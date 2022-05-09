電子紙產業大爆發：元太攜手蘋果搶iPhone多螢幕商機，友達推出膽固醇液晶技術投下業界震撼彈

近年來淨零碳排（Net Zero）趨勢席捲各國，電子紙具即時變換、省電等特性，各類應用逐漸受到市場重視。業界指出，電子紙的領導廠商是元太科技（E lnk）將和蘋果（Apple）攜手打造iPhone打造電子紙次螢幕；而顯示器大廠友達亦宣告重返電子紙戰場，替產業投下震撼彈。

電子紙應用翻倍，今年出貨有望到達4億片

截至今（2022）年4月已經有119國響應於2050年達到該目標。其中，在格拉斯哥氣候協議（Glasgow Climate Pact）決定了階段性的重要任務。

該協議具體揭示2030年前強化非二氧化碳溫室氣體（如甲烷）減量行動，完成巴黎協定規則書制訂：國際碳市場規則，要求參與國家提交長期低碳發展策略，減少燃煤與淘汰化石燃料補貼。

過去節能減碳多流於「紙上談兵」，現在則有了明確的時間表以及碳交易的規則，無疑成為推動綠色產業的一大助力。然而這股減碳熱潮也燒到了傳統造紙產業，「電子紙」應用開始水漲船高，其中最令產業訝異的就是「電子貨架標籤」（ESL）。

Photo Credit: 中央社 元太科技董事長李政昊（左）22日在Touch Taiwan智慧顯示展記者會表示，因應疫情帶動的線上需求，以及下游電子紙模組客戶持續增加，將在台灣新竹廠擴增4條電子紙材料產線。右為總經理甘豐源。中央社記者潘智義 110年4月22日

據市調機構洛圖科技（RUNTO）資料顯示，去（2021）年全球，電子紙標籤模組出貨量達2億片、年增約15%，今年則有望出貨翻倍至4億片。

會有如此驚人的成長率並非偶然。元鑫證券投資顧問告報指出，電子貨架標籤慢慢成為零售端促銷廣告的最佳選擇，除了電子紙擁有超級低耗、180度廣角，還有可以選擇豐富色彩的特性。

此外，零售商還可以「無線即時」更新標籤，省下印刷的成本，更無需部署人力更換紙張，這代表可以減少經常性支出；而電子貨架標籤，還能依照零售商選擇，顯示商品成分、來源、匯率變換和庫存等資訊，應用相當多元。

目前，元太科技是全球電泳式電子紙顯示技術（ePaper based on Electrophoretic technology）的領導開發商與供應商，囊獲電子紙9成市占率，集團毛利率也從2017年穩定爬升，站上4成；EPS去年也達到4.53元，創下十年高點。

相形之下，面板產業受到中日韓供給影響，市況總是漂浮不定；反而，電子紙十年磨一劍出貨量節節攀升，隨著產業趨勢，需求亦衣百花齊放。

面對市況轉佳，同時也有越來越重量級大廠加入戰局，面板大廠友達（AUO）於2022 Touch Taiwan智慧顯示展中就攜手虹彩光電、冠捷科技（TPV）推出膽固醇液晶顯示技術（CLCD），進軍電子紙市場。

其實，膽固醇液晶技術並非新技術，早在十多年前友達就已經跨入電子紙產業，但是受到面板本業虧損嚴峻，同年將電子紙公司「達意」以15億元出售予元太。

友達重返電子紙戰場，元太跨域吃蘋果

如今，友達重返戰場，展出採用膽固醇液晶技術的7.9吋反射式顯示器，擁有和電泳式電子紙顯示技術相同的特性，能夠大幅降低耗電量，也不需使用彩色濾光片、偏光片等。

友達甚至強調，飽和度優於市售彩色電子紙，未來將可應用於教育市場及戶外公共顯示等領域。

Photo Credit: 中央社 陳澄波文化基金會23日在台北舉辦「陳澄波全集」出版完竣發表會，現場並與友達光電合作，以先進抗反光技術（Advanced Reflectionless Technology）螢幕面板擬真還原已故畫家陳澄波代表作「阿里山之春」。中央社記者趙世勳攝111年3月23日

對此，元太科技董事長的李政昊心中已有底，去年向《遠見雜誌》預告：「那是不同的技術，其實也代表市場夠健康，大家願意投進來。一個人跳舞跳得好累了，大家一起，市場才能做大，更重要的是我們能不能一直往前走。」

雖然，李政昊對外表示樂觀看待友達進入市場；但是友達作為顯示器龍頭，除了有相當的產業基礎、客戶以外，還掌握了元太部分原料，這也意味著友達和元太的競爭勢必將無可避免。

《遠見雜誌》分析，元太為首的電泳式技術，與目前友達主導膽固醇液晶的兩大主流是目前兩大主流；膽固醇技術發展彩色顯示較早、且更新速度進展快，不留殘影，但是有可能更耗電。

然而，元太電泳式技術在彩色顯示市場已經佔有一席之地，已經突破電子墨水彩色化瓶頸，也針對不同彩色顯示技術，開拓了相當多的應用，這也是固醇液晶技術最大的軟肋。

例如元太於今年1月6日攜手德國汽車大廠BMW，展示採用其電子紙技術的概念車款「BMW iX Flow」，因為電子紙包覆車體，只要按一下按鈕，車身能瞬間變色，兼具時尚與環保概念，成為產業討論焦點。

還有，根據《經濟日報》引述業界人士指出，未來蘋果可能攜手元太，在iPhone背面搭載2塊電子紙打次螢幕，加上原本的正面主螢幕，成為多螢幕iPhone為產品做出突破；業界研判iPhone電子紙次螢幕訂單由「元太獨拿」，將成為助攻集團成長動能。

這也宣示了，電子紙技術已經從電子閱讀、電子標籤中跨到了不同的領域，像是汽車產業、工業以及更多消費性產品等，這些創新的應用發展，未來都將成為電子紙產業發展的重要利基。

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核稿編輯：翁世航