（E lnk）將和蘋果（Apple）攜手打造iPhone打造電子紙次螢幕；而顯示器大廠友達亦宣告重返電子紙戰場，替產業投下震撼彈。
電子紙應用翻倍，今年出貨有望到達4億片
截至今（2022）年4月已經有119國響應於2050年達到該目標。其中，在格拉斯哥氣候協議（Glasgow Climate Pact）決定了階段性的重要任務。
該協議具體揭示2030年前強化非二氧化碳溫室氣體（如甲烷）減量行動，完成巴黎協定規則書制訂：國際碳市場規則，要求參與國家提交長期低碳發展策略，減少燃煤與淘汰化石燃料補貼。
過去節能減碳多流於「紙上談兵」，現在則有了明確的時間表以及碳交易的規則，無疑成為推動綠色產業的一大助力。然而這股減碳熱潮也燒到了傳統造紙產業，「電子紙」應用開始水漲船高，其中最令產業訝異的就是「電子貨架標籤」（ESL）。
據市調機構洛圖科技（RUNTO）資料顯示，去（2021）年全球，電子紙標籤模組出貨量達2億片、年增約15%，今年則有望出貨翻倍至4億片。
會有如此驚人的成長率並非偶然。元鑫證券投資顧問告報指出，電子貨架標籤慢慢成為零售端促銷廣告的最佳選擇，除了電子紙擁有超級低耗、180度廣角，還有可以選擇豐富色彩的特性。
此外，零售商還可以「無線即時」更新標籤，省下印刷的成本，更無需部署人力更換紙張，這代表可以減少經常性支出；而電子貨架標籤，還能依照零售商選擇，顯示商品成分、來源、匯率變換和庫存等資訊，應用相當多元。
目前，元太科技是全球電泳式電子紙顯示技術（ePaper based on Electrophoretic technology）的領導開發商與供應商，囊獲電子紙9成市占率，集團毛利率也從2017年穩定爬升，站上4成；EPS去年也達到4.53元，創下十年高點。
相形之下，面板產業受到中日韓供給影響，市況總是漂浮不定；反而，電子紙十年磨一劍出貨量節節攀升，隨著產業趨勢，需求亦衣百花齊放。
面對市況轉佳，同時也有越來越重量級大廠加入戰局，面板大廠友達（AUO）於2022 Touch Taiwan智慧顯示展中就攜手虹彩光電、冠捷科技（TPV）推出膽固醇液晶顯示技術（CLCD），進軍電子紙市場。
其實，膽固醇液晶技術並非新技術，早在十多年前友達就已經跨入電子紙產業，但是受到面板本業虧損嚴峻，同年將電子紙公司「達意」以15億元出售予元太。
友達重返電子紙戰場，元太跨域吃蘋果
如今，友達重返戰場，展出採用膽固醇液晶技術的7.9吋反射式顯示器，擁有和電泳式電子紙顯示技術相同的特性，能夠大幅降低耗電量，也不需使用彩色濾光片、偏光片等。
友達甚至強調，飽和度優於市售彩色電子紙，未來將可應用於教育市場及戶外公共顯示等領域。
對此，元太科技董事長的李政昊心中已有底，去年向《遠見雜誌》預告：「那是不同的技術，其實也代表市場夠健康，大家願意投進來。一個人跳舞跳得好累了，大家一起，市場才能做大，更重要的是我們能不能一直往前走。」
雖然，李政昊對外表示樂觀看待友達進入市場；但是友達作為顯示器龍頭，除了有相當的產業基礎、客戶以外，還掌握了元太部分原料，這也意味著友達和元太的競爭勢必將無可避免。
《遠見雜誌》分析，元太為首的電泳式技術，與目前友達主導膽固醇液晶的兩大主流是目前兩大主流；膽固醇技術發展彩色顯示較早、且更新速度進展快，不留殘影，但是有可能更耗電。
然而，元太電泳式技術在彩色顯示市場已經佔有一席之地，已經突破電子墨水彩色化瓶頸，也針對不同彩色顯示技術，開拓了相當多的應用，這也是固醇液晶技術最大的軟肋。
例如元太於今年1月6日攜手德國汽車大廠BMW，展示採用其電子紙技術的概念車款「BMW iX Flow」，因為電子紙包覆車體，只要按一下按鈕，車身能瞬間變色，兼具時尚與環保概念，成為產業討論焦點。
還有，根據《經濟日報》引述業界人士指出，未來蘋果可能攜手元太，在iPhone背面搭載2塊電子紙打次螢幕，加上原本的正面主螢幕，成為多螢幕iPhone為產品做出突破；業界研判iPhone電子紙次螢幕訂單由「元太獨拿」，將成為助攻集團成長動能。
這也宣示了，電子紙技術已經從電子閱讀、電子標籤中跨到了不同的領域，像是汽車產業、工業以及更多消費性產品等，這些創新的應用發展，未來都將成為電子紙產業發展的重要利基。
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核稿編輯：翁世航
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只能用糖果餅乾獎勵孩子？現代媽媽「Jamie榮幸」有聰明選擇，豐富孩子的飲食日常
我們想讓你知道的是
設計師媽媽Jamie榮幸為孩子準備的點心時間，選擇100%使用生乳的瑞穗調味乳，濃郁奶香、香甜好喝，能同時攝取鮮奶營養與滿足孩子喜好。
部落客兼專欄作家的「Jamie榮幸」，喜歡設計、單車、旅遊、美食烹飪，重視生活風格與各種生活小細節。設計師出身的她，自從兒子「小歐文」誕生後，對生活風格的講究也從個人穿搭選物延伸到母嬰育兒選品。
隨著小歐文逐漸長大，Jamie一直是依據孩子不同的成長歷程，「滾動式修正」調整育兒模式，其中最攸關孩子身心健康的，就是日常飲食營養。小歐文可以接觸的食物選擇愈來愈多、能挑嘴的也愈來愈多，Jamie如何運用她的設計師智慧，為孩子建立健康飲食習慣？
小孩很好養？Jamie榮幸最在乎的育兒食安
暖熱的午後，Jamie帶著小歐文到戶外散步，趁著孩子興奮地亂走亂跳，帶著純真好奇心觀察地上落葉時，媽媽也終於能喘口氣，與我們聊聊她的育兒方針。
「小歐文其實不太挑惕。」媽媽Jamie笑說，「他現在的飲食已經可以跟著大人一起吃了。基本上我們吃什麼，他就跟著吃什麼。」聊到孩子的飲食，沒想到Jamie採用的是全家人「一網打盡」的飲食方式。不過仔細一想，雖然說來容易、看似準備上方便許多，但也意味著父母親必須有良好的飲食習慣，才能讓孩子吃得健康營養。
幸運的是，小歐文有個設計師媽媽，善於在生活各個面向發揮選品精神的Jamie，看待日常飲食也自有一套她的設計原則：「除了好吃之外（尤其孩子要喜歡吃、願意吃），我會注重營養成分，盡可能選擇使用新鮮原料、貼近原型食物。」
為了貫徹這點，Jamie不只會細心研讀產品包裝上的營養標示，也會上網找品牌故事，瞭解產品製程，選擇可信任、有聲譽的產品，才敢讓心愛的家人吃進肚子裡。
幫助孩子培養正確飲食習慣，從良好的點心時間開始
雖然說小歐文不挑食，但日常點心時間，他還是有他的心頭好。「米餅搭配瑞穗鮮乳®，或是瑞穗調味乳，就是能讓他吃得非常開心的點心。」Jamie也進一步分享，如何聰明地選擇食物，兩全其美的兼顧營養價值與小孩喜歡。
「對小歐文來說，瑞穗調味乳有多種口味，是很新鮮有趣的體驗。而我覺得更重要的是，瑞穗調味乳是使用生乳調和的，不僅口感新鮮更能兼顧營養。所以我覺得適當地讓他喝一些調味乳，創造一個童年開心的回憶，其實也滿好的。」
瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，嚴謹品質讓爸媽最放心
身為瑞穗鮮乳®的愛好者，Jamie對瑞穗的印象就是值得信賴可靠的「老字號」。除了一系列的乳品順口好喝，簡單自然且有識別度的包裝，也符合她「設計師之眼」的美學；更重要的是，品管製程嚴謹帶來的安心感，讓她願意讓瑞穗成為冰箱裡的必備品。
「瑞穗調味乳的存在，其實就是讓孩子的日常飲食在一定的營養基礎下，有更多豐富有趣的選擇；可以單喝，也可以混合鮮乳、加點麥片吃，或是讓孩子自己拿餅乾沾著吃。一點點的變化吃法，就能為孩子創造趣味、好玩、開心的飲食體驗。」
Jamie說，自己小時候也喜歡喝調味乳，那種微甜可口的味道，讓長大後的她再喝時，味覺記憶能自然而然喚起某個童年場景，而這樣的味覺聯想，是她願意讓小歐文也能擁有的珍貴體驗。
小歐文終於從散步冒險回來找媽媽了，玩得滿頭大汗的他，開心得合不攏嘴，期待著點心時間。Jamie讓孩子選了一罐冰涼的蘋果口味瑞穗調味乳，為他插上吸管。看著小歐文滿足的大口喝著，不只消暑，也補充熱量與活力。
或許在未來某一天，小歐文再次喝到蘋果口味的瑞穗調味乳時，會回想起這個暖熱的下午吧。