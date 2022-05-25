吼了傷感情、不吼傷身體：面對孩子的脫序行為，該如何「用理解代替吼罵」
我們想讓你知道的是
所有父母都知道不該對孩子用吼叫的方式管教，但面對小怪獸的十八般武藝，作為父母的有時就是會按耐不住心中的怒火，而不定時噴發。但要戒吼除了理解孩子的行為之外，更要理解這個行為是如何連結到自身憤怒的情緒。
文：陳雅萍（人本教育中心主任）
沒有人喜歡吼小孩，不過奇怪的是，沒有吼過小孩的，也是沒有人；如果有人沒吼過小孩，那他一定沒有小孩。這一串繞口令，點出我們的困境——吼了傷感情，不吼，又覺得自己好壓抑。
想要不傷感情又不壓抑自己，可以試試，一步一步戒吼。
戒吼的心法：是要戒自己的吼，而不是戒孩子惹我生氣的行為。所以要從自己出發，從自己做起。
放下嫌棄與厭惡，先了解發脾氣的小孩怎麼看自己
情緒沒有對錯，但我們對情緒是有感覺的，無論是自己的情緒，還是別人的情緒。孩子的負面情緒帶動我們時，先停一下，了解他怎麼看待他自己，切斷連動的影響，這是能同理孩子重要第一步。
有一次我高中的兒子一進家門就把雨傘書包丟在地上，一邊咒罵一邊走進他自己的房間，啪一聲甩門關上。
我知道事情不妙，但決定先不說什麼；十五分鐘後我去找他，看到兒子躺在床上，用枕頭蓋住自己的頭，我問：「怎麼了嗎？」他說：「我最近動不動就發脾氣」，兒子的回應讓我有點驚訝，我說：「是喔，你不喜歡自己這個樣子？」他說：「是。」
原來，孩子對自己發脾氣是有感覺的，而且是不舒服的，有時也會自責；並不是一般大人想像的，孩子發脾氣發得很爽、發得理直氣壯、理所當然。
還好我有先忍住，問他怎麼了。之後面對他的情緒我就不太受影響，因為知道他自己並不好受，這非常有助於我同理他。
研究自己，我到底在對什麼生氣
我們生氣之後會覺得自己就是個情緒控管很差的人，甚至忘了生氣的原由。如果只是停留在「情緒控管很差」這種模糊籠統的感覺，我們對自己就只有「標籤」而沒有理解。
在人本父母班裡我們會追問學員一個問題：你到底在對什麼生氣。有個媽媽說：「我的小孩總是哭，不管遇到什麼事就是哭，那天明明是他欺負妹妹，當我去處理時，他也是哭，哭得比妹妹還快！而且我看到他總是找機會欺負妹妹就更加火大！」
媽媽生氣的對象有二個，一個是孩子哭，另一個是孩子欺負妹妹的行為。但媽媽一開始並不知道。
探究自己情緒的來源：腦中的鯊魚音樂
當我們知道自己在對什麼生氣，就能夠往下探究，探究情緒的來源。
什麼是鯊魚音樂？孩子的情緒之所以會引發我們內在強烈的波動，跟我們以往的經驗有關；在我們小時候，大人如何回應我們的情緒，會形成我們腦中的背景音樂，而那個背景音樂會決定我們如何面對孩子的情緒，這就是所謂的鯊魚音樂。
探究情緒最簡單的方式就從自己心裡的OS開始。以前面的例子來說，孩子哭，媽媽心裡出現的OS是：為什麼要用哭的，哭能解決問題嗎？這樣哭哭啼啼丟不丟臉呀？你以為用哭的就能得到你想要的嗎？就可以予取予求嗎？
媽媽的OS反應她對「哭」的詮釋，這詮釋是如何形成的？其中一個可能是， 媽媽的成長經驗。如果自己小時候哭會得到安慰及接納，長大後看到小孩哭就不會有太多負面的反應，但如果小時候哭會被大人指責，就很容易採取類似的應對模式。
也就是說，媽媽童年的經驗：哭，被大人指責，感到擔心害怕無助。形成了媽媽對於這件事的「鯊魚音樂」，媽媽的反應，是在針對她腦中的鯊魚音樂，而非眼前的小孩。
媽媽無法接受孩子欺負妹妹，OS是：「兄弟姐妹就應該要相親相愛、要互相照顧，長大才不會孤單，有人可以一起商量事情。」
也許媽媽的經驗是，兄弟姐妹從小到大關係不好，自己有遺憾，因此對於小孩的手足感情特別看重，一旦手足有爭執，那個遺憾感出現，反應的力道就很大，媽媽的反應依然是針對自己的鯊魚音樂而非眼前的小孩。
調整詮釋機制，改變反應模式
探究情緒來源不是要去問：「誰做了什麼惹我生氣」，而是情緒底下的感受是什麼，那個感受連結到什麼經驗。重點是「情緒來源會決定情緒強度」。爸媽常搞不懂為什麼孩子的某個行為就是會踩到自己的地雷，而且是很大的雷，如果我們能聽懂自己的鯊魚音樂，就會明白那個強度是怎麼一回事。
或許有人要問，探究情緒的來源，又不能直接解決問題。這正是要點。爸媽面對孩子的狀況時，常常跳過「搞懂自己怎麼了」這個最重要的步驟。我們先弄清楚自己怎麼了，才能對症下藥。
探究來源恰好是解決問題的重要關鍵，理解自己之後才有機會重新調整自己的詮釋機制，進而改變情緒反應模式。
我們在一開始提到，戒吼媽，是要戒自己的吼，而不是去戒孩子惹我生氣的行為。主體在自己，是要去掌握發球權，如果我們只是期待孩子行為符合我的標準，那就是把指揮棒交到孩子手上。話說回來，我們並不是主張都不用處理孩子的行為，但，這是順序問題，或者是說二者要並行，總之，我們一定要先搞懂自己。
本文經人本教育札記授權刊登，原文刊載於此
原標題：戒吼媽，該怎麼戒！
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
我們想讓你知道的是
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第三方市調顯示：民眾上網需求提高，快又穩定的家用網路為唯一首選
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